科技昨夜今晨 0611：小米辟谣“买 SU7 补贴 2 万”；小牛说车账号被封；《黑神话：悟空》开启预购火速登顶 Steam 热销榜

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 6 月 11 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1、苹果 WWDC24 开发者大会汇总

在今日凌晨的苹果 WWDC24 开发者大会上，苹果完全聚焦于软件，发布了新一代操作系统，iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、visionOS 2 悉数登场。>> 查看详情

iPhone 终于自带通话录音：苹果 iOS 18 全新 AI 功能秋季上线，还能转录文字摘要 >> 查看详情

苹果携手 OpenAI 共同探索 AI，iOS 18 Siri 将整合 ChatGPT>> 查看详情

苹果 iOS 18 正式发布：主屏幕自定义，控制中心改版，卫星短信等重磅功能来袭 >> 查看详情

苹果 iOS 18 拥抱个性化：像 2008 年以来安卓系统一样定制主屏幕 >> 查看详情

苹果 Apple Vision Pro 官宣 6 月 28 日登陆中国等市场 >> 查看详情

2、华为、北汽联合设计，享界 S9 内饰谍照曝光：大尺寸中控屏吸睛

享界 S9 的前后排内饰布局近日在网上陆续曝光。在此次流出的谍照中，新车座舱采用浅色设计，悬浮式的中控屏尺寸较大，非常显眼。>> 查看详情

3、哪吒 L 前机盖在周鸿祎直播中被坐瘪，官方回应：引擎盖材料具有一定弹性，极端情况减少对行人的伤害

近日，在 360 集团创始人、董事长周鸿祎参与的一场直播活动中，主持人坐到哪吒 L 的前机盖上，结果出现了塌陷情况。这一事件迅速在网络上引起了广泛关注，对此，哪吒汽车进行了官方回应。

哪吒汽车官方表示，现阶段主流日常使用的汽车引擎盖的材料都会有一定的弹性，其主要的目的是为了在发生行人碰撞的极端状况下，行人被撞弹起，摔在引擎盖上引擎盖的弹性可以减少对行人的伤害。哪吒 L 的设计伊始也是秉承着车辆安全的角度来进行设计的。>> 查看详情

4、小米 15 Pro 手机影像规格曝光：后置 50MP 三摄，主摄采用豪威 OV50K

博主 @体验 more 6 月 9 日曝光了小米 15 Pro 手机影像规格，后置三摄为 50MP OV50K+50MP+50MP IMX882 3X。

IT之家注意到，豪威集团于今年 3 月发布了 OV50K40 手机 CMOS 图像传感器，号称是全球首款采用 TheiaCel 技术的智能手机图像传感器，单次曝光可实现“接近人眼级别动态范围”，用于旗舰级后置主摄像头。>> 查看详情

5、大众汽车未来三年实现人员降本 20%，官方回应：“20%”指间接人力成本，不等于裁员

据中国经营网报道，大众汽车中国方面告诉记者，“KI 10”是总部提出的“Efficiency Program”效率计划，是以 2023 年为基准，未来三年实现效率提升 20%，“20% 指的是间接人力成本，不等于裁员”。这个计划涉及的对象包含大众中国。>> 查看详情

6、消息称小米 Redmi K80 系列手机正全系测试 2K 纯直屏，拥有联名款机型

博主 @数码闲聊站 此前曝光了小米 Redmi K80 系列手机相关信息：该机将配备 2K 纯直屏，采用 50MP 3.x 直立长焦方案，该版样机暂无长焦微距。

博主 @智慧皮卡丘 6 月 9 日发文爆料，“目前红米 k80 全系测试 2k 纯直屏，有联名系列；中端 note 系列来测微曲，定位中端影像机。”>> 查看详情

7、成都：预计本月在天府国际机场等区域开行低空载人航线

成都市交通运输局物流发展与综合运输处相关负责人透露，预计在今年 6 月底前，成都会在天府国际机场、双流国际机场、中国-欧洲中心、青城山之间开行低空载人航线。>> 查看详情

8、小米充电宝 25000mAh 探索版外观曝光，单口输出最大 140W

近日，博主 @体验 more 在微博分享了一款小米充电宝 25000mAh 探索版产品，外观规格似酷态科 20 号。

IT之家查询发现，这款新品已经于 3 月 13 日通过国家 3C 认证，不带电源适配器销售。该产品采用 USB-C + USB-C + USB-A 的 三口设计，单口输出最大 140W，多口输出最大 212W。>> 查看详情

9、诺基亚 Lumia 920“复活”，聚碳酸酯黄色版 HMD SkyLine 手机海报曝光

HMD Global 正酝酿推出一款型号为“Skyline”的手机，这款手机即是IT之家先前曾多次报道的“Lumia 复刻”机型，近日诺记吧有消息源曝光了该机的黄色版本海报，参考图片，该配色非常类似 2012 年诺基亚 Lumia 920 主推的黄色版本。>> 查看详情

10、华为鸿蒙智行 6 月 8-9 号两天大定超 4500 台，问界新 M7 Ultra 占比 55.6%

据 @孙少军 09 @不是郑小康 等博主分享的海报显示，鸿蒙智行 6 月 8-9 号两天大定超 4500 台。其中，问界新 M7 Ultra 两天大定超 2500 台，占比达到 55.6%。>> 查看详情

11、买小米 SU7 汽车补贴两万？官方辟谣：没有这种政策

有传闻称小米 SU7 优惠力度很大，直接补贴 20000 元，20 万就能落地。对此，小米集团公关部总经理 @王化 转发该消息并辟谣称：“刚刚在一些群内看到这个截图，啼笑皆非。稍加确认就能知道，既没有这种政策，也没有这种合同。请知悉！ ”>> 查看详情

12、高德地图独家功能升级：车道级安全预警新增“前方有车辆急刹”、“无灯路口有来车”等

高德地图 6 月 8 日宣布带来独家功能升级，车道级安全预警功能覆盖了 10 大安全风险较高的行车场景。包括前方有车辆急刹、无灯路口有来车、前方弯道有来车、货车前方有来车、后方有快速来车、前方慢速车、汇出口来车、汇入口来车、夜间货车提醒、后方有快速货车。>> 查看详情

13、小米 SU7 冲出停车场致一死三伤，海口交警通报：系驾驶员操作不当导致

6 月 8 日午间，海口市公安局交警大队就小米 SU7 车祸事件发出官方通报：经初步勘察，该起事故发生系小轿车驾驶员（已排除酒驾毒驾）驾驶车辆时操作不当所致。>> 查看详情

14、国家网信办：“小牛说车”故意夸大歪曲事实并抹黑诋毁企业及创始人，已依法依约关闭账号

在抖音等平台拥有大量粉丝的汽车自媒体“小牛说车”账号近期被封禁。页面显示，其封禁原因为“违反《抖音社区自律公约》的相关规定”。>> 查看详情

15、马斯克调整规则，社交平台 X 正式允许发布成人内容

社交媒体平台 X（前身为 Twitter）上个月更新了其社区指南，正式允许用户分享“经过同意制作和发布的成人裸露或性行为”内容。根据新规定，相关内容必须加以标注，并且不得在显著位置（如个人资料图片或横幅）展示。>> 查看详情

16、华为回应“投资柔宇”：未有此计划，也未提出投资要求

华为官方 6 月 10 日针对网络上出现有关“华为提出投资柔宇科技”的言论，进行了回应：此属误传。实际情况是，华为未有此投资计划，也未提出投资要求。柔宇前独董刘姝威此前表示，创始人刘自鸿曾拒绝华为投资，错失拯救公司的机会。>> 查看详情

17、《黑神话：悟空》国区售价全球最低，开启预购火速登顶 Steam 热销榜

《黑神话：悟空》预购开启之后，火速登顶 Steam 国区热销榜，并在全球热销榜上排名第二。另据 SteamDB 数据显示，该作国区售价为全球最低，港台两地区的售价依次排名第二、第三。>> 查看详情

18、399.99 米长！全球最大集装箱船在江苏南通完成出坞

由江苏南通船企建造的全球最大 24000TEU 级集装箱船“中远川崎 398”轮于今年 6 月 7 日完成出坞靠泊作业。

据介绍，“中远川崎 398”轮船长 399.99 米，船宽 61.30 米，型深 33.20 米，载重吨 22 万吨，载箱量 24188 标箱。该船型是全球装箱量最大的新一代超大型集装箱船型，也是长江航道通航的最大箱位集装箱船型。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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