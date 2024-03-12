科技昨夜今晨 0312：苹果上海第八家直营店“Apple 静安店”3 月 21 日开幕；宫崎骏《你想活出怎样的人生》官宣引进内地上映；报告称 QQ 仍受 90/95/00 后欢迎

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 3 月 12 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1、理想 MEGA 汽车风波不断，李想发声“决定开始反击，用光明反击黑暗”

理想汽车 3 月 1 日发布 MEGA 汽车，由于造型独特，网络上流传出不少对其恶搞的照片和视频。

李想表示，过去十天发生的事情大家应该都比较清楚了。众多用户和朋友为我们担心，替我们发声，无论多难，都在持续的帮助和支持我们。我深表感谢，这也是我们成长的核心动力。对于事件中存在的那些有组织的违法犯罪行为，我们已经在用法律的手段进行处理中。>> 查看详情

2、消息称苹果 iOS 18 将为 AirPods Pro 耳机提供“助听器模式”

彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）在最新一期的 Power On 时事通讯中写道，AirPods Pro 在 2024 年不会出现任何硬件变化。软件方面，他表示“重大新闻将是与 iOS 18 一起推出的助听器模式”。>> 查看详情

3、OPPO 刘作虎内部讲话：AI 手机不是噱头，3 个月内友商必定都会跟进

3 月 11 日上午消息，新浪科技获悉，OPPO 高级副总裁、首席产品官，一加创始人刘作虎近日在一加内部会中回应了行业热议的 AI 手机话题。他表示，AI 手机不是噱头，而是行业大势所趋，3 个月内友商必定都会跟进。>> 查看详情

4、高通骁龙旗舰新品发布会定档 3 月 18 日，预计带来骁龙 8s Gen 3 等

高通 3 月 11 日宣布，骁龙旗舰新品发布会定档 3 月 18 日 14:30，宣传语为“智在芯中，有龙则灵”。博主 @i 冰宇宙 曾表示高通将于今年 3 月发布之前传闻中的 SM7675 及 SM8635 芯片，相当于同一款芯片的不同频率版本。>> 查看详情

5、苹果上海第八家直营店“Apple 静安店”3 月 21 日开幕

上海第八家苹果直营店位于上海市静安区南京西路 1699 号。现在，官方确认这家新店的开幕时间为 3 月 21 日晚 7 点。开业活动中，3 月 21 日，上海交响乐团将在“Apple 静安店”的进行现场演奏。3 月 23 日至 4 月 30 日，“Apple 静安店”将推出全新独家课程。>> 查看详情

6、“仍有 5 亿人坚持用 QQ”登热搜第一：报告称 QQ 仍受 90/95/00 后欢迎

3 月 11 日下午，“仍有 5 亿人坚持用 QQ”这一话题冲上了微博热搜第一名。报道援引 Questmobile 的报告数据称，2023 年 3 月，00 后月活数 TOP5 的 App 中，用户最偏好使用的 App 仍然是 QQ。至于 00 后喜欢 QQ 的原因，据接受采访的网友 snowy 介绍，相比微信等其他即时通讯软件，QQ 是可玩性更高的“细节控大师”。>> 查看详情

7、阿里云盘宣布个人主页动态、订阅服务预计 3 月 15 日下线，后续将推更完善功能

据IT之家网友投稿反馈，阿里云盘近日发布公告称，计划对云盘的部分功能进行调整。近期，云盘将对订阅和个人主页动态等功能进行下线。>> 查看详情

8、华为鸿蒙 HarmonyOS 4 新体验版更新内容曝光：任务切换、应用启动操作更丝滑

HarmonyOS 4 新体验版本是 HarmonyOS 近期新推出的带有部分新功能的新版本，将为用户在界面、系统安全、流畅等方面带来新的使用体验。>> 查看详情

9、古尔曼披露苹果汽车项目细节：多种设计方案均为面包车，配备彩电大沙发

彭博社知名记者马克・古尔曼在“周更”栏目 PowerOn 的最新一期时事通讯中，披露了已经“夭折”的苹果汽车项目更多细节。>> 查看详情

10、15.98 万元起，奇瑞插混新车星途瑶光 C-DM 上市：综合续航最高 1343km

奇瑞旗下星途瑶光 C-DM 车型 3 月 11 日正式上市，售价区间为 15.98 万-22.58 万元。新车定位中型 SUV，是星途 M3X 超混平台的首款车型，最大纯电续航 160 公里，综合续航超 1300 公里。>> 查看详情

11、理想 MEGA 汽车 3 月 11 日开启交付，5 年或 10 万公里内保养项目全部免费

理想 MEGA 3 月 11 日开启正式交付。官方表示，自 3 月 1 日理想 MEGA 发布以来，很多热爱理想 MEGA 的用户们陆续提出了宝贵的意见。根据用户们的反馈，官方将推出以下升级方案：在 5 年或 10 万公里内的保养项目全部免费，同时享受无限车机 5G 流量和不限次数的维保取送车服务。>> 查看详情

12、宫崎骏《你想活出怎样的人生》官宣引进内地上映，获得第 96 届奥斯卡最佳动画长片

宫崎骏新片《你想活出怎样的人生》3 月 11 日发布中文海报，官宣将登陆内地大银幕，档期待定。《苍鹭与少年》片长为 124 分钟，讲述二战后丧母的少年牧真人与一只会说话的蓝鹭相遇，展开不可思议的冒险旅程。>> 查看详情

13、黄仁勋：即使竞争对手的 AI 芯片免费提供，也无法击败英伟达方案

英伟达 CEO 黄仁勋最近声称英伟达的 GPU“非常好，即使竞争对手的芯片是免费的，但它也不够便宜”。

黄仁勋进一步解释说，就 AI 数据中心的总拥有成本（TCO）而言，英伟达 GPU 的定价并不重要。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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