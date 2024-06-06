科技昨夜今晨 0606：历史性时刻！英伟达超苹果成全球市值第二高公司，逼近微软；国服战网已重新开放登录；国产大飞机 C919 加“地沟油”首飞

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 6 月 6 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1、国产大飞机 C919 加“地沟油”首飞，我国生物航空燃料技术实现新突破

据央视新闻报道，中国商飞公司一架 ARJ21 支线飞机和一架 C919 大型客机，6 月 5 日分别从上海浦东机场和山东东营机场起飞，经过 1 个多小时的飞行，圆满完成首次加注可持续航空燃料（SAF）演示飞行任务，展现了加注 SAF 后两型国产商用飞机的良好飞行性能。>> 查看详情

2、李想也吃“后悔药”？消息称理想汽车正召回部分关键岗位被裁员工

据界面新闻周二报道，理想汽车开启大规模裁员仅一个月后，正试图召回部分关键岗位的被裁员工。

有理想汽车研发人员表示，目前测试端已经有被裁员工接到通知被召回，此前协商的赔偿金尚未发放，后续这部分补偿将不会提供给被召回人员。涉及员工的合同将直接延续，目前还不清楚召回规模和各部门比例。截至发稿，理想汽车官方暂未置评。>> 查看详情

3、日本政府突击检查雅马哈发动机总部，车辆性能测试存在造假行为

NHK 报道称，继对丰田汽车进行检查后，日本国土交通省 6 月 5 日开始对位于静冈县磐田市的雅马哈发动机总部进行检查。

雅马哈发动机公司被发现在不适当的条件下对一款在产车型进行了噪音测试，并存在其他违规行为。过去生产的两款车型在提交喇叭测试文件时，填写了另一款车的车辆识别码，其中一款在产车型已停止出货。>> 查看详情

4、屏幕黑边 1.15mm“全球最窄”，苹果 iPhone 16 Pro Max 玻璃盖板数据首曝

据博主 @刹那数码 爆料，苹果 iPhone 16 Pro Max 玻璃盖板数据首曝，屏幕黑边仅 1.15mm。这一信息与博主 @i 冰宇宙 爆料的 1.153mm 基本一致。>> 查看详情

5、“爱奇艺线下免费线上收费”引热议，音乐会看直播加收 12 元被指“割韭菜”

爱奇艺出品的真人秀《种地吧》第二届麦田音乐会将于 6 月 6 日开幕，在线下门票免费并且可以购买限定周边的情况下，网友们却发现观看线上直播需加收 12 元，且设置观看有效期限至 6 月 14 日。

在官方宣布付费观看直播的微博下方，前排热门评论大多表达了失望情绪，指责节目组“割韭菜”“吃相难看”。>> 查看详情

6、AMD Ryzen 9 9900X CPU 实测，《阿凡达：潘多拉边境》游戏平均帧率 229 FPS

AMD 公司于 6 月 3 日在 2024 台北国际电脑展上，官宣 AMD 锐龙 9000 系列桌面处理器（Granite Ridge），首搭 Zen5 架构，IPC 性能提升 16%，第一批产品将于今年 7 月推出。

科技媒体 TechPowerUp 跟进报道，分享了 AMD Ryzen 9 9900X 这款 12 核处理器实际游戏运行表现。

测试运行《阿凡达潘多拉边境》游戏，在 1080p 高预设值下，游戏的平均帧数为 229 FPS，最大帧数高达 283 FPS，最小帧数为 130 FPS。>> 查看详情

7、理想 L9 出事故司机质疑 LCC，产品经理回应车祸前驾驶员已手动接管

1818 黄金眼 6 月 5 日发布视频，小吴驾驶理想 L9 在杭州机场高速上行驶，称当时开启 LCC（车道居中保持），结果车子自己往右打方向，最后发生事故，怀疑是车辆识别失误。

该事件相关话题登上微博热搜，对此理想产品经理 @哲伦班长在微博回应，称已与车主取得联系并做了相应解释。

在事故中驾驶员先通过方向盘手动接管了 LCC，随后车辆偏离车道，在手动接管后车辆会以驾驶员的手动控制作为最高优先级执行。>> 查看详情

8、蔚来汽车获准在国内建设第三家工厂：总产能将突破 100 万辆，逼近上海特斯拉工厂规模

据路透社报道，三位知情人士透露，蔚来汽车已获批在中国建设第三家工厂，该工厂的批准产能为 60 万辆，三家工厂总产能将增至 100 万辆，几乎与特斯拉上海工厂的规模持平（110 万辆）。>> 查看详情

9、2025 QS 世界大学排名发布：麻省理工学院 13 连冠，北大清华跻身前 20

6 月 5 日，国际高等教育研究机构 QS Quacquarelli Symonds 正式发布了 2025QS 世界大学排名。麻省理工学院连续第 13 年蝉联榜首，帝国理工学院自 2014 年后再次回到综合排名全球第二的位置。牛津大学排名第三，哈佛大学排名第四，剑桥大学位列第五。北京大学和清华大学跻身全球前 20，北京大学排名由去年的全球第 17 上升至全球第 14 名，清华大学位列全球第 20。>> 查看详情

10、暴雪国服战网重新开放登录，玩家交易数据确认保留

暴雪网易“复婚”后，不少玩家都在期待国服的回归消息。6 月 5 日有网友发现，暴雪国服战网已重新开放登录，说明账号体系已恢复，回归不远了。

IT之家测试，暴雪国服战网登录地址为 account.battlenet.com.cn，玩家可直接登录已有的战网账号，如果忘记密码的话，也可以在这个页面找回密码，或者创建新的战网账号。>> 查看详情

11、可付费进腾讯实习？官方回应：骗局，实习证明上盖的章都是伪造的

针对 2024 实习生招聘的问题，腾讯 6 月 5 日发布了《关于付费内推、付费实习等骗局的提醒》，提醒希望进入腾讯的求职者避开骗局，理性求职。>> 查看详情

12、英伟达市值超苹果成全球市值第二高公司，仅次于微软

美东时间周三（6 月 5 日），英伟达股价大涨逾 5%，刷新历史新高，市值突破 3 万亿美元，超越苹果成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。>> 查看详情

13、本田 1—5 月在华销量 346940 辆同比下降 16.7%，2035 年在中国实现全部电动化

本田中国 6 月 5 日公布，2024 年 5 月本田在中国的终端汽车累计销量为 66202 辆；1—5 月本田在中国的终端汽车累计销量为 346940 辆，同比下降 16.7%。

本田自 2020 年达到在华销量高峰 162.7 万辆之后开始下滑，随后连续三年未能止跌。今年 3 月份本田在华新车销量大幅下滑了 26.3%，创下了自 2023 年 7 月以来的最大同比降幅纪录。据日本媒体报道，本田已经计划将中国的汽车产能缩减 20%。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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