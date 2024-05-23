科技昨夜今晨 0523：京东员工回应多家出版社抵制 618：只是想卖更便宜的图；曾毓群发 1 号文件动员出海；B站取消用视频播放时长代替播放次数

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 23 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1、京东员工回应多家出版社抵制 618：只是想卖更便宜的图书

近日，京东推出 618 期间图书促销方案，却遭到多家出版机构的抵制，被指“无序竞争”。

5 月 22 日上午，京东图书采销员工公开回应这一抵制事件。该工作人员称，他们只是想卖更便宜的图书，更好地让利消费者；想通过薄利多销扩大销量，给合作伙伴们创造收益；只是想尽自己最大努力去促消费为社会创造价值。>> 查看详情

2、京东被曝“严整风纪”上热搜：非工作微信群全部解散，考量工作饱和度……

据雷峰网报道，多个消息爆料称，京东零售本周开始严查考勤，并且调整了午休规则。>> 查看详情

3、博主控诉小米空调售后差，不满官方回应将“对簿公堂”

近日博主 鸸鹋动物园 发帖称，5 月 12 日为父母下单购买 3 台小米空调，但直到 19 日仍没有空调用。对此，小米服务发文进行了回应。

博主表示，安装空调的当天，安装师傅表示其中 1 台空调无法安装，建议退货便离开了。后续找客服沟通过程中，该博主再次下单买了 1 台空调，希望能有安装师傅上门安装，结果直到 19 日，客厅里放着 4 台空调，8 个大箱子，没人给安，也没人给退。

对此，小米服务发文表示，“服务情况澄清：用户反馈的若干问题与我们的服务记录不符。在此次事件中，小米线下服务团队不仅在安装过程中尽可能展现出专业和细心，还主动提供了一系列增值服务，包括主动承担 100 元的大件物流退货费用，还帮着维修了家里的暖气片故障。”小米还表示“我们全程没有强迫删微博，更不存在‘不删就不走’的行为”。>> 查看详情

4、华为路由器发货量破亿

华为终端 5 月 22 日官宣，截至 2024 年第一季度，华为路由器产品发货量突破 1 亿台。2015 年第一台华为家用路由发布，如今旗下路由产品品类较为齐全，产品形态各异，覆盖子母路由、单品路由、组网类路由等。>> 查看详情

5、B站取消用视频播放时长代替播放次数：犯了一个错误，过于理想化

B站社区与产品负责人方方 5 月 22 日日发文称团队已经决定取消播放时长指标外显的改版，同时称在目前的推荐算法中，播放时长已经成为了非常重要的统计因素。>> 查看详情

6、华为“第四界”即将亮相：工厂设备安装接近尾声、“傲界”商标已归属华为

据肥西发布公众号 5 月 21 日的文章称，位于肥西中派片区的江淮高端新能源汽车基地“超级工厂”，将负责江汽和华为合作车型的生产，目前，“超级工厂”设备安装已接近尾声，正在进行分系统调试。>> 查看详情

7、拼多多第一季度营收 868.1 亿元，同比增长 131%

拼多多发布 2024 年第一季度财报，拼多多第一季度营收 868.1 亿元人民币，预估 768.6 亿元人民币，同比增长 131%；归属于拼多多普通股股东的净利润为 279.978 亿元，同比增长 246%；不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净利润为 306.018 亿元，同比增长 202%。>> 查看详情

8、王化回应小米上海退地：市政规划用地发生改变，政府有需求收储

小米 3 年前斥资 15.5 亿元取得的上海核心地段徐汇滨江一宗商业办公用地已经退地，被列入 2024 年度土地储备计划，有网友担心小米可能因此损失 3.1 亿元保证金，甚至 15.5 亿元全部土地价款。

对此，小米集团公关部总经理王化回应澎湃新闻表示： 市政规划用地发生改变，政府有需求收储。但对于保证金一事，王化并没有回应。>> 查看详情

9、微软展示 Windows on ARM 应用生态系统：QQ、酷狗音乐、剪映、搜狗输入法等在列

微软在 Build 2024 介绍了当前的 Windows on ARM 生态系统，现已支持原生 / 模拟运行腾讯 QQ、抖音、哔哩哔哩、爱奇艺、酷狗音乐、QQ 音乐、剪映、搜狗输入法等应用。>> 查看详情

10、问界 M7 Max 焕新版汽车底盘升级：CDC 连续可变阻尼减振器、华为智能化控制

华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东 5 月 22 日发文，问界 M7 Max 焕新版汽车底盘升级了 CDC 连续可变阻尼减振器。该款问界 M7 焕新版汽车底盘性能得到增强，升级 CDC 连续可变阻尼减振器，针对不同使用场景，可实现悬挂软硬自动调节，支持华为智能化控制，车辆驾乘体验得到提升。>> 查看详情

11、曾毓群发出 1 号文件动员出海：谁到海外，谁就是宁德时代的英雄

据晚点 LatePost 报道，宁德时代董事长曾毓群发出了 2024 年总裁办 1 号文件，是一封出海动员信。曾毓群在信中表达：国内市场越来越卷，宁德时代的海外市场份额去年追平了 LG，仍有较多空间；2024 年国际局势瞬息万变，但新能源大势是国际共识，暂时的不确定性反而给有能力的人更多机会。>> 查看详情

12、小米“致敬复刻”苹果 iPad Pro 液压机《Crush》争议广告，暗示将在印度推出 Civi 系列手机

小米印度近日在 X 平台上发布一段视频，相关视频主要复刻了苹果《Crush》“液压机压物品”广告（不过没有具体压下去的场景），同时写有“Cinemation Vision”字样，暗示该公司将在印度推出 Civi 系列手机。>> 查看详情

13、腾讯混元大模型全面降价，混元-lite 即日起免费

5 月 22 日，腾讯云公布全新大模型价格方案，其中主力模型之一混元-lite 模型，API 输入输出总长度计划从目前的 4k 升级到 256k，价格从 0.008 元 / 千 tokens 调整为全面免费。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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