IT早报 1022：苹果 iPhone Duo 三方应用界面首曝；问界、神木警方回应汽车碰撞起火司机遇难事件；马斯克暗示 SpaceX+ 特斯拉合并；荣耀 WIN 2 手机发布...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 22 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1. 【视频】 iPhone Duo 上的软件长啥样？看完只能说生态号召力还得是苹果

iPhone Duo 上的软件长啥样？看完只能说生态号召力还得是苹果 >> 查看详情

2. 陕西神木警方回应问界汽车起火：系单方事故，司机已遇难

近日，一辆问界汽车在陕西榆林神木市一路口处发生碰撞起火。据新京报 10 月 21 日报道，神木警方称，该事故系一起单方事故，事发车上仅司机一人，已遇难。>> 查看详情

3. SpaceX 盘中暴涨 11% 市值超台积电：与特斯拉合并传闻 + 超预期业绩

今晚美股开盘后，SpaceX 股价上涨 11.18%，报 164.308 美元 / 股，总市值报 2.23 万亿美元，超越台积电，位列美股总市值第六大上市公司。>> 查看详情

4. 荣耀 WIN 2 手机正式发布：骁龙 8EE6 旗舰芯、2K 185Hz 屏幕，国补到手价 4999 元起

以“荣耀 WIN 电竞宇宙嘉年华”为主题的荣耀新品发布会 10 月 21 日在杭州举行。荣耀 WIN 2 正式发布，搭载骁龙 8EE6 芯片、2K 185Hz 屏幕，号称“年度 T0 电竞夯机”，定价 5499 元起、国补到手价 4999 元起。>> 查看详情

5. 苹果首款折叠 iPhone Duo 发售倒计时，原生应用界面首曝

科技媒体 MacRumors 10 月 20 日发布博文，报道称在 iPhone Duo 发售前 3 天（10 月 23 日发售），苹果 App Store 上线多张内置应用运行截图，提前展示了这款双屏设备在展开后的日常使用体验。>> 查看详情

6. 雷军：小米已经构建全球最大规模消费级 IoT 平台，截至二季度末设备连接数超 11 亿台

在 2026 世界智能网联汽车大会上，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军表示，到目前为止，小米已经构建了全球最大规模的消费级 loT 平台，截至二季度末，小米全球 loT 的设备连接数已经超过 11 亿台。>> 查看详情

7. 马斯克：未来某天金钱将毫无意义，传统货币也不再重要

马斯克预测，随着机器人技术和太空旅行的发展，跨行星经济体系将逐渐形成，届时金钱会失去意义，传统货币也不再重要。未来衡量价值的标准，将是物质质量、功率或能量。>> 查看详情

8. 支付宝 iOS 端 App 推 12.12.38 版本更新，适配 iPhone Duo 也适配液态玻璃

支付宝 10 月 21 日面向 iOS 端推出了 12.12.38 版本的 App 更新。版本更新日志显示，支付宝最新版适配了 iPhone Duo 折叠屏，大屏体验进一步优化。IT之家实测发现，支付宝更新该版本后，还适配了液态玻璃效果。>> 查看详情

9. 苹果 iPhone Duo 更新 iOS 27.2 后可使用 Apple Pencil

苹果折叠屏 iPhone Duo 在 iOS 27.2 RC 版本中解锁 Apple Pencil 支持，但仅限 USB-C 版本，Pencil Pro 和 Pencil 2 均不兼容。>> 查看详情

10. 小米雷军：汽车产业如果没有安全，其他都是零

小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军在会上表示，小米从造车第一天起就高度重视安全问题。>> 查看详情

11. 华为悬赏单项最高 100 万元、攻克存储技术难题，第七届奥林帕斯奖正式启动全球征集

奥林帕斯奖是由华为公司于 2019 年起设立，旨在鼓励全球科研工作者投入数据存储领域基础理论研究，突破关键技术难题，加速科研成果产业化，实现产学研合作共赢。>> 查看详情

12. 雷军宣布北京小米汽车设计中心启用，迎来首次对外开放

“小米澎程汽车设计展”于 10 月 20 日正式开幕，北京小米汽车设计中心也迎来首次对外开放。现场首次展示了小米澎程的设计手稿，设计团队与来宾面对面交流，从图纸上的思考推演，聊到空间和生活。>> 查看详情

13. 腾讯股价跌破 400 港元：创近一年新低，市值缩水近四成

截至 10 月 21 日港股收盘，腾讯控股股价跌破 400 港元，下跌 4.04% 收报 393.8 港元，创下近一年新低。>> 查看详情

14. 看视频赚钱福利没了，红果短剧计划年底下线金币功能

红果短剧官方账号 10 月 21 日发布《关于红果短剧计划下线金币功能的公告》，预计自 2026 年 11 月 1 日起，不再向新用户提供金币功能；2026 年 12 月底前，全面下线金币功能。>> 查看详情

15. 12306 回应女子错过检票下跪哀求：停检后无例外放行通道

女子错过检票下跪哀求进站一事引发热议，12306 回应称停检后无例外放行通道，停检时间因车站布局各有不同，规则目的是保障行车安全，错过检票仍可按规则办理改签。>> 查看详情

16. 腾讯云宣布元宝搜索对外开放：已构建千亿级索引规模，定价每千次 14 元起

目前，元宝搜索构建了千亿级的索引规模，日均调用量达数亿次，全面支撑了 WorkBuddy、ima、腾讯金融科技、腾讯视频等 50 多个核心业务的搜索服务。>> 查看详情

17. 数字人民币基础设施服务体系全面升级

数字人民币运营管理中心 10 月 21 日对外公布数字人民币基础设施服务体系，推出央行端数字人民币系统（DCEPS）、数字人民币智能合约生态服务框架（e-CNY SMART Contract）两大核心成果。>> 查看详情

18. 靳玉志称自动驾驶对安全的要求会变得更高，重申华为引望电子螺丝钉定位

2026 世界智能网联汽车大会于 2026 年 10 月 21 日至 23 日在北京亦庄举办。>> 查看详情

19. 荣耀 WIN Turbo2 发布：12070mAh 大电池，国补价 2251.65 元起

该机搭载骁龙 8s Gen4 芯片，配备 12070mAh 青海湖电池，支持 90W 快充，还有 2K 185Hz 直屏，首发首销叠加多重优惠，国补后售价 2251.65 元起。>> 查看详情

20. 问界发布关于陕西省榆林神木市车辆事故的说明：事发时车辆处于人驾状态，行经路口车速 139.1km/h

问界发布关于陕西省榆林神木市车辆事故的说明，经初步核实：事发时车辆处于人驾状态，行经至交汇路口时车速为 139.1km/h（事发路段限速 50km/h），因车速过高撞击路口方形的交通灯立柱后起火，起火位置为车辆前部。事发前车辆未见异常。>> 查看详情

21. 核能“充电宝”来了：微型反应堆产业平台成立，我国微堆迈入商业化阶段

微型核反应堆是一种电功率不超过 10 兆瓦的先进核能装置。与传统核电站不同，它并非简单地将大型反应堆缩小，而是一种从设计之初就追求固有安全、极致小巧的全新核能装置。>> 查看详情

22. 领克 900L 官图发布：全新前脸设计，车长增至 5280mm

新车基于领克 900 打造，车长增加 40mm，轴距达 3170mm，提供 7 座布局。前脸换装一体式灯组，车顶集成激光雷达，搭载 2.0T 插混系统。>> 查看详情

23. 字节跳动撤销“咕咕嘎嘎”“刀盾狗”“香蕉猫”等网络热梗的美术作品著作权登记

中国版权保护中心官网显示，字节跳动旗下北京字跳网络技术有限公司在今年 9 月集中撤销了“咕咕嘎嘎”“刀盾狗”“香蕉猫”等网络热梗的美术作品著作权。>> 查看详情

24. 10 月 23 日发售，苹果 iPhone Duo 首个开箱视频流出

iPhone Duo 真机开箱视频显示，新机出厂为平整展开状态，外包装与普通 iPhone 一致。评测将于 22 日解禁，10 月 23 日正式开售，但官网预订发货已排到次年 1 月 25 日，首发当天线下门店基本无现货。>> 查看详情

25. 法国两家苹果零售店遭洗劫：里尔门店一度暂停营业，波尔多门店曾在 2018 年遇袭

示威活动中，波尔多和里尔两家苹果零售店被抢，其中波尔多门店曾在 2018 年遇袭，目前涉事门店已恢复或调整营业，苹果尚未公开发表评论。>> 查看详情

26. 国补到手价 3149 元起：荣耀 WIN RT2 手机发布，第五代骁龙 8 至尊版芯片 +2K 185Hz 屏幕

荣耀 WIN RT2 搭载第五代骁龙 8 至尊版、2K 185Hz 双芯绿洲屏、12070mAh 青海湖电池，主打电竞体验。红蓝 Buff 等三款配色同步开售，首销国补到手价 3149 元起。>> 查看详情

27. 王腾创业首款产品：ISHO Ring 今日宜休智能戒指配置曝光，全球首发同品类性能最强 MCU

王腾在微博表示：外观设计精密工艺打造珠宝质感，硬件配置采用智能戒指中性能最强的 MCU，搭配先进 PPG 传感，单独外挂内存保障算法质量，同时配备同尺寸最先进长效续航，确保能够全方位监测身体数据。>> 查看详情

28. 微信朋友圈点赞有彩蛋，腾讯客服回应称正在灰度测试

有多位网友近日发帖称，在微信朋友圈发表页面出现了“点赞彩蛋”的新功能，可设置对应表情，朋友点赞时可以看见。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。