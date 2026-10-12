IT早报 1012：国家安全部提醒接陌生来电先沉默三秒；曝苹果首款智能家庭中枢定名 HomeView；星闪通信国标获批；国家互联网应急中心通报荐片播放器后门...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 12 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1. 国家安全部揭秘为何接陌生来电先沉默三秒，称数秒语音样本可能被不法分子用于 AI 声纹克隆

近期，一条“接到陌生来电先沉默三秒”的提醒在社交平台刷屏。据国家安全部披露，不法分子在接通受害者电话后，可能刻意保持沉默，诱使受害者回应。短短数秒的语音样本，就可能被不法分子用于 AI 声纹克隆，进而冒充身份实施诈骗等违法犯罪行为。>> 查看详情

2. 古尔曼：苹果首款智能家庭中枢定名 HomeView，搭载 A18 芯片、四种配色可选

古尔曼爆料称，HomeView 采用类似 iMac G4 的悬浮屏设计，配方形扬声器底座，搭载 A18 芯片，以 AI Siri 为核心支持语音交互，可运行苹果自家 App 但不支持 App Store，iPhone 或可将第三方小组件投射至设备。>> 查看详情

3. 星闪国家推荐标准发布，2027 年 4 月 1 日起正式实施

国家批准发布星闪无线通信系统系列国家标准，标志星闪技术从团体标准升级为国家标准，标准覆盖技术框架、接口规范、应用场景等，将推动星闪技术规范化发展，加速其规模化应用落地 >> 查看详情

4. 国家互联网应急中心：内置后门功能的恶意软件“荐片播放器”大规模传播，已监测到超 70 万台设备感染

近期，国家互联网应急中心（CNCERT）监测发现，“荐片播放器”Windows 端应用程序内置后门功能，可在用户不知情的情况下采集终端信息、下载运行其他程序，并接收服务端指令执行任意代码，存在终端被远程控制、个人信息泄露等安全风险。目前，境内已监测到超 70 万台设备感染。>> 查看详情

5. 张雪机车宣布拿下 9 月中大排量摩托车国内品牌销量第一

张雪机车 10 月 11 日晒出海报，宣布拿下 9 月中大排量摩托车（≥ 250CC）国内品牌销量第一，9 月销量 9979 台，第二名的春风动力中大排量摩托车销量 9153 台。>> 查看详情

6. 2026 WSBK 葡萄牙站第二回合：张雪机车德比斯第三名，提前锁定本赛季年度亚军

中国摩托车品牌张雪机车旗下车手德比斯，在比赛重启后一度跌至第 10 位，最后三圈逆风翻盘，最终拿下 2026 WSBK 葡萄牙站第二回合季军 >> 查看详情

7. 消息称美团共享充电宝开始投放新国标 3C 认证版本：配 7500mAh 电芯、自带双线支持 22.5W 输出

新产品型号 MT-E-8BDY1，内置 7500mAh 电芯，配备 USB-C 和 Lightning 双自带线。新国标 GB 47372-2026 将于 2027 年 4 月 1 日正式实施，对电芯安全、循环老化等提出更高要求。>> 查看详情

8. 消息称 OLED 屏新款 iPad mini 售价将大幅上涨，或接近 799 美元

彭博社古尔曼爆料，新款 iPad mini 将首次采用 OLED 屏幕并重新设计机身，搭载更强芯片与全新扬声器系统。起步存储或提升，但售价预计从 599 美元大幅涨至近 799 美元，高刷是否支持尚无定论。>> 查看详情

9. 四部门为汽车安全划定红线：明确汽车设计、可靠性验证试验管理，研发测试要包含两冬一夏

工业和信息化部会同公安部、生态环境部、市场监管总局 10 日联合发布《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》。据央视新闻 10 月 11 日报道，此次出台的文件重点面向三个方向，确测试周期和里程的硬性要求、创新设计准入划出红线清单、准入管理明确执行时间和处置措施。>> 查看详情

10. 消息称字节、腾讯加速个人 AI 智能体研发，追赶 Meta Muse

Meta 发布个人智能体 Muse 后，引起国内科技巨头迅速跟进。>> 查看详情

11. 酷派阔直板手机背部外观曝光，消息称搭载联发科 Helio G99 处理器

酷派 6.3 英寸阔直板新机 10 月 10 日晚首曝。博主 @体验more 10 月 11 日继续爆料，该机将搭载联发科 Helio G99 处理器，配备 6.3 英寸 720p LCD 屏、比例为 16:10，预装 DroiClaw 诸葛 3 AI 原生操作系统，号称“全球首款阔直板智能体手机”。>> 查看详情

12. 多地雅思考试突发取消、考到一半叫停，回应称技术原因

由英国文化教育协会主办的雅思考试 10 月 10 日场次在全国大范围取消，部分考生还在候考，就收到取消短信；也有考生考完听力，中途接到通知停考离场。考试客服中心表示，这场停考预计会持续到 12 日。>> 查看详情

13. 中汽协会：支持强化汽车产品创新设计与研发测试验证管理，推动产业可持续健康发展

工业和信息化部等四部门 10 日公开发布关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）。中国汽车工业协会 10 月 11 日发文，表态对此举措坚决支持，并面向全行业发出倡议，全面提升我国汽车产品安全水平。>> 查看详情

14. 邓承浩：本次行业掀起重视安全、反对速成车 / 伪创新的大讨论和反思，深蓝汽车举双手赞成和拥护

工业和信息化部会同公安部、生态环境部、市场监管总局 10 日联合发布《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》。深蓝汽车董事长邓承浩 10 月 11 日发文，响应了“中汽协呼吁摒弃重形式轻安全创新”这一话题，称举双手赞成和拥护。>> 查看详情

15. 为继承母亲的手机号，弟弟将姐姐起诉至法院

手机号码与银行卡及各类线上账户紧密绑定，有一定的财产权益与数据价值。手机号码能否作为遗产被继承？央视新闻 10 月 11 日报道，黑龙江省一居民在母亲病故后想继承其手机号，将两位姐姐起诉到法院。>> 查看详情

16. 特朗普将 AI 人工智能改为 SI 超级智能后，马斯克宣布 SpaceXAI 官方账号正式更名 SpaceXSI

美东时间 9 月 29 日，美国总统特朗普正式签署行政令，下令所有行政部门和机构使用“超级智能”（简称 SI）一词代替人工智能（AI）。10 月 11 日凌晨 4 点，马斯克在社交平台发布一张截图，宣布 SpaceXAI 的官方账号已更名为“SpaceX Super Intelligence”（@SpaceXSI）。>> 查看详情

17. 蚂蚁“灵光”开启小范围内测，新版对标“Meta Muse”

接近项目人士透露，灵光相关方向约半年前已开始筹备，期间迭代多个版本，计划本月全面开放。>> 查看详情

18. 北汽新能源公布享界超级工厂节奏：2026 年四季度冲刺收官、2028-2030 年跃升进阶

据北汽新能源披露，享界超级工厂的节奏是：2026 年四季度冲刺收官、2027 年固本强基、2028-2030 年跃升进阶。北汽新能源官方表示，享界 G9 订单在涨、享界 V8 预期在增，享界在往上走。这一仗，必须赢。>> 查看详情

19. 中国一汽：坚持“不成熟不上车、未充分验证不上市”

10 月 10 日，工业和信息化部等四部门公开发布关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。