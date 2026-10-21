IT早报 1021：曝苹果锁定台积电 1.4nm 产能；官方定调 L2 级智驾禁用“小蓝灯”；小天才封闭社交倒逼家长购买冲上热搜；6.59 万元起比亚迪第二代海鸥上市...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 21 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1. 2028 款 iPhone 有望首发：消息称苹果重金锁定台积电 1.4 纳米首批产能

根据摩根大通最新研究报告，苹果公司计划重金提前锁定台积电 1.4 纳米产能，2028 年款 iPhone 有望成为首批搭载该工艺 A 系列芯片机型。>> 查看详情

2. 官方定调 L2 级别智驾禁用“小蓝灯”，多家车企已于 7 月陆续收到相关消息

工业和信息化部装备工业一司 10 月 20 日发布《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求（征求意见稿）》。其中明确，不具备 L3 级及以上自动驾驶系统的车辆，禁止安装 ADS 标志灯。这意味着 L2 级别智驾“小蓝灯”正式被官方禁用。>> 查看详情

3. 儿童手表品牌成小学生社交准入门槛，“小天才封闭社交倒逼家长购买”冲上热搜

话题“小天才封闭社交倒逼家长购买”10 月 20 日冲上热搜。据钱江视频、大象新闻等多方报道，起因是有家长吐槽小天才不能跨品牌加好友，只有同为小天才的孩子才能“碰一碰”加好友。不过，儿童手表品牌成小学生社交准入门槛这一现状也将迎来转折。《儿童手表安全技术要求》强制性国标将于 2027 年 1 月 1 日实施，明确要求不同品牌手表可交换电话号码和昵称。>> 查看详情

4. 6.59 万元起比亚迪第二代海鸥车型上市：尺寸动力底盘全面升级

新车尺寸大幅增加，座椅由 4 座升级为 5 座，新增前备箱，动力改为后置后驱，悬架升级，提供两个续航版本，高配支持闪充，还可选装智驾配置。>> 查看详情

5. 网易云音乐官宣鸿蒙版完成主流终端全适配，含手机、折叠屏、平板、运动手表、电脑与华为 HiCar 等

网易云音乐官方 10 月 20 日宣布，鸿蒙版 App 完成主流终端全适配，含手机、折叠屏、平板、运动手表、电脑与华为 HiCar 等，支持跨端无缝续播功能等。同时，网易云音乐还在 9.6.25 版升级上线桌面歌词、播客定时关闭、音乐合伙人、歌词长按分享等功能。>> 查看详情

6. 小蓝灯颜色正式进国标、车灯禁止显示文字、禁止用语音关车灯，工信部公开征求意见

IT之家从《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求（征求意见稿）编制说明》文件获悉，新标准的第四章节“一般要求”相比原标准（20219 版）新增明确规定：除了发光徽标功能外，灯具的各功能都不能显示文字。此外，在光色要求中，增加了 ADS 标志灯专用的蓝绿色光色要求。>> 查看详情

7. 消息称问界海外车型将采用“BOSCH Inside”合作模式，与国际巨头博世联合开发

据 36 氪汽车报道，多位产业人士透露，问界的海外车型将采用“BOSCH Inside”的合作模式，与国际巨头博世联合开发。海外版问界 M6、M7、M8、M9，都将搭载博世的全套智能化方案。博世的全套智能化方案涵盖高阶辅助驾驶、智能座舱和底盘。>> 查看详情

8. 外交部回应美政府要求机构停用 DeepSeek：中方反对将科技经贸问题政治化

针对有报道说美国政府要求其机构停止使用来自中国企业的 DeepSeek 等人工智能工具，外交部发言人毛宁 10 月 20 日在例行记者会上答问时表示：中方一贯反对泛化国家安全概念、将科技经贸问题政治化，我们将坚决维护中国企业的合法权益。>> 查看详情

9. 曝华为畅享 100 Pro Max 手机 512GB 版本独享麒麟 8020 处理器，标准版选用麒麟 8000S 芯片

华为畅享 100 系列手机宣传海报已在线下露出，目前在多个平台曝光。博主 @数码闲聊站 10 月 20 日发文，进一步透露了系列新机的配置信息。据称，华为畅享 100 Pro Max 手机 512GB 版本独享麒麟 8020 处理器，Pro 和其他规格的 Pro Max 采用麒麟 8020A 处理器、标准版采用麒麟 8000S 处理器。>> 查看详情

10. 消息称引望不允许车企补贴华为乾崑智驾 ADS 软件费用，持续收费才能维护庞大研发力量

博主 @旌旗超智能 10 月 20 日发文透露，引望对华为乾崑智驾 ADS 收费定得非常刚性：不允许车企做任何形式的补贴，车企可以在车价上面降，但是不允许补贴这 6000 元 / 15000 元的费用。他表示，这笔钱有正向作用 —— 因为搭载华为 ADS 的车型能够持续收费，才能够维护庞大的研发力量。>> 查看详情

11. 工信部：坚决防范不合理创新设计和未经充分研发测试验证的汽车产品进入市场

近日，工信部会同公安部、生态环境部、市场监管总局等部门，研究编制了《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》，已向社会公开征求意见。>> 查看详情

12. 多省份发生用户访问请求异常跳转至博彩网站事件，国家互联网应急中心公布调查情况

国家互联网应急中心 10 月 20 日发布关于中国境外自治域 AS 402425 恶意篡改部分 DNS 解析数据的调查报告。>> 查看详情

13. 马斯克向特朗普的儿童储蓄账户捐款、美国财长公开致谢，总额已达 80 亿美元

美国财政部部长斯科特 · 贝森特（Scott Bessent）10 月 20 日在 X 平台发文，感谢埃隆 · 马斯克为下一代投资。“已经有超过 80 亿美元（IT之家注：现汇率约合 535.49 亿元人民币）存入儿童账户，这笔非凡的捐赠将使这一总数更上一层楼。随着特朗普账户的持续发展，我们期待更多慈善家加入这一运动，帮助美国各地的儿童启动他们的财务未来。”>> 查看详情

14. 苹果首款折叠 iPhone Duo 供货现缓解信号：部分订单从 12 月提前至 10 月

科技媒体 MacRumors 10 月 20 日发布博文，报道称从部分用户晒出的订单交付日期来看，苹果已缓解首款折叠 iPhone Duo 供货压力。>> 查看详情

15. 小米 MiMo-V2.6-Pro 正式上线 WorkBuddy，支持 1M 超长上下文多智能体分工协作等

小米技术官方 10 月 20 日宣布，Xiaomi MiMo-V2.6-Pro 正式上线 WorkBuddy。据介绍，其 Artificial Analysis 智能指数为 46 分，全球开源第一；1M 超长上下文，多智能体分工协作；图像、视频、音频、文本全模态联合理解。>> 查看详情

16. 消息称苹果 iPhone Duo 折痕区域较软，手指滑动会有“形变”

据博主 @豆子发了芽 分享，苹果 iPhone Duo 折痕区域材质较软，手指滑动会有形变。另一位博主 @Kang 10 月 20 日也谈及了该话题，并分享了专业人士的看法，称其在结构上还挺好：第一是增加缓冲，可能在低温环境和高温环境下有空间释放收缩应力；第二是只有铰链上方才是这样的情况，使用影响不大。>> 查看详情

17. 华为畅享 100 系列手机海报线下露出：家族化外观设计，主打麒麟芯、续航长等特性

华为畅享 100 系列手机宣传海报已在线下露出，目前在多个平台曝光。画面显示，新机延续了家族化设计，预装鸿蒙 HarmonyOS 系统，主打麒麟芯、防诈强、信号好、续航长等特性卖点。>> 查看详情

18. DeepSeek 宣布将内部推理框架 DeepInfer 全面开源，目标实现大模型普惠

DeepSeek 10 月 20 日官宣，在此前开源一系列大模型、TileLang 编译工具及推理算子库的基础上，决定进一步将内部推理框架 DeepInfer 全面开源。>> 查看详情

19. “AI 教父”杨立昆吐槽特斯拉 Roadster“完全不实用”，马斯克回怼“放屁”

AI 先驱杨立昆在社交平台分析称，特斯拉新一代 Roadster 仅靠压缩空气驱动，实际有效推力维持时间极短，产品完全不实用。马斯克发文回怼，杨立昆随即再次嘲讽回应。>> 查看详情

20. 每分钟售出一辆，第 100 万辆吉利星愿下线

这款 A0 级纯电小车上市约两年达成百万辆，官方数据含出口车辆。从 60 万辆到 100 万辆仅用约 7 个月，最后 20 万辆增量更是只花了约 2 个月，爬坡节奏持续加快。2025 年全品类销冠。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。