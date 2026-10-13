IT早报 1013：江淮汽车否认尊界 SUV 将给赛力斯生产；华为注册“星芒”商标涵盖手机等类目；华为折叠屏手机累计发货量破 2000 万台；5999 元起一加 16 发布...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 13 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1. 网传鸿蒙智行尊界超豪华 SUV 考虑给赛力斯做，江淮汽车内部人士否认

据第一财经报道，近日有消息称，鸿蒙智行超豪华 SUV 考虑给赛力斯做，尊界放弃 SUV 计划。对于上述消息，江淮汽车内部人士进行了否认，称这是不实消息。截至发稿，赛力斯方面则并未对此进行回应。>> 查看详情

2. 华为申请注册“星芒”商标：网传是最新子品牌命名，涵盖手机、电脑等分类

国家知识产权局商标局最新信息显示，华为技术有限公司近期再次申请注册了“星芒”商标。目前，多名博主正讨论华为子品牌相关话题，微博已出现“华为被曝将推子品牌星芒”词条。今年 9 月就有消息称华为线上性价比品牌最快有望在今年 11 月落地。>> 查看详情

3. 华为折叠屏手机累计发货量突破 2000 万台，上半年市场份额超 70%

华为折叠屏手机累计发货量已突破 2000 万台。数据显示，华为在 2026 年上半年折叠屏手机市场份额超 70%。>> 查看详情

4. 5999 元起：一加 16 手机正式发布，第六代骁龙 8 超级至尊版芯片、全球首发 185Hz 极速高刷

一加 16 配备 9000mAh 超大电池，支持 100W 超级闪充，提供多款配色和不同存储版本，定价 5999 元起，国补后低至 5199 元，10 月 13 日正式开售。>> 查看详情

5. 曝华为将全面回归：畅享 100 系列手机、子品牌、Air 产品线、麒麟 7 / 8 / 9 系芯片“来势汹汹”

博主 @数码闲聊站 10 月 12 日发文，再次谈及了华为的全面回归，透露接下来子品牌、畅享 100 系列手机、Air（有 WATCH Air）产品线、麒麟 7 / 8 / 9 系芯片“来势汹汹”。>> 查看详情

6. 宇树科技王兴兴：过去十几年我犯的最大错误就是对 AI 还不够相信

第二十六届中国国际工业博览会于 2026 年 10 月 12 日至 16 日在国家会展中心（上海）举办。>> 查看详情

7. 新规落地后隐藏门把手车主要去换零件吗，专家称硬件无法改造的批次可能只能停产并评估召回方案

工业和信息化部等四部门近日联合发布了《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》，明确提出创新门把手设计应充分验证极端环境下的功能稳定性和紧急情况下的可操作性，具备机械冗余设计和手部操作空间，禁止配备全隐藏式门把手。>> 查看详情

8. 马斯克回应“中国分马”：14 亿人里肯定有像我的，想请他一起上台跳舞

埃隆 · 马斯克在 X Takeover 活动中，针对走红网络的“中国版马斯克”（马一龙）相关视频作出回应，“中国 14 亿人口中，肯定有人长得像我”。>> 查看详情

9. 曝天猫、京东正面硬刚，同日召开双 11 发布会

京东选择“抢跑”，10 月 12 日晚 8 点正式开启全品类现货售卖，主打现货直发，不用等待定金尾款。淘宝则在 10 月 15 日晚 8 点开启预售，提前锁价、锁定赠品，两大平台活动一直持续到 11 月 11 日 24 点正式收官。>> 查看详情

10. 赛力斯 A 股涨停、港股涨超 15%

10 月 12 日下午 2 点起，赛力斯 A 股拉升涨停报 51.24 元，港股涨幅也超 15%。据财联社消息，问界汽车计划 2027 年进入欧洲市场，WVTA 欧盟整车型式认证已全面启动，并将在 2026 巴黎车展携 AITO 6/7/8/9 亮相。>> 查看详情

11. 华为鸿蒙 HarmonyOS 7 小艺 AI 快捷栏功能上线时间公布，预计 10 月底分批推送

在今年 9 月 7 日的 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，鸿蒙 7 操作系统正式发布。IT之家 10 月 12 日从华为客户服务处获悉，小艺 AI 快捷栏是 HarmonyOS 7 的新功能，预计将在 10 月底逐步和大家见面，届时会根据机型分批推送。>> 查看详情

12. 全球首款逻辑折叠 τ 芯片麒麟 9050 Pro 线下展出，“真身”亮相华为终端创新技术沟通会

华为终端创新技术沟通会 10 月 12 日在上海练秋湖启幕。IT之家在沟通会现场发现，全球首款逻辑折叠芯片 —— 麒麟 9050 Pro 迎来了自己的首次线下展出，其“真身”就位于 HUAWEI Mate XT 2 | ULTIMATE DESIGN 非凡大师三折叠手机的展台。>> 查看详情

13. 库克分享卸任苹果 CEO 后首次来华最新动态：与苏炳添喝早茶聊天、同 Xmind 思维导图开发者交流等

苹果前首席执行官、现苹果公司董事会执行主席蒂姆 · 库克（Tim Cook）10 月 10 日再度开启了中国之行。他 10 月 11 日晚又分享了自己的最新动态：与奥运健儿苏炳添边喝早茶边聊天、探访了 Apple 天环广场和 Apple 珠江新城的团队、与 Xmind 思维导图开发者交流，还欣赏了艺术家 @陈粉丸 的创作。>> 查看详情

14. 2026 年诺贝尔经济学奖揭晓，罗伯特 · 霍尔和迈克尔 · 伍德福德两名经济学家获奖

瑞典皇家科学院宣布，将奖项授予罗伯特 · 霍尔和迈克尔 · 伍德福德，表彰他们在奠定宏观经济稳定政策微观经济学基础方面的贡献。两人构建全新宏观经济模型，从家庭与企业微观行为出发，为央行和政府稳定经济提供理论支撑。>> 查看详情

15. 小米汽车 9 月细分销量曝光，澎程 N90 / N70 系列合计超 1.2 万台

小米汽车官微在本月初宣布，2026 年 9 月，小米汽车交付量超过 40,000 台。博主 @嗨大星_ECC 10 月 12 日分享了小米汽车 9 月细分车型的销量情况（数据来源为上险量）。其中，澎程 N70 系列为 6,900 台、澎程 N90 系列为 5,250 台。>> 查看详情

16. 腾讯旗下搜狗问问宣布 11 月 7 日停运，用户可提前备份数据

搜狗问问因业务调整，将于 2026 年 11 月 7 日 23 时 59 分正式停止服务，问豆兑换功能同步关闭。用户账号将自动注销，未使用的问豆将依法清零。>> 查看详情

17. 鸿蒙 7 补齐又一高呼声特性：华为 Pura X View 手机“109”版本支持深色模式随日出日落自动切换

华为近日面向 Pura X View 手机率先推送了鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.109 SP10 版本升级。IT之家实测发现，在官方更新日志外，该机还上线了一项用户高呼声特性 —— 深色模式随日出日落自动切换。>> 查看详情

18. 王腾称 ISHO 今日宜休在健康科学研究、临床医学验证上已累计投入上千万，今年圣诞节前能买到产品

今日宜休科技公司创始人王腾 10 月 12 日发文，向网友汇报了 ISHO 今日宜休最新进展。他表示，截止到目前，ISHO 今日宜休在健康科学研究、临床医学验证上，已经累计投入了上千万，远超一家初创公司在科学研究上投入的量级。王腾在与网友的互动中透露，可以在今年圣诞前买到产品。>> 查看详情

19. 世界首富马斯克发文讽刺印度首富安巴尼：自嘲眼拙没能认出“印度真正的总理”，安巴尼已读不回但印度网友先急了

马斯克因星链入印审批受阻，多次发文直指印度首富安巴尼，发文讽刺其为印度真正掌权者。印度官方回应监管公平，安巴尼方未公开回应，印度网友已激烈反驳。>> 查看详情

20. 霸王茶姬回应小程序崩了：代言人郑钦文夺冠，全场饮品“买一送一”活动太火爆

为庆祝代言人郑钦文夺冠，霸王茶姬推出全场饮品“买一送一”活动，其官方小程序因流量过大出现崩溃，不少用户反映无法正常下单。>> 查看详情

21. 华为李小龙：2026 上半年华为集团研发投入 1,214 亿元创历史同期新高，同比增长 25.2%

在 10 月 12 日的华为终端创新技术沟通会上，华为终端 BG CTO、华为终端 BG 硬件工程与产品开发管理部部长李小龙分享了华为在研发方面的最新进展。他在现场宣布，2026 上半年，华为集团研发投入创历史同期新高 —— 研发投入 1,214 亿元，研发费用率 25.9%，同比增长 25.2%。>> 查看详情

22. 问界官宣 2027 年秋季进军欧洲市场，力争年内获得 Euro NCAP 五星评级

问界在巴黎车展宣布 2027 年秋季进军欧洲市场，正推进欧洲本地化与法规认证工作，目标 2026 年获得 Euro NCAP 五星评级，并针对欧洲道路和驾驶习惯进行适配。本次车展还带来了 M9、M8、M7 和 M6 四款车型。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。