科技昨夜今晨 0613：欧盟对中国电车加征关税、iPhone16 或将砍掉物理按键、马斯克被曝与 SpaceX 多名员工有染

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 6 月 13 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1、“摇一摇”跳转广告屡禁不止，上海一女子称为开启小区单元门得连开多个 App

当前“摇一摇”广告屡见不鲜，用户在打开 App 后进入开屏广告界面，在不点击屏幕的情况下，稍不小心晃动手机就会跳转到购物平台或引流网站页面。这一强制性的广告触发方式，引起了大量IT之家小伙伴的不满。

据上观新闻近日报道，上海市民杨女士近期反映，自己居住的小区换了新的门禁系统，每次打开开门 App 都会弹出“摇一摇”广告，手微微一动就跳转到购物平台。“传统的那种静止开机屏广告，等几秒就过去了，现在我必须得保持手不动，否则就立马跳到别的平台了。”>> 查看详情

2、为 iPhone 16 Pro 系列固态按键铺路？苹果 iOS 18 修改音量键和电源键按压动画

苹果在 6 月 11 日凌晨的 WWDC24 开发者大会上带来了 iOS 18 操作系统，此次大版本更新带来了不少视觉优化。

IT之家注意到，在 iOS 18 的首个开发者预览版中，苹果加入了实体键按压动画，当用户按压音量键、电源键时，在按键的位置会出现一个“挤压动效”，该动效可根据用户按压频率调整快慢。>> 查看详情

3、开始“刷圈”模式？小米 SU7 测试车现身纽博格林北环赛道

海外车媒 CarScoops 北京时间 6 月 12 日凌晨晒出了一组小米 SU7 测试车的谍照 —— 这辆全身覆盖着彩膜的 SU7 于德国纽博格林北环赛道现身，并展开了相关测试。>> 查看详情

4、苹果高管：正努力将“Apple Intelligence”引入中国市场

苹果在 WWDC 2024 上发布了备受瞩目的 iOS 18 和 macOS 15 系统，其中一项重要的新功能是“Apple Intelligence”—— 一套基于人工智能的工具集。该功能将于今年晚些时候正式上线，苹果软件工程主管 Craig Federighi 在接受 Fast Company 采访时透露了一些关于 Apple Intelligence 的未来发展计划。>> 查看详情

5、欧盟拟对中国电动汽车加征最高 38.1% 关税：上汽、吉利、比亚迪被点名，宝马大众奔驰公开反对

欧盟委员会 6 月 12 日发表声明，拟从 7 月 4 日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。声明特别提到了加征关税比例（目前欧盟对所有进口纯电动汽车征收 10% 的普通进口税）：

对比亚迪加征 17.4%

对吉利加征 20%

对上汽集团加征 38.1%

对配合调查的其他电动车生产商加征 21% 的关税

对所有未配合调查的其他电动车生产商加征 38.1% 的关税 >> 查看详情

6、小米、OPPO、vivo、联想要求 App 开发者 8 月 31 日前完成适配安卓 15

金标联盟 6 月 12 日晚间发文，金标联盟成员（小米、OPPO、vivo、联想）联合发布安卓 15 适配通知，要求 App 开发者 8 月 31 日前完成适配安卓 15。若开发者在 2024 年 8 月 31 日前未进行处理，小米将按照产品对用户的影响程度，采取相关措施以保障用户使用体验，包括但不限于“搜索标签提示”、“应用降级”、“分机型屏蔽”、“应用下架”。>> 查看详情

7、领克首款纯电轿车 Z10 发布：充电 15 分钟续航 573km、吉利 SEA 浩瀚架构

领克汽车官方在瑞典首都斯德哥尔摩举办了领克纯电全球首秀暨设计品鉴活动，旗下首款纯电车型领克 Z10 正式发布。领克 Z10 是领克品牌的旗舰级轿车，定位中大型车，车长超 5 米，轴距超 3 米，基于吉利 SEA 浩瀚架构打造而来，与极氪品牌爆款车型极氪 001 同平台。>> 查看详情

8、14.98 万元起，奇瑞 iCAR 03 四驱智能版型汽车发布：472km 纯电续航、大疆智驾 L2++

奇瑞 6 月 12 日官宣推出 iCAR 03 智能版型汽车，这是一款纯电 SUV 车型，相比原版 iCAR 03 提升了智驾功能，定价 14.98 万元起。

四驱长续航智享版 14.98 万元，相比原版（13.98 万元）贵 1 万元，新增大疆智驾 L2++

四驱长续航智越版 15.98 万元，相比原版（13.98 万元）贵 2 万元，新增大疆智驾 L2++、燕飞利仕音响系统、64 色氛围灯、车外扬声器、前后贯穿侧气帘、副驾电动座椅、前排座椅加热、方向盘加热、主驾座椅记忆 + 迎宾座椅 >> 查看详情

9、马斯克被曝与 SpaceX 多名员工有染

《华尔街日报》报道称，埃隆・马斯克（Elon Musk）与一名前 SpaceX 实习生发生不正当关系，后来马斯克将她聘用到自己的高管团队中，他还与另一名员工有过不正当关系。另有一名女子声称，马斯克多次要求她为其生孩子，在她拒绝马斯克的要求后，马斯克抱怨她的工作表现并拒绝给她加薪。>> 查看详情

10、消息称苹果 iPhone 16 Pro 所有物理按键改为电容按键，位置不变依旧突起

博主 @刹那数码 发文表示，供应链内部人士向其暗示 iPhone 16 Pro 系列可能会是电容按键。该博主还表示，去除物理按键后的体验类似于苹果的 Apple Pencil Pro。Apple Pencil Pro 支持“轻捏”压感（挤压笔身）调出小工具。>> 查看详情

11、广汽埃安被指裁员与密集解约应届生，官方回应：将对造谣者依法追究法律责任

近日，一张以“广汽埃安校园招聘解约通知”的邮件截图在社交平台流传。埃安官方于 6 月 12 日 22:28 发布声明：将对造谣者依法追究法律责任。>> 查看详情

12、理想汽车回应车主账号被锁导致手机蓝牙钥匙无法解锁：触发管控程序“误伤”，已恢复登录

一位理想 MEGA 车主在小红书发帖称：自己的账号忽然被理想社区管理员锁定，导致手机蓝牙钥匙无法解锁车辆。

后续，车主称其在没有发布过任何不当言论的情况下，其账号被社区管理员锁住，导致手机蓝牙钥匙无法解锁车辆。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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