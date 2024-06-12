科技昨夜今晨 0612：苹果“Apple ID”将成历史；鸿蒙智行首款轿跑 SUV 智界 R7 官图公布；苹果股价创历史新高！市值 3.176 万亿美元

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 6 月 12 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1、苹果“Apple ID”将成历史，新名称“Apple 账户”已实装 iOS / iPadOS 18 开发者预览版

在 iOS / iPadOS 18 的首个开发者预览版中，苹果“Apple ID”已被新名称“Apple Account”/“Apple 账户”所替换。苹果同时更新了开发者软件许可协议，将部分“Apple ID”条款更新至“Apple Account”。>> 查看详情

2、小鹏子品牌 MONA 首款车型命名为小鹏 M03，外观揭晓

小鹏汽车 6 月 11 日宣布，MONA 系列首款产品命名小鹏 M03，同时放出了该车的外观图片。在北京车展上，小鹏汽车公布了旗下全新品牌 MONA，新品牌寓意 Made Of New AI，定位全球 AI 智驾汽车普及者。>> 查看详情

3、法拉第未来官宣 FF 91 汽车第 12 位车主，6 月 12 日交付

法拉第未来汽车 6 月 11 日发文，将于 6 月 12 日向个人投资者何俊成交付 FF 91 汽车。官方表示，这标志着 FF 重启了自去年开始的交付第二阶段（SOD2）。法拉第未来于 2023 年 3 月开始生产 FF 91 Futurist，并于 2023 年 8 月开始向客户交付，截至 2023 年 12 月 31 日，该公司已售出 4 辆车，租赁了 6 辆车。>> 查看详情

4、消息称 realme 真我 300W 超级闪充“目前没有落地痕迹”，未来“大方向”为 100W / 120W 快充

博主 @数码闲聊站 6 月 11 日披露 realme 真我“确实测试了 300W 超级闪充”，但相关技术目前并未有任何落地痕迹，这是因为“电池容量实在做不大”。该博主同时表示，realme 未来的方向是“100W / 120W 快充”、“硅负极超大电池”，能够在“6000mAh 左右做到相对轻薄”。>> 查看详情

5、指导价 718 万元，全新红旗国礼车型正式上市

全新红旗国礼车型目前已经正式上市，该车实际上就是先前的红旗 L5 车型改名，搭载 4.0T V8 发动机，官方指导价格为 718 万元。该车在外观方面延续了经典的红旗 CA770 风格，整体采用蓝白双色设计，配备圆形的前大灯和前部流线型红旗立标，在细节方面有所改进，前脸的中网拉高，看起来更加像大鼻子。>> 查看详情

6、恒大汽车深陷困境：须 15 天内退回 19 亿元补贴，天津子公司被责令停产停售新能源乘用车并进行整改

恒大汽车 6 月 11 日晚发布公告，称其收到相关地方行政部门进一步下发的行政处理决定书，主要内容如下：该部门对天津恒大的新能源乘用车产品生产准入条件保持情况进行核查后，提出三项须整改问题，拟责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。>> 查看详情

7、周鸿祎遭 AI 创作者“10 倍索赔”，360 副总裁梁志辉回应称“愿诉诸法律”

针对网络创作者质疑“360AI 新品发布会盗图”一事，360 副总裁梁志辉 6 月 11 日晚回应称，争议图片系 360ai 浏览器重绘图，该创作者让 10 倍购买所谓“原图模型”，这超出了认知范畴，愿意诉诸法律。此前，一名创作者声称 360 发布会盗用其图片，称“这必然是侵权行为，既然是侵权行为，主张赔偿是正当且合理的”。>> 查看详情

8、骑手实名举报队长吃拿卡要？顺丰同城回应：投诉经核查与事实不符

西安顺丰骑手王某斌在抖音平台发布视频，实名举报小队长滥用职权，“要求骑手请客吃饭，若不请客则会私下改派骑手订单”。>> 查看详情

9、赛力斯汽车宣布拟以 12.54 亿元收购赛力斯电动剩余 55% 股权

赛力斯集团 6 月 11 日发布公告，宣布公司董事会审议并通过了《关于重庆赛力斯电动汽车有限公司的议案》，拟由控股子公司赛力斯汽车按协议约定收购菁云创富、赛新基金所持的赛力斯电动 55% 的股权，相应收购价格约为 12.54 亿元。>> 查看详情

10、比亚迪宋 L DM-i 汽车官宣，口号“大宋来了”

比亚迪王朝网销售事业部总经理路天官宣，比亚迪将推新款宋 L DM-i 车型，口号为“大宋来了”。从官方宣传海报可以看到，该车是一款 SUV 车型，采用贯穿式后尾灯。>> 查看详情

11、HMD 最后一台诺基亚品牌智能机，消息称“Lumia 复刻手机”将印有“Nokia”Logo

HMD Global 正酝酿推出一款型号为“SkyLine”的手机，这款手机即是IT之家先前曾多次报道的“Lumia 复刻”机型，据消息源 HMD Meme 透露，这款手机将印上 Nokia Logo，而这据称也是最后一台由 HMD 制造的诺基亚品牌智能手机。>> 查看详情

12、消息称小米 15 标准版手机延续小直屏设计：1.5K LTPO、5000 万像素 1/1.3 英寸主摄

博主 @数码闲聊站 6 月 11 日发文爆料，骁龙 8 Gen4 中杯工程机采用 1.5K LTPO 小直屏设计，配备 5000 万像素大底主摄、5000 万像素 3.X 直立长焦微距，支持全域大光圈。综合评论区来看，该手机为小米 15 标准版。该手机拥有 1.5K LTPO 屏幕、5000 万像素大底主摄，可选 16GB+1TB 内存组合，提供黑白玻璃和拼接素皮材质，配备单点超声波屏下指纹、立体声双扬声器。>> 查看详情

13、鸿蒙智行首款轿跑 SUV：智界 R7 官图公布，华为与奇瑞联手打造

华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东 6 月 11 日官宣，鸿蒙智行将迎来首款轿跑 SUV，华为与奇瑞联手打造智界 R7。余承东表示：“R 来自 Revolution，代表突破与颠覆。智界 R7 采用全新轿跑 SUV 设计，有时尚动感的溜背造型，内部空间将突破大家的想象！再加上华为领先的智能黑科技，智界 R7 在产品实力上超越传统豪华汽车品牌！它为智慧出行时代的消费者提供了更好的轿跑 SUV 新选择，值得大家期待！”>> 查看详情

14、苹果股价创历史新高！大涨超 7%，市值达 3.176 万亿美元

在 WWDC 2024 主题演讲以及全新人工智能功能“Apple Intelligence”亮相后的一天，苹果股价飙升至历史新高。截至周二收盘，苹果股价达 207.15 美元，涨 7.26%，股价创历史新高，市值一夜大增 2142 亿美元，总市值达 3.176 万亿美元（约 23.05 万亿元人民币），并拿下消费电子巨头今年的第一个历史新高。>> 查看详情

15、《黑神话：悟空》预购首周全球登顶，Steam 最新一周销量榜公布

Steam 最新一周销量榜出炉（2024 年 6 月 4 日-2024 年 6 月 11 日），《黑神话：悟空》6 月 8 日开启预购成功登顶，包揽全球、国区、港区的周榜第一。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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