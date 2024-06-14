科技昨夜今晨 0614：鸿蒙首超 iOS 成中国第二大手机系统；高通骁龙峰会 2024 定档 10 月 21~23 日；荣耀首款小折叠手机 Magic V Flip 发布，4999 元起

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 6 月 14 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1、华为鸿蒙 HarmonyOS 首超苹果 iOS！成 2024 年 Q1 中国第二大手机操作系统

根据研究机构 Counterpoint Research 发布的最新数据，2024 年第一季度，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS。这意味着，鸿蒙 HarmonyOS 已成中国第二大操作系统。>> 查看详情

2、骁龙 8 Gen 4 旗舰处理器要来了！高通骁龙峰会 2024 定档 10 月 21~23 日

高通官网宣布，Snapdragon Summit 2024（骁龙峰会 2024）将于 10 月 21 日~10 月 23 日在夏威夷毛伊岛举行。>> 查看详情

3、“小爱同学”接入字节跳动豆包大模型，小米 SU7 已搭载

小米旗下人工智能助手“小爱同学”与火山引擎达成合作，双方基于豆包大模型为用户带来更智能的 AI 交互体验。>> 查看详情

4、长安深蓝 G318 硬派 SUV 发布：1.5T 增程动力、WLTC 纯电续航最高 146 公里，17.59 万元起

长安深蓝 G318 硬派 SUV 6 月 13 日晚上市，采用 1.5T 增程动力系统，提供四款车型，包含单电机后驱、双电机四驱版本，售价 17.59 万元起。>> 查看详情

5、4999 元起，荣耀首款小折叠手机 Magic V Flip 正式发布：全面外屏 + 高通骁龙 8+ Gen1

在 6 月 13 日晚的发布会上，荣耀推出了全新“Magic V Flip 梦想小巨幕”，搭载第一代高通骁龙 8 + 处理器（3.0GHz），提供 4 个版本：

12GB+256GB 版本 4999 元

12GB+512GB 版本 5499 元

12GB+1TB 版本 5999 元

16GB+1TB 版本 6999 元（高定款）

荣耀 Magic V Flip 时尚指环保护壳，299 元 >> 查看详情

6、国内油价下调：重回“7 元时代”，加满一箱 92 号汽油少花 7.5 元

据国家发展改革委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（5 月 29 日 —6 月 12 日）国际油价下降。本次油价调整具体情况如下：汽油、柴油零售限价每吨分别下调 190、180 元。

调价落实后，除海南省和西南部分高价区外，国内多数地区 92 号汽油将再度回归“7 元时代”。按照油箱容量为 50L 的家用轿车为例，加满一箱 92 号汽油，将节省 7.5 元。>> 查看详情

7、2024 软科中国大学专业排名发布：北大、清华、哈工大前三

高等教育专业评价机构软科 6 月 13 日发布了“2024 软科中国大学专业排名”，排名包括 810 个专业，涉及 93 个专业类、12 个专业门类。>> 查看详情

8、史上首位中专生，17 岁女学生姜萍冲进 2024 阿里巴巴全球数学竞赛决赛

据阿里巴巴官方公众号，在达摩院 6 月 13 日公布的 2024 阿里巴巴全球数学竞赛决赛入围名单中，姜萍击败众多世界名校的选手，成为历史首位冲进决赛的中专生。>> 查看详情

9、小米 SU7 销量连续下跌，王化回应：交付压力极大，6 月有信心破万

6 月 13 日，“小米汽车销量连续下跌”的话题登上微博热搜，小米集团公关部总经理王化在微博做出回应。

王化表示，目前的锁单数量每天都有稳定新增，由于目前全国交付中心数量十分有限，交付压力极大，6 月已经开始双班生产。根据目前的交付数据来看，有信心本月的单月交付破万。>> 查看详情

10、小米 Redmi K70 Ultra 手机参数曝光，继续搭载“光影猎人 800”主摄

6 月 12 日，博主 @吴大头同学呀 曝光了一组小米 Redmi K70 Ultra 手机的主要参数，大家可以参考一下。

性能：天玑 9300 Plus 处理器 + X7 独显芯片 + 狂暴引擎

屏幕：华星光电 1.5K+144Hz 显示屏

续航：5500mAh 电池 + 120W 快充

外观：金属中框 + 玻璃后盖

影像：光影猎人 800 + 800 万像素 + 200 万像素（小米影像大脑加持）

其他：IP68 级防尘防水、0809 马达、短焦指纹 >> 查看详情

11、苹果 iOS 18 新功能：iPhone 15 系列手机电量耗尽后仍能显示时间

iPhone 具有“电量储备”功能，会保留少量电量，即使手机关机仍可支持“查找我的 iPhone”和 NFC 解锁等功能。在最新的 iOS 18 系统中，这项功能在 iPhone 15 系列机型上得到了进一步增强。

运行 iOS 18 的 iPhone 15 电量耗尽后，屏幕左上角将继续显示时间，这虽是一项小小的改动，却能带来极大的便利。此时，电量图标仍会显示，并且会显示“查找功能可用”等提示。>> 查看详情

12、台积电 3nm 供不应求引发涨价潮，供应链消息称高通骁龙 8 Gen 4 较上一代报价激增 25%

台湾工商时报表示，由于三星 3nm GAA 良率不佳，台积电 3nm FinFET 制程目前在业内占据绝对霸主地位，但由于产能供不应求，上游 IC 设计公司已经开始传出涨价消息。

全球七大科技巨头（英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果及谷歌）将陆续导入台积电 3nm 制程，例如高通骁龙 8 Gen 4、联发科天玑 9400 及苹果 A18、M4 等。>> 查看详情

13、全球首座蔚来第四代换电站上线，乐道 L60 汽车完成首次换电

蔚来首批第四代换电站 6 月 13 日上午于广州、六（lù）安两地正式上线，一辆乐道 L60 汽车完成了首次换电，从换电站缓缓驶出。

蔚来第四代换电站于 2023 年 12 月发布，配备 23 个电池仓位，最大日服务 480 次，单次换电时间减少 22%；装备 60㎡站顶光伏系统，每座站每年节约近 1.8 万度电，成为光储充换一体站。>> 查看详情

14、抖音等平台在 iOS 端下架视频会员、知识付费等虚拟商品，被指与“苹果税”有关

今年 618 电商大促期间，有用户发现在短视频平台无法使用苹果手机购买视频会员、知识付费等虚拟商品。

IT之家测试发现，抖音的爱奇艺官方旗舰店、优酷官方旗舰店与酷狗音乐官方旗舰店等直播间，均特意标注 iOS 用户需转安卓进行下单，同时 iOS 端下架了会员的商品链接，多家直播间客服均表示是平台直接下架了相关链接，何时恢复还不得而知。

贝壳财经等多家媒体称此次众多虚拟商品或数字类商品被迫下架的原因可能与“苹果税”有关。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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