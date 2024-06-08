科技昨夜今晨 0608：古尔曼：苹果 iOS 18 将推出密码管理应用；小米汽车为保交付紧急招工；支付宝推出 NFC 碰一碰支付

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 6 月 8 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1、古尔曼：苹果 iOS 18 将推出密码管理应用，向 1Password 和 LastPass 等发起挑战

彭博社记者马克・古尔曼北京时间 6 月 7 日凌晨撰文称，知情人士透露苹果下周将推出一款第一方新应用 ——“密码”（Passwords），用户可以更轻松地在网站、App 上登录账号。

古尔曼援引知情人士消息称，苹果公司正计划让这款新应用成为 iOS / iPad OS 18 和 macOS 15 的一部分。这款应用可以生成并追踪密码，将于北京时间 6 月 11 日在苹果全球开发者大会上官宣。>> 查看详情

2、iPhone“联名”徕卡、还有专属水印，徕卡推出 Leica LUX 手机拍照 App

徕卡在美区 App Store 上架了 Leica LUX 应用，可用 iPhone 拍出徕卡风格的照片，该应用基础功能免费，专业功能每年 69.99 美元（约 507 元人民币）或每月 6.99 美元（约 51 元人民币），目前暂未上架国区 App Store。

Leica LUX 应用界面与徕卡相机类似，支持 ProRAW 格式拍摄，徕卡还为 Leica LUX 应用设计了专属水印。>> 查看详情

3、高考语文作文首次遇上 AI：2024 新课标 I 卷谈“AI 时代问题是否会越来越少”

2024 高考语文科目 6 月 7 日已经落下帷幕，如往年一样，高考作文题目依旧是各路网友最为关心的话题之一。

目前各地高考语文作文试题已经公布，其中，人工智能首次登上新课标 I 卷作文题，新课标 II 卷则是提到了“太空之旅”与“未知之境”的关系。>> 查看详情

4、比亚迪王传福：“卷”是自然规律，积极拥抱才能从竞争中走出来

在 6 月 7 日的 2024 中国汽车重庆论坛期间，比亚迪董事长兼总裁王传福上台演讲，谈到行业竞争及“出海”等一系列话题。

王传福谈到行业“内卷”时表示，“卷”是一种市场的竞争，是市场经济的本质。“原来手机品牌几百个，到现在优胜劣汰剩下几家，家电企业也是一样的。产能过剩才有竞争，有竞争才卷，卷才能有技术的突破，产业的升级，优秀的产品才可以诞生。卷是一种自然规律，不要焦虑，积极拥抱才能从竞争中走出来。”>> 查看详情

5、小米 SU7 冲出停车场致一死三伤，官方回应：正配合警方查验、勘察，车辆各状态正常

小米公司发言人 6 月 7 日下午就 SU7 停车场相关事故发表声明：已第一时间介入，正积极配合警方进行查验、勘察。>> 查看详情

6、国产 ARJ21 飞机首飞中亚，开辟“空中丝路”新航道

据中国商飞公司消息，由成都航空 ARJ21 飞机执飞的 EU2977 次航班，6 月 7 日从新疆喀什徕宁国际机场飞往塔吉克斯坦胡占德机场，喀什至胡占德航线正式开航，标志着 ARJ21 飞机首条中亚航线开通。>> 查看详情

7、中国首款民用卫星上网终端设备网翎 OneLinQ 发售：由亚太 6D 高通量卫星提供宽带信号，29800 元起限量 100 台

国产民用卫星互联网终端设备制造商和服务商网翎 OneLinQ 在京举行发布会，推出了中国首款民用卫星上网终端设备 ——OneLinQ 网翎卫星上网机。

官方强调，这款产品是中国迄今为止真正在产品体验和价格上实现了民用化的卫星宽带上网设备。>> 查看详情

8、支付宝重磅推出 NFC 碰一碰支付！超过 1000 元需二次确认

现在，支付宝也已经上线了其 NFC 支付功能（点此跳转支付宝），用户只需将手机对应的 NFC 识别区贴近商家付款机器“蓝环识别区”即可进行支付，大部分机型的 NFC 识别区都是位于手机顶部靠近摄像头的一侧，但也有部分机型位于其他区域，具体位置可通过支付宝获取提示。

上海静安大悦城目前已经支持支付宝 NFC 支付，而且号称“全球首发 NFC 碰一下支付”，并宣布将于 6 月 7 日至 10 日发放最高 20 元无门槛红包。>> 查看详情

9、小米 MIX Fold 4 折叠屏手机通过工信部入网审核，支持天通卫星通信

5 月 30 日有一款型号为 24072PX77C 的小米“卫星移动终端”通过了工信部入网审查。

现经 @数码闲聊站 确认，这款新机就是小米即将发布的 MIX Fold 4 折叠屏手机，支持天通卫星通信以及 5.5G 网络。这是小米第一次在折叠屏上支持卫星通信，也是小米旗下第三款支持卫星通信的旗舰机型。

根据之前的爆料，小米 MIX Fold 4 内部代号 N18，搭载高通骁龙 8 Gen3 处理器，采用 2390mAh 电池 + 2485mAh 双电芯设计，典型值 5000mAh 左右，同时还支持无线充电。>> 查看详情

10、怀旧风潮再起：古尔曼称苹果 iOS 18 和 macOS 15 将包含复古壁纸和图标

马克・古尔曼（Mark Gurman）6 月 7 日报道称，iOS 18 和 macOS 15 将包含全新的“怀旧壁纸”，致敬经典的图标、标语和艺术作品。>> 查看详情

11、北京汽车制造厂多次使用“北汽”商标，北汽集团回应“双方无股权、产权关系”

北汽集团 6 月 7 日下午发表“澄清声明”称，近年来，北京汽车制造厂有限公司在其产品、宣传、子公司名称上使用北汽集团的“北京”“北京汽车”“北汽”等商标、字号，多次提到井冈山、212 等北京汽车工业历史。

北汽集团方面称，北京汽车制造厂有限公司是一家生产基地主要位于山东青岛的民营企业，与北汽集团无股权关系、产权关系，北汽集团不对相关产品售后及服务承担任何责任。>> 查看详情

12、微信回应登上 2024 年高考语文作文：点赞太容易，当面夸太难

2024 年高考语文考试结束，其中的作文又成为大家关心的话题。今年的高考作文首次提到了 AI，并且还谈到了微信点赞。>> 查看详情

13、小米汽车为保交付紧急招工：月薪最高 1 万元年底 13 薪，每天工作至少 10 小时

6 月 7 日上午消息，新浪科技从小米汽车人力服务商处获悉，在提出 2024 年新车交付目标冲刺 12 万辆后，小米汽车工厂正在大量招聘工人，开出了月薪最高可达 1 万元，年底 13 薪等待遇条件。>> 查看详情

14、《英雄联盟》史上最贵，Faker 名人堂皮肤国服售价最高 3286.5 元

拳头游戏于 5 月 23 日宣布，Faker（李相赫）选手成为英雄联盟电竞赛事名人堂首位成员，并将发售以魔王 Faker 为主题的皮肤。

此外，拳头游戏推出了三款带有全新效果的阿狸皮肤礼包，例如专属的击败计数嘲讽特效和防御塔摧毁特效，国服售价分别为 286.5 元、1786.5 元、3286.5 元，最后一款是《英雄联盟》史上最贵皮肤。>> 查看详情

15、波音“星际客机”飞船成功与国际空间站对接，首批宇航员“进站”

据路透社报道，美国东部时间 6 月 6 日下午 1 时 34 分，波音“星际客机”飞船与国际空间站成功对接，通过了证明该飞船适航性的一项关键测试。

报道称，“星际客机”在早些时候几个氦推进器泄漏的情况下仍顺利实现了会合，NASA 和波音公司表示这“应该不会”影响任务完成。>> 查看详情

16、标准版 268 元、豪华版 328 元，《黑神话：悟空》游戏开启预购：8 月 20 日上线 PS5 / PC

《黑神话：悟空》游戏最新预购 CG 宣传片已在 2024 年夏日游戏节活动中发布，这款游戏目前已经开启预购，将于北京时间 2024 年 8 月 20 日上午 10 点（UTC+8）全球同步上线，确定登陆 PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME 平台。

《黑神话：悟空》游戏有 2 种游戏版本选择：数字标准版售价 268 元、数字豪华版售价 328 元，DLC 豪华升级包售价为 60 元 。>> 查看详情

17、820/1998 元的《黑神话：悟空》PC 实体豪华 / 收藏版上架：附赠 WeGame 游戏兑换码，6 月 8 日 10 点首发预定

《黑神话：悟空》实体收藏版和实体豪华版已经上架某购物网站，但截至IT之家发稿已隐藏。

商品页面显示，《黑神话：悟空》实体版将于 6 月 8 日上午 10 点开放首批预订，9 月 21 日前发货；6 月 11 日开启第二波预约，10 月 8 日前发货。>> 查看详情

18、与比亚迪弗迪达成储能供货协议？特斯拉回应称“消息不实”

据贝壳财经，近期有消息称，比亚迪子公司弗迪电池已与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，计划于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。特斯拉方面 6 月 7 日就此事回应称，上述消息不属实。>> 查看详情

19、俞敏洪回应直播言论争议：“东方甄选做得乱七八糟”只是谦虚表达，向客户、股东和投资者道歉

6 月 3 日，“俞敏洪称东方甄选做得乱七八糟”的话题冲上了热搜，当天东方甄选股价高开低走，大跌 9.92%。

6 月 7 日凌晨，俞敏洪在其抖音账号发布《至东方甄选客户、股东和投资者的一封信》：“首先，我要在这里和东方甄选的客户、股东和投资者道歉！最近因为我的个人言论，又引发了大家的担心和忧虑。我自己也没有想到，一句和朋友之间谦虚的表达，或者说我不谨慎的表达，会引起这么多的波澜，这么多的好意或者恶意的解读。”>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们下周见。

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