科技昨夜今晨 0524：雷军：小米汽车今年内至少交付 10 万台，冲刺 12 万台；OPPO Reno12 / Pro 手机发布，售价 2699 元起；我国发布 NoC IP 温榆河

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 24 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1、市值再超阿里巴巴，拼多多董事长陈磊称“欢迎同行良性竞争”

拼多多近日发布了 2024 年第一季度财报，第一季度营收 868.1 亿元人民币，市场预估 768.6 亿元人民币，同比增长 131%。受此消息影响，拼多多 22 日盘前巨震涨超 7%，总市值达 2150 亿美元再次超越阿里巴巴。

拼多多董事长、联席首席执行官陈磊在随后的财报电话会议上称，从行业竞争的角度来看，消费者已经形成跨平台消费的习惯，消费者会在不同平台间从商品的品类、价格、服务质量等多维度进行综合比较，再作出选择。

陈磊表示：“面对这样一个趋势，第一季度我们看到同行明显加大了投入。拼多多欢迎良性的竞争，面对竞争，我们的出发点是为消费者创造价值。”>> 查看详情

2、AITO 问界新 M7 Max 焕新版实车照曝光：华为联合设计，5 月 31 日上市

问界新 M7 Max 焕新版将于 5 月 31 日正式上市，新车已于上周开启预订，预售价 29.8 万起。>> 查看详情

3、恒大汽车深夜公告：被要求退回奖励补贴约 19 亿元

恒大汽车 5 月 22 日深夜发布港交所公告，恒大汽车相关附属公司因未按约定履行投资合作协议，被相关地方行政部门要求解除协议并退还约 19 亿元奖励补贴。>> 查看详情

4、小米汽车迎来智驾大牛，消息称前图森未来中国 CTO 王乃岩加盟

36 氪汽车报道，前图森未来中国 CTO 王乃岩将加入小米汽车，向小米技术委员会主席、小米汽车自动驾驶负责人叶航军汇报。>> 查看详情

5、英伟达市值逼近 2.6 万亿美元，超德国上市公司市值总和

英伟达发布截至 4 月 28 日的 2025 财年第一财季报告，各项数据全面超越预期的状态。英伟达盘中涨幅达 10%，2024 年至今累涨 110%，总市值逼近 2.6 万亿美元。值得一提的是，英伟达的市值现已超过所有德国上市公司的总和。>> 查看详情

6、开服三天道歉三天：DNF 手游再出组队 Bug，将停服修复

《DNF 手游》5 月 23 日再次发文道歉，承认组队玩法中存在“掉线”异常的问题，将于 5 月 24 日，再次开启停服维护，以修复该问题。>> 查看详情

7、雷军：小米汽车今年内至少交付 10 万台，冲刺 12 万台

小米创办人、董事长兼 CEO 雷军 5 月 23 日发微博称，在小米季报分析师会上小米分享了一些关于小米汽车的消息，包括 6 月工厂开双班，当月至少交付 1 万台。今年内至少交付 10 万台，冲刺 12 万台。>> 查看详情

8、郭明錤：预计苹果 2026 年推出配备折叠屏的 MacBook，售价比肩 Vision Pro

此前分析师郭明錤曾称苹果计划在 2027 年推出配备 20.3 英寸可折叠屏幕的 MacBook 设备，5 月 23 日他又分享了有关这款未来感十足的 MacBook 的一些重要新细节，其中之一是苹果将把发布时间提前到 2026 年。>> 查看详情

9、OPPO Reno12 / Pro 手机发布：采用四曲柔边直屏，售价 2699 元起

5 月 23 日下午 OPPO 正式发布了 OPPO Reno12 系列手机，采用四曲柔边直屏，售价 2699 元起。OPPO Reno12 系列全系搭载天玑星速引擎，Pro 版支持《王者荣耀》120 帧极致画质，首发适配高画质游戏《逆水寒》。>> 查看详情

10、小米集团 2024 年 Q1 营收 755 亿元同比增长 27%，SU7 下月交付目标超万辆

小米集团 5 月 23 日公告，2024 年第一季度，公司总营收达到 755 亿人民币，同比增长 27%；经调整净利润为 65 亿人民币，同比增长 101%。>> 查看详情

11、全球首个，打破 ARM 垄断！我国发布芯片 NoC IP“温榆河”

北京开源芯片研究院（简称“开芯院”）5 月 23 日官宣，2024 年 5 月 21 日，开芯院通过线上会议的方式，向会员单位正式发布了全球首个开源大规模片上互联网络（Network on Chip，NoC）IP—— 研发代号“温榆河”。这一重大突破标志着开芯院在推动数据中心服务器芯片技术发展方面迈出了坚实的一步。>> 查看详情

12、比亚迪周？全新王朝 MPV 车型谍照曝光，长度超 5 米、轴距超 3 米

博主 @飓电工社 近日分享了一组比亚迪 MPV 谍照，称这台车原本可能定名为唐 Max，最近命名发生改动，可能定名为“周”。这台车是一台王朝系列中大型 MPV，它的车身长度超过 5 米，轴距超过 3 米，主打 7 座布局。>> 查看详情

13、首发 OpenHarmony 设备统一互联技术标准！开源鸿蒙开发者大会 2024 本周六举行，华为余承东将致辞

开源鸿蒙 OpenHarmony 开发者大会 2024 将于 5 月 25 日（本周六）举行，官方 5 月 23 日公布了开发者大会 2024 议程。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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