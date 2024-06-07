科技昨夜今晨 0607：SpaceX 星舰首次完成试飞任务、苹果 iOS 18 控制中心或将支持用户定制布局、嫦娥六号完成在轨样品转移与交会对接

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 6 月 7 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1、《魔兽世界》官宣 6 月 11 日开启国服删档技术测试，不限号免费玩

6 月 6 日上午，魔兽世界官微发文宣布，国服删档技术测试将于 6 月 11 日开启。

据介绍，官方还为玩家准备了纪念宠物和国服专属成就。通过本次测试，“巫妖王之怒”预计可以在 6 月内正式开服，玩家现在可以访问官网下载战网客户端并预下载“巫妖王之怒”客户端了。>> 查看详情

2、“微信体积 11 年膨胀 575 倍”登顶热搜，调查称平均每部手机安装了 80 个不同 App

人民日报 6 月 5 日发文，谈到手机 App 越来越多的问题并引发网络热议。其中，微信体积 11 年膨胀 575 倍成为大家关注的焦点，6 月 6 日午间登上微博热搜第一。微信 iOS 8.0.XX 版本体积已经突破了 700MB。而微信刚开始只有 457KB，也就是说，11 年安装包膨胀了 575 倍。>> 查看详情

3、接力完成！嫦娥六号把月球“土特产”放进返回器，完成轨道交会对接

6 月 6 日 14 时 48 分，嫦娥六号上升器成功与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接，并于 15 时 24 分将月球样品容器安全转移至返回器中。>> 查看详情

4、蔚来汽车 2024 年 Q1 营收 99.1 亿元，同比下滑 7.2%，交付约 3 万辆新车

蔚来汽车 6 月 6 日发布 2024 年一季度财报。蔚来一季度营收 99.1 亿元，整车毛利率 9.2%，现金储备 453 亿元，研发支出 28.6 亿元。2024 年二季度交付指引为 5.4 万台至 5.6 万台，同比增长 129.6% 至 138.1%；营收指引为 165.9 亿元至 171.4 亿元，同比增长 89.1% 至 95.3%。>> 查看详情

5、蔚来李斌：第三品牌萤火虫明年上半年交付，定位“精品小车”

蔚来汽车创始人、董事长李斌 6 月 6 日在蔚来一季度财报电话会上表示，“萤火虫首款产品计划明年上半年早些时候正式交付，但发布时间尚未确定。”>> 查看详情

6、美团 2024 年第一季度营收 732.8 亿元同比增长 25%，经调净利润同比增长 36.4%

美团今日发布了 2024 年第一季度财报，一季度营收 732.8 亿元，同比增长 25%；经调整净利润 74.88 亿元，同比增长 36.4%。美团表示，一季度平台用户数和商户数双双实现加速增长，并创下历史新高。在此带动下，本季度平台即时配送订单数同比增长 28% 至 54.6 亿笔。>> 查看详情

7、四试告捷，SpaceX 星舰史上首次完成试飞任务

北京时间 6 月 6 日，马斯克旗下太空探索技术公司 SpaceX 的超级火箭“星舰”在得克萨斯州博卡奇卡发射场发射升空，进行第四次试飞。此次试飞非常成功，除了后期的直播画面出现问题，各关键环节的表现堪称完美。新增加的热分离环弹射任务顺利完成，超重型助推器在发射约 10 分钟后也成功在墨西哥湾溅落。经过 66 分钟的飞行，星舰最终成功地溅落在印度洋。>> 查看详情

8、贾跃亭透露法拉第未来完成第 12 台车的零部件采购，去年售出 4 台、租赁 6 台

法拉第未来创始人贾跃亭 6 月 6 日透露，法拉第未来已完成第 12 台车的零部件采购、生产和检测，即将向首位二级市场个人投资者用户“何先生”交付。>> 查看详情

9、比亚迪高管谈余承东“价格战”言论：消费者乐见“好价值”，华为降价也挺狠

比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞今天放出了“第五代 DM 技术百公里亏电油耗 BOSS 直测”的直播片段，在直播过程中他谈到了华为余承东此前有关“价格战”的言论。

李云飞表示，自己已经关注到了余承东近期“比亚迪是卷价格，华为是卷价值”的言论，觉得只要拥有好技术、通过好产品和好价格，消费者就是最大的受益方。“面对技术好、产品好、价格又好的产品，消费者是受益的，是最开心的，我觉得这才叫好价值。”>> 查看详情

10、苹果 iOS 18 控制中心被曝将迎 7 年来最大更新，iPhone 用户可定制布局

科技媒体 MacRumors 援引多位知情人士消息，表示苹果正在 iOS 18 中测试重新设计的控制中心版本，可由用户自定义布局，但目前无法确定是否会出现在正式版中。>> 查看详情

11、边框预定“全球最窄”，苹果 iPhone 16 Pro Max 尺寸曝光：四边等宽

消息源 @i 冰宇宙 6 月 5 日再次发布微博和推文，分享了苹果 iPhone 16 Pro Max 机身尺寸规格，表示精确数字为 163.024mm × 77.575mm×8.26mm，配备 6.883 英寸屏幕。>> 查看详情

12、2024Q1 国内 600 美元以上手机排名：苹果降 25%、华为增 67%、荣耀增 67%、小米降 43%、三星降 12%

市场调查机构 @Canalys 科纳仕咨询 6 月 6 日发布报告，预测 AI 手机、高端手机、5G、折叠屏等细分手机市场的相关信息，并预估 2024 年全球智能手机出货量 11.8 亿台，复苏增长 3%。>> 查看详情

13、成都逐步放开真高 120m 以下空域允许无人机自由飞行

据成都日报报道，6 月 5 日，成都市举办无人驾驶航空器飞行空域划设工作动员部署暨专题培训会。成都将启动无人驾驶航空器飞行空域划设工作，逐步将全市河道、天府绿道和超 1500 个各类公园等区域中的低风险区域上方真高 120 米以下空域开放为适飞空域。>> 查看详情

14、中国铁路：6 月 20 日起“静音车厢”服务拓展至 92 列动车

铁路部门在京广、沪昆、贵南等高铁线路上新增 20 列复兴号动车组列车提供这一服务，包括 4 列内地与香港间开行的跨境高铁列车，更多旅客将体验“静音车厢”服务。>> 查看详情

15、华为鸿蒙智行轿跑 SUV 新车预告图曝光，或对标特斯拉 Model X

@孙少军 09 等汽车博主 6 月 6 日晒出了一组鸿蒙智行全新 SUV“伪装车”的照片。从构图、车辆的伪装车衣及拍摄场景来看，这组图片大致符合官方预告图的一系列特征。

这款新车拥有修长、圆润的车身，线条呈现出灵动气息，但整体又相当厚重。值得一提的是，在其中一张预告图中还出现了特斯拉 Model X 的部分车身，暗示新车将会把 Model X 视作“竞争对手”。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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