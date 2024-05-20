科技昨夜今晨 0520：《黑神话：悟空》PC 标准版定价 268 元；小米集团华东总部暨南京科技园启用，北京以外最大研发中心；全国首批汽车以旧换新补贴已发放，最高补 1 万元

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 20 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1、何小鹏确认 520 AI Day 发布会将带来全新 OTA，有望支持端到端大模型

小鹏汽车 AI Day 活动此前官宣定档 5 月 20 日，智驾 / 泊车 / 语音助手有望迎来升级。5 月 18 日，小鹏汽车创始人何小鹏预热发布会部分内容：“这是一个第一次把端到端大模型在中国落地的 OTA，这是我们把小 P 变成大模型的 OTA，从这一次开始我们会有巨大的变化。我们会在 520 AI Day 跟大家带来全新的小鹏的 OTA。”>> 查看详情

2、极星汽车未按时提交年报，纳斯达克发出违规通知

极星 5 月 17 日发布公告称，由于没有提交截至 2023 年 12 月 31 日的年度报告，公司收到了纳斯达克的通知，确认公司不符合纳斯达克上市规则的规定，该条规定要求及时向美国证券交易委员会提交所有必要的定期财务报告。>> 查看详情

3、雷军宣布小米 SU7 Pro 开启交付，比原计划提前 12 天

雷军 5 月 18 日早上 8:30 正式开启了一场连续三个半小时的直播，驾驶首次亮相的小米 SU7 Pro 由上海世纪大道附近开往杭州。

在当天的直播中，雷军表示小米 SU7 Pro 版将于今日下午在北京开启首车交付，接下来会陆续在各城市开始交付给用户，比原计划提前了 12 天，侧面证明小米 SU7 的先期产能爬坡阶段已完美度过。>> 查看详情

4、雷军回应 SU7 智驾方案与第三方合作：从头到尾全小米自研，每年成本超 20 亿元

5 月 18 日早上 8:30 雷军正式开启了一场连续三个半小时的直播，将驾驶首次亮相的小米 SU7 Pro 由上海世纪大道附近开往杭州。雷军此次直播主要是展示小米城市领航 NOA 功能。

当谈到智驾方案时，雷军回应了此前关于小米智驾方案采用第三方公司的传言：“我们自打一开始就立下目标，小米所有的智能驾驶要自己研发！”>> 查看详情

5、《英雄联盟》2024 MSI 决赛：GEN 3:1 战胜 BLG 战队，拿下队史国际赛事首冠

《英雄联盟》2024 季中冠军赛 5 月 19 日落下帷幕，GEN 战队以 3:1 的成绩战胜 BLG 战队，拿下队史首座国际赛事桂冠。>> 查看详情

6、《黑神话：悟空》售价揭晓：简体中文 PC 标准版 268 元

《黑神话：悟空》售价在 5 月 19 日晚的 2024 腾讯 WeGame 游戏之夜期间正式揭晓：简体中文 PC 标准版 268 元。>> 查看详情

7、华为 PC 新品擎云 W515x / 585x 规格公布，首发搭载麒麟 9000C 处理器

此前有消息称华为将发布一款擎云 W515x“PC 新品”，该机将首发 8 核 12 线程麒麟 9000C 处理器，目前相关产品具体规格信息已经现身华为官网，除了先前传闻的 W515x 外，另有一款 W585x 机型（为此前 W585 机型更换处理器），均搭载 KOS V10 / UOS V20 系统。>> 查看详情

8、小米集团华东总部暨南京科技园启用，北京以外最大研发中心

小米集团华东总部暨南京科技园 5 月 19 日正式开园，成为除北京总部外全国最大的小米研发中心。雷军于 2017 年宣布小米华东总部落户南京，并举行了华东总部项目签约仪式。>> 查看详情

9、上海启用无人机监察机动车“分心驾驶”“双脱手开车”等隐患行为

据“浦东交警”官方公众号，近日上海启用无人机开展空中执法，对驾车过程中接打电话浏览电子设备吃东西等“分心驾驶”行为进行打击。>> 查看详情

10、消息称华为 nova 12 Ultra 星耀版手机搭载麒麟 9010L 处理器

华为 nova 12 Ultra 星耀版手机已于 5 月 17 日开售，这款 512GB 存储空间版本售 4799 元，1TB 存储空间版本售 5599 元。参考B站博主及不少手机买家反馈，华为 nova 12 Ultra 星耀版在升级安兔兔后显示“搭载麒麟 9010L 处理器”。>> 查看详情

11、新款吉利博越 L 车型上市：可选 NOA 高阶智驾系统、8155 芯片，售 11.57 万元起

新款吉利博越 L 车型目前已经正式上市，新车基于 CMA 架构打造，定位紧凑型 SUV，外观设计变化不大，主要更新智能座舱，同时新增了“烟雨灰”、“天青蓝”两色，售 11.57 万元起。>> 查看详情

12、全国首批汽车以旧换新补贴已发放，最高补 1 万元

据“央视财经”报道，目前，汽车以旧换新活动正在全国各地进行，全国首批汽车以旧换新补贴已发放。今年 4 月，商务部、财政部等 7 部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。>> 查看详情

13、马斯克宣布脑机接口试验开始招募第二名患者，首位植入者实现意念控制电脑

埃隆・马斯克日前宣布，脑机接口公司 Neuralink 正在接收第二位植入者申请，该试验可以实现意念控制手机和电脑。今年 3 月，Neuralink 对其首位脑机芯片植入受试者诺兰・阿博（Noland Arbaugh）的近况进行了直播，并表示这位四肢瘫痪的男子已经能够通过意念玩游戏，例如《文明》，还有国际象棋。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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