IT早报 1023：神木交警再回应问界碰撞起火事故；武汉通回应苹果免费开卡安卓端收费 15 元；大模型 MiniMax 港股跌破发行价；微软 Win11 给 8GB 内存电脑减负...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 23 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1. 陕西神木市交管大队回应问界汽车碰撞起火事故：灯柱被烧短路、变色，目前正喷漆

近日，一辆问界汽车在陕西榆林神木市一路口处发生碰撞起火。据新京报报道，陕西神木市交管大队回应了“问界汽车撞击交通灯柱后起火”事件。“交通灯柱没断”，该大队工作人员称，当时车辆起火后将交通灯柱里面的线烧短路了，灯柱被烧得变色，目前正喷漆。>> 查看详情

2. 武汉通回应苹果免费开卡、安卓端收费 15 元：安卓系统手机品牌众多，接入适配成本更高

武汉通近日上线苹果 Apple Pay，用户可使用 iPhone 或 Apple Watch 乘坐轨道交通和公交车，并支持随时随地为卡片充值。IT之家实测发现，该卡支持交通联合，无开卡费，最低充值金额为 30 元。>> 查看详情

3. 曾暴涨 7 倍，大模型企业 MiniMax 股价跌破 IPO 发行价

MiniMax 10 月 22 日港股盘中一度跌超 7%，跌破 165 港元发行价，市值较 3 月高点 1330 港元蒸发超八成。DeepSeek 低价模型与 OpenAI 降价夹击下，AI 大模型盈利困局凸显。>> 查看详情

4. 微软给 8GB 内存电脑“减负”：Win11 26H2 开机少占约 1.7GB 内存

科技媒体 Windows Latest 10 月 21 日发布博文，在一台 8GB DDR4 内存配置的笔记本电脑上，测试运行 Windows 11 26H2 系统，发现相比 25H2 版本开机占用下降约 1.7GB。>> 查看详情

5. 方舟引擎新突破：华为详解 HarmonyOS 7 超空间存储 + 超空间内存技术

华为官方 10 月 22 日发布图文，详细介绍了 HarmonyOS 7 系统的超空间存储 + 超空间内存技术，称其是方舟引擎的技术新突破：超空间内存技术提升了内存压缩率，帮助应用“瘦身”，进而提升应用保活率；超空间存储技术会把不同 App 间的相同文件无感去重，全盘只留一份源文件。>> 查看详情

6. 华为双十一焕新季全场景新品发布会官宣定档，10 月 28 日见

10 月 22 日上午，华为终端官微宣布：华为双十一焕新季 · 全场景新品发布会，10 月 28 日 14:30，敬请期待！>> 查看详情

7. 美团 / 淘宝闪购 / 顺丰 / 中通 / 曹操专车 / T3 / 滴滴等倡议：推进新就业形态人员参加基本医保

多家平台联合签署倡议书，呼吁守护快递员、外卖骑手、网约车司机等群体医保权益，提出支持参保、优化参保服务等五项倡议。>> 查看详情

8. 英特尔 CTO 称前沿晶圆产量最多翻倍，AI 算力扩张遭遇供应链天花板

在接受 Dwarkesh 播客时，英特尔首席技术官普什卡 · 拉纳德（Pushkar Ranade）表示：即便资金充足，全球尖端晶圆产量也难以扩大十倍，更现实的增长上限约为两倍。>> 查看详情

9. 长春生产：消息称奥迪正在与华为谈判，共同开发新一代中国版 A8

当地时间 10 月 20 日，德国经理人杂志（简称《经理人》）大篇幅刊发了奥迪将与华为合作在中国生产下一代 A8 的消息，同时透露包括奥迪在中国油电销量双双遇阻、更换中国市场管理层、希望通过与华为合作重振奥迪一汽工厂等重磅信息。>> 查看详情

10. 消息称华为获 150 亿元离岸贷款：自 2020 年以来首次获得离岸银团贷款

贷款期限 7 年，由六家中资银行提供，用于一般企业用途。最新财报显示华为上半年研发投入上涨，存储成本上涨加大资金压力。>> 查看详情

11. 华为 Pura90 Plus 手机曝光：6.8 英寸 1.5K 大屏，今年唯一 50Mp 1 英寸 RYYB 可变光圈主摄

内部代号 Lucia，6.8 英寸 1.5K 大屏，左上角三角形三摄镜组，配色曜石黑 / 雪域白 / 晨曦金 / 霞光紫，核心出装 —— 今年唯一 50Mp 1 英寸 RYYB 可变光圈主摄 >> 查看详情

12. 哈啰回应“顺风车车主反映接单遇招嫖留言”：已封禁相关账号，将固定线索移交主管部门处理

哈啰平台回应该媒体称，利用平台发布暗语引流是一种新型灰产行为，已封禁相关账号，并已紧急排查所有风险点，将固定线索移交主管部门处理。>> 查看详情

13. 鸿蒙智行智界 V9 旗舰 MPV 海外版曝光：右舵设计、前脸大变样，命名“LLounge”

博主 @孙少军09 10 月 22 日分享了鸿蒙智行旗舰 MPV —— 智界 V9 的海外版车型外观。画面显示，该车命名为“LLounge”，采用全新外观方案，前脸更换为大尺寸直瀑式格栅，此外大灯组造型也进行了调整，变为格栅两侧纵置布局。内饰也进行了重新设计，采用右舵方案，同时取消了三联屏。>> 查看详情

14. 消息称苹果首款折叠 iPhone Duo 首销卖爆，12 个月内出货目标暴增 44%

行业媒体 Digitimes 10 月 22 日发布博文，报道称基于供应链消息，苹果已将其首款折叠屏手机 iPhone Duo 未来 12 个月的出货目标上调 44%，由原定的 970 万部提高至 1400 万部。>> 查看详情

15. 苹果首款折叠 iPhone Duo 屏下摄像头媒体评价：镜头藏住了，画质没跟上

科技媒体 MacRumors 10 月 21 日发布博文，报道称基于多家科技媒体和自媒体博主分享的使用体验，苹果公司首款折叠手机 iPhone Duo 的屏下摄像头在日常使用中几乎不可见，但伴随着明显的成像妥协。>> 查看详情

16. 腾讯客服称微信目前已适配 iPhone Duo，后续还会推出相关更新并持续提升使用体验

关于微信适配 iPhone Duo 的情况一直是大家重点关心的问题，IT之家就此询问了腾讯客服，对方表示：目前已经适配苹果折叠屏手机，同时团队正在积极推进适配优化，后续会推出相关更新并持续提升使用体验。>> 查看详情

17. 大黑边问题解决：腾讯 QQ 官宣完成 iPhone Duo 适配

腾讯 QQ 官方 10 月 22 日宣布，已经完成 iPhone Duo 适配，更新至 9.3.77 版本即可体验。腾讯 QQ 官方透露，此前出现的大黑边问题已解决。>> 查看详情

18. 高德官宣全面适配苹果 iPhone Duo，全球首个分屏导航将上线

高德地图官方 10 月 22 日宣布，将全面适配 iPhone Duo：针对全新设备形态，实现从屏幕呈现到交互体验的全面适配优化，并会推出全球首个针对可折叠设计 iPhone 的分屏导航功能。>> 查看详情

19. 向硅谷巨头发起挑战，消息称 DeepSeek 最新一轮融资筹集近千亿元

据知情人士透露，DeepSeek 在与投资者洽谈期间至少两次上调融资目标，融资规模从最初计划的 500 亿元增至 800 亿元，最终达到约 1,000 亿元。宁德时代和腾讯控股是本轮融资的主要投资者之一。>> 查看详情

20. 72 岁格力电器董事长董明珠称被学生喊奶奶很不开心：人的价值不用年龄来衡量，是精神来衡量

董明珠表示：人的价值不用年龄来衡量，是精神来衡量，我告诉大家我 3 天跑了 4 个省份，每天是夜里 1 点钟坐飞机。很多人说董总这个年龄你要注意点，我说我挺好啊，不老。实际上我们老不老、累不累取决于你内心的梦想，我们只要想去干一件事，必须要做到，你会拼尽一切力量。>> 查看详情

21. 华为 FreeClip 2 耳夹耳机全新潮玩拼色版预售，1299 元

华为 FreeClip 2 耳夹耳机全新潮玩拼色版本官宣 10 月 22 日 10:08 开启预售，售价 1299 元。>> 查看详情

22. 初探苹果 iPhone Duo 铰链耐用性：约 3.2 万次折叠后开合手感基本如初

《华尔街日报》科技记者 Joanna Stern 使用名为 Hingey 的定制折叠装置，测试苹果首款折叠 iPhone Duo 的铰链方案，结果在约 3.2 万次折叠后开合手感基本如初。>> 查看详情

23. 苹果首款折叠 iPhone Duo 首批海外评价：Touch ID 指纹解锁体验不如 Face ID 方案

科技媒体 MacRumors 10 月 22 日发布博文，通过梳理多家海外媒体和知名自媒体的评测意见，对于苹果首款折叠 iPhone Duo 的侧边按键式 Touch ID 多数偏负面评价，称体验不如 Face ID 方案。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。