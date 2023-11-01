十月科技大事：2023 诺贝尔奖揭晓、2024 年部分节假日安排公布、多平台推进自媒体账号前台实名

“十月科技大事”，IT之家为大家回顾十月科技行业重大重要事件。

1、新款特斯拉 Model Y 汽车上市：新增多色氛围灯、百公里加速 5.9 秒，26.39 万元起

特斯拉 10 月 1 日宣布 Model Y 汽车再进化，迎来多色氛围灯、全新仪表台饰板等，百公里加速提升至 5.9 秒，售价 26.39 万元起。

据特斯拉官方介绍，全新仪表台饰板采用科技纺织材料打造，19 英寸双子星轮毂迎来设计改进；后轮驱动版零百公里加速缩短 1 秒，从 6.9 秒提升至 5.9 秒，价格保持不变。>> 查看详情

2、小米官网暗示：小米汽车有望推出增程车型

10 月 2 日消息，小米社招官网页面悄悄上线了几个跟汽车相关的职位，值得注意的是，这次上线的几个职位都跟增程式汽车有关。

具体来看，此次上线的职位包括增程系统设计开发工程师、燃油系统工程师、发动机悬置衬套工程师等。>> 查看详情

3、2023 诺贝尔奖揭晓

自 10 月 2 日起，一年一度的诺贝尔奖“开奖周”正式拉开帷幕，六大奖项将逐次揭晓。

北京时间 10 月 2 日下午，瑞典卡罗琳医学院揭晓了 2023 诺贝尔生理学或医学奖获奖者 —— 美国科学家 Katalin Karikó 和 Drew Weissman。据介绍，两位科学家在核苷碱基修饰方面拥有重大发现，这一发现使针对 COVID-19 的有效 mRNA 疫苗得以开发，他们将共享 1100 万瑞典克朗奖金（约 734 万元人民币）。>> 查看详情

10 月 3 日，2023 年诺贝尔物理学奖宣布授予皮埃尔・阿戈斯蒂尼 (Pierre Agostini)、费伦茨・克劳斯 (Ferenc Krausz) 和安妮・卢利尔 (Anne L'Huillier)，以表彰他们“为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”。>> 查看详情

10 月 4 日，瑞典皇家科学院决定将 2023 年诺贝尔化学奖授予 Moungi G. Bawendi、Louis E. Brus 和 Alexei I. Ekimov，以表彰他们在“量子点的发现和合成”方面的贡献。>> 查看详情

2023 年的诺贝尔文学奖 10 月 5 日晚正式揭晓，来自挪威的作家约翰・福瑟获奖。公开资料显示，约翰・福瑟（Jon Fosse） 出生于 1959 年，他曾获得斯堪的纳维亚国家戏剧奖、挪威艺术理事会荣誉奖、瑞典学院的北欧奖以及国际易卜生奖。>> 查看详情

4、699/999 美元，谷歌 Pixel 8 / Pro 手机正式发布：搭载新一代 Tensor G3 芯片

在 10 月 4 日举行的 MadeByGoogle 23: Keynote 活动上，谷歌正式推出了全新的 Pixel 8 系列手机。该系列手机搭载了谷歌自研的 Tensor G3 处理器（基于三星 4nm 工艺，1×Cortex-X3、4×Cortex-A715、4×Cortex-A510）以及 Titan M2 安全芯片，均支持人脸 / 指纹识别以及 IP68 防水防尘，预装安卓 14 系统，提供 7 年安卓大版本软件更新。

Google Pixel 8

8+128GB 版本 799 欧元/ 699 美元 / 24900 新台币（约 5627 元人民币）

Verizon 版（支持毫米波）799 美元

8+256GB 版本 759 美元 / 26900 新台币（约 6079 元人民币）

Google Pixel 8 Pro

12+128GB 版本 1099 欧元/ 999 美元 / 33900 新台币（约 7661 元人民币）

12+256GB 版本 1059 美元 / 35900 新台币（约 8113 元人民币）

12+512GB 版本 1179 美元（约 8618 元人民币）

12+1TB 版本 1399 美元（约 10227 元人民币）>> 查看详情

5、工信部：拟统筹推进电信业务向民间资本开放，拓宽民企参与渠道、范围

工信部 10 月 7 日公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见。意见稿指出，扩大电信业务开放。有序扩大电信业务对外开放，探索在自由贸易港等地区先行先试，试点扩大开放增值电信业务。统筹推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。>> 查看详情

6、小米再失“大将”：合伙人张峰将离职，大家电业务将重组

据新浪科技，小米在内部宣布最新架构调整，小米集团合伙人、高级副总裁、大家电部总裁张峰将离职。在内部邮件中，小米称张峰是因个人原因，将于今年 12 月完成工作交接后离职。随着张峰的变动，他负责的大家电部也迎来了重组。>> 查看详情

7、华为：网传“华为发布声明拒绝富士康代工请求”纯属造谣

10 月 8 日晚间，华为技术有限公司通过其官方微博发布声明：网传“华为发布声明拒绝富士康代工请求”纯属造谣，造谣者毫无根据，无事生非，在多个平台、账号推送相同信息扩散，请勿信勿传，果断举报。>> 查看详情

8、摄影师戴建峰已起诉视觉中国，“本人照片侵权”争议事件后续来了

摄影师戴建峰 @Jeff 的星空之旅 10 月 9 日发布微博称，“对于 @视觉中国 未经我本人许可，非法销售我的照片，并向我索赔一事，我已向天津市和平区人民法院提起诉讼，通过法律途径，维护我的合法权益。”图片显示，天津市和平区人民法院已于 2023 年 10 月 8 日立案。>> 查看详情

9、消息称任天堂 Switch 2 瞄准 2024 年 9 月 24 日发布，400 美元起

Discord 用户 SoldierDelta 透露，任天堂 Switch 2（内部开发代号为 NG）计划于 2024 年 9 月 24 日发布。SoldierDelta 补充道，任天堂也在考虑将 11 月 3 日作为后备发布日期以防出现意外。

任天堂 Switch 2 首发时将提供两种型号，一种是 449 美元（当前约 3282 元人民币）的卡带版，另一种则是 400 美元（当前约 2924 元人民币）左右的纯数字版。>> 查看详情

10、韩国：三星、SK 海力士中国工厂获得美国无限期许可，无需单独批准即可获取芯片制造设备

据韩联社，韩国总统办公室周一宣布，美国政府决定无限期延长对三星电子和 SK 海力士公司在华工厂进口美国芯片设备的豁免期限。

也就是说，在无需单独批准的情况下，三星电子和 SK 海力士可以任意向中国工厂供应含美国技术的半导体设备。>> 查看详情

11、Mate 60 系列爆火，消息称华为计划明年智能手机出货量翻倍达到 7000 万部

两位行业高管告诉《日经亚洲》，华为的目标是在 2024 年出货 6000 万至 7000 万部手机，相比今年和去年的出货量翻了一番。多位供应链经理和分析师表示，自今年早些时候以来，华为还一直在增加镜头、相机、印刷电路板和其他零部件的库存，以实现这一目标。>> 查看详情

12、2023Q3 全球 PC 市场战报：联想第一、惠普唯一正增长 6.4%、苹果跌幅最大

根据市场调查机构 IDC 公布的最新统计数据，2023 年第 3 季度全球个人电脑（PC）出货量再次出现同比下降，不过环比增长 11%。据页面信息简要汇总如下：

惠普 公司第 3 季度出货量为 1350 万台，在 TOP5 厂商中唯一出现正增长，增长 6.4%。

联想 以 1600 万台排名第一，市场占有率 23.5%，相比较去年同期的 1690 万台，同比下降 5.0%。

戴尔 该季度出货量 1030 万台，市场占有率 15.0%，相比较去年同期的 1200 万台，同比下降 14.3%。

苹果 公司该季度出货量为 720 万台，市场占有率 10.6%，相比较去年同期的 940 万台，同比下降 23.1%。

华硕公司该季度出货量为 490 万台，市场占有率 7.1%，相比较去年同期的 540 万台，同比下降 10.7%。>> 查看详情

13、使用支付宝验证，苹果悄然更改国区 Apple Store 教育优惠认证条件

苹果公司历来为 Mac 及 iPad 等产品提供教育优惠，高校生可以用更低的价格入手相关设备，此外该公司每年都会推出一系列“教育优惠”活动，在此期间选购指定款设备还能获赠 AirPods 耳机等配件或礼金。

此前国区高校生可以使用 UNiDAYS 验证 edu 教育邮箱后，以“教育优惠”价格参与相关活动，而目前苹果公司悄然更改了相关验证方式，国区用户需要使用支付宝 App 进行验证后，才能查看并购买相关“教育优惠”设备。>> 查看详情

14、华为相关人士：真正的 5.5G 手机预计要到 2024 上半年才会到来

华为相关人士表示真正的 5.5G 手机要到 2024 上半年才会到来，不过各大厂商的旗舰手机“最早今年底”就可以达到 5.5G 的网速标准（下行速率 5Gbps，上行速率 500Mbps）。>> 查看详情

15、欧菲光回应为华为 Mate60 系列手机提供摄像头模组：“倔强地活着”

今年 9 月底有消息称，欧菲光摄像头模组进入华为手机 Mate 60 系列供应链，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在 500-600 元。

现据第一财经报道，对于华为手机订单情况，欧菲光董事长蔡荣军回应称，“倔强地活着。”此外，有知情人士表示，目前华为（摄像头模组）订单确实绝大部分为欧菲光供货。>> 查看详情

16、6999 元起，荣耀 Magic Vs2 折叠屏手机正式发布

在 10 月 12 日晚的荣耀发布会上，荣耀 Magic Vs2 正式亮相。该机分为两个版本，分别为 6999 元和 7699 元。

该机搭载了 3.0GHz 的高通骁龙 8+ Gen 1 移动处理平台，内置独立安全存储芯片，提供绒黑色（羽纤）、冰川蓝（羽纤）、珊瑚紫（素皮）3 款配色。>> 查看详情

17、微软正式完成收购动视暴雪，周五获英国 CMA 批准

英国反垄断监管机构周五（10 月 13 日）正式批准了微软对《使命召唤》开发商动视暴雪的收购，此前的交易变更基本上解决了该机构的担忧。今年早些时候，CMA 阻止微软 687 亿美元收购动视暴雪的全部业务，因为担心该交易会损害英国云游戏的竞争。该交易受阻后，微软于 8 月份提交了一份重组交易供 CMA 审查。>> 查看详情

18、京东：有谣言称“刘姓商人涉嫌违法被抓”，已向公安机关报案

京东发言人官方微博 10 月 13 日下午发布消息：我们关注到有谣言称“刘姓商人涉嫌违法被抓”，该谣言被别有用心的人刻意发布在京东相关新闻动态下，以混淆视听、操纵舆论。我们对此恶劣行径表示强烈愤慨，并已向公安机关报案。>> 查看详情

19、“12306 推出静音车厢”登顶微博热搜，乘客需保持安静、手机调至静音 / 震动

10 月 13 日早间，“12306 推出静音车厢”的话题登顶微博热搜榜，铁路部门在京沪，京广，成渝高铁等部分复兴号动车组列车上设置了静音车厢。IT之家查询发现，铁路部门早在 2020 年底就在京沪高铁、成渝高铁的部分车次试点 “静音车厢”服务。>> 查看详情

20、国美 App 抽奖页面弹窗辱骂黄光裕、黄秀虹兄妹，称其拖欠工资、货款

10 月 15 日有网传消息称，在国美 App“幸运大转盘”抽奖页面会出现一个弹窗，呈现辱骂国美电器董事长黄秀虹、创始人黄光裕的内容。

内容显示，该弹窗指控国美“拖欠工资”“拖欠货款”等。经IT之家实测发现，在国美 iOS 和安卓两大版本的 App 对应界面中，确实会出现弹窗。>> 查看详情

21、航天英雄杨利伟：我国登月航天员将从前期执行过任务的人选中决定

报道称，我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施，计划在 2030 年前实现中国人首次登陆月球，形成独立自主的载人月球探测能力。杨利伟透露称，目前航天员正在为登月任务做准备。

杨利伟进一步表示，“将来我们登月的航天员，一定会从前期执行过任务的航天员当中选拔。”此外，杨利伟称载人登月“一定不是最终目标”，可能是作为一个中转站，将来可能会到更深远的太空中探索。“这也是我们搞载人航天、利用这种资源为人类服务的一个目的。”>> 查看详情

22、国际奥委会主席巴赫：正考虑创办奥林匹克电子竞技运动会

据新华社报道，国际奥委会主席巴赫 10 月 14 日晚透露，国际奥委会正在考虑创办属于电子竞技的奥林匹克运动会。巴赫是在当晚举行的国际奥委会第 141 次全会开幕式上致辞时作上述表示的，他说：“我已经要求新的国际奥委会电子竞技委员会研究创办奥林匹克电子竞技运动会。”>> 查看详情

23、苹果 CEO 库克到访成都，晒 iPhone 15 Pro Max 拍摄的安顺廊桥

苹果 CEO 库克微博账号发文宣布到访成都，并附上一张由 iPhone 15 Pro Max 拍摄的安顺廊桥，“你好，成都！iPhone 15 Pro Max 拍摄下了这张历史悠久的安顺廊桥的绝美照片。” 库克在成都太古里受到众人围观，市民们纷纷向其打招呼、合影，库克也举起“剪刀手”回应。有意思的是，库克还在太古里苹果店内围观了路人打《王者荣耀》。>> 查看详情

24、分析师： 华为 Mate 60 Pro 太受欢迎，苹果 iPhone 15 系列手机销量同比大幅下滑

彭博社分析师研究表明，苹果最新款的 iPhone 15 系列手机在中国的销售情况似乎并不理想。

Counterpoint Research 数据显示，与去年同期的 iPhone 14 系列相比，iPhone 15 系列在上市后的前 17 天销量出现了下滑，分析师估计下滑幅度在 4.5% 左右。>> 查看详情

25、小米推出全新操作系统 HyperOS： 小米 14 系列将率先搭载，逐步接替 MIUI

10 月 17 日，小米创始人雷军在微博称，今天对小米来说，是历史性时刻。小米全新操作系统，小米澎湃 OS（Xiaomi HyperOS），正式版完成封包。小米 14 系列将是第一款搭载新系统的手机，已交付工厂开始生产。从这一刻起，小米澎湃 OS 将逐步接替 MIUI。>> 查看详情

26、苹果宣布新增 2500 万元捐款，进一步支持中国乡村社区发展

10 月 17 日，苹果宣布将通过与中国乡村发展基金会合作，进一步增加其对中国帮扶农人、赋能学生，振兴社区的支持。

苹果将向中国乡村发展基金会捐款 2,500 万元人民币，这是基于 苹果与中国乡村发展基金会过去十年来在支持中国当地社区领域的合作。该新增的捐助将用于帮助农人学习新的技能以发展业务，并提供技术和数字化教育资源为乡村地区的学生和教师赋能。>> 查看详情

27、苹果更新第十代 iPad 蜂窝版：国行支持 eSIM，起售 4799 元

苹果 10 月 17 日发布新闻稿，除了公布 Apple Pencil（USB-C）外，还更新了国行版 iPad（第 10 代）无线局域网 + 蜂窝网络机型，主要是添加了 eSIM 支持，其他配置不变，相关版本将于 10 月 19 日起接受预订，10 月 25 日起正式发售，起售价 4799 元。>> 查看详情

28、 OPPO Find N3 折叠屏手机发布：影像大升级，售价 9999 元起

在 10 月 19 日下午举行的 OPPO Find N3 全球发布会上，OPPO Find N3 折叠屏新机正式发布，号称“开启移动影像新世代”，新机售价 9999 元起。

搭载高通骁龙 8 Gen 2 移动处理平台，辅以 LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，支持双穿轴石墨散热。机身展开厚度仅 5.8mm，折叠厚度 11.7mm，玻璃版重 245g、皮革版重 239g，提供 3 款全新配色：千山绿、日志金与潜航黑。>> 查看详情

29、全国 12315 消费投诉信息公示平台全面上线

国家市场监督管理总局 10 月 20 日发布公告，为加快建设全国统一大市场、构建新发展格局、优化消费环境，市场监管总局近日印发《市场监督管理投诉信息公示暂行规则》，上线全国 12315 消费投诉信息公示平台，部署全国市场监管部门开展消费投诉公示。>> 查看详情

30、工信部部长金壮龙会见苹果公司 CEO 库克

10 月 19 日，工业和信息化部部长金壮龙在北京会见苹果公司首席执行官库克，双方就苹果公司在华发展、产业链供应链合作等议题交换意见。>> 查看详情

31、苹果超 95% 产品仍在中国制造，CEO 库克称希望与供应链企业合作双赢

据腾讯科技，苹果公司 CEO 库克日前到达浙江嘉善立讯精密工厂，并接受专访。报道称，截至目前，苹果有超过 95% 的产品仍在中国制造组装，在过去 30 年的时间里推动了中国供应链的蓬勃发展。库克在采访中表示，苹果希望和供应链企业在合作中实现“双赢”：不限于产品制造的合作、企业相关的应收，还应该包括环境保护、企业社会责任及教育等多方面。>> 查看详情

32、科大讯飞：华为昇腾 910B 能力基本可对标英伟达 A100，正合力打造我国通用人工智能新底座

科大讯飞副总裁江涛在 Q3 业绩说明会上透露，讯飞已于 2023 年初与华为昇腾启动专项攻关，与华为联合研发高性能算子库，合力打造我国通用人工智能新底座，让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上。

他指出，目前华为昇腾 910B 能力已经基本做到可对标英伟达 A100。在即将举行的科大讯飞 1024 全球开发者节上，讯飞和华为在人工智能算力底座上将有进一步联合发布。>> 查看详情

33、字节跳动回应“逐步放弃 PICO 业务”传闻：消息不实，会长期投入 XR 业务

据界面新闻报道，字节跳动对“逐步放弃 PICO 业务”传闻作出回应：此消息不实，PICO 在正常运营，公司会长期投入 XR（扩展现实）业务。>> 查看详情

34、华为声明：“华为将发射 1 万枚 6G 移动低轨卫星”纯属造谣

10 月 23 日晚间，华为集团官方账号发布声明称，部分自媒体口中所谓的“华为将发射 1 万枚 6G 移动低轨卫星”纯属造谣。网传‘华为将发射 1 万枚 6G 移动低轨卫星’纯属造谣，造谣者毫无根据，无事生非，在多个平台、账号推送相同信息扩散，请勿信勿传，果断举报。>> 查看详情

35、2023 胡润百富榜发布：钟睒睒第三次成为中国首富，马化腾重回第二

胡润研究院 10 月 24 日发布《2023 胡润百富榜》，农夫山泉 69 岁的钟睒睒财富基本与去年持平，以 4500 亿元第三次成为中国首富。腾讯 52 岁的马化腾财富比去年增长 650 亿（30%），达到 2800 亿元，继 2020 年之后重回第二，比去年上升 3 位；拼多多 43 岁的黄峥财富比去年增长 1000 亿（59%），是今年榜单上财富增长最多的企业家，以 2700 亿元首次进入前三，比去年上升 7 位。>> 查看详情

36、京东采销喊话李佳琦“二选一”，美 ONE 回应：“底价协议”系不实消息

10 月 24 日有京东采销人员在朋友圈公开喊话李佳琦“二选一”，其表示京东收到品牌商海氏的律师函，被品牌投诉由于某款海氏烤箱的京东价格低于李佳琦直播售价，违反了他们与李佳琦签署的“底价协议”，并要求赔偿巨额违约金。

对此，美 ONE 回应新浪科技称，纯属躺枪。对于“底价协议”和“二选一”的说法，美 ONE 方面均表示“不实信息”，李佳琦直播间与品牌方签订的合约中并没有涉及“全网最低价”和“二选一”的约束条款，直播间商品的定价权在于品牌。>> 查看详情

37、2024 年部分节假日安排公布：春节 2 月 10 日至 17 日放假调休，共 8 天

国务院办公厅 10 月 25 日发布 2024 年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排通知。

一、 元旦 ：1 月 1 日放假，与周末连休。

二、春节：2 月 10 日至 17 日放假调休，共 8 天。2 月 4 日（星期日）、2 月 18 日（星期日）上班。鼓励各单位结合带薪年休假等制度落实，安排职工在除夕（2 月 9 日）休息。

三、 清明节 ：4 月 4 日至 6 日放假调休，共 3 天。4 月 7 日（星期日）上班。

四、 劳动节 ：5 月 1 日至 5 日放假调休，共 5 天。4 月 28 日（星期日）、5 月 11 日（星期六）上班。

五、 端午节 ：6 月 10 日放假，与周末连休。

六、 中秋节 ：9 月 15 日至 17 日放假调休，共 3 天。9 月 14 日（星期六）上班。

七、国庆节：10 月 1 日至 7 日放假调休，共 7 天。9 月 29 日（星期日）、10 月 12 日（星期六）上班。>> 查看详情

38、国家数据局正式揭牌，负责协调推进数据基础制度建设等

据央视新闻报道，10 月 25 日上午，国家数据局正式揭牌。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。>> 查看详情

39、小米澎湃 OS 暨 Xiaomi 14 系列新品发布会

在 10 月 26 日晚间的新品发布会上，小米 14 手机正式发布，该机采用 6.36 英寸小尺寸屏，最窄 1.61mm 直立边框，搭配圆角设计，可选黑、白、岩石青、雪山粉，四款配色，玻璃版厚 8.29mm 重 193g，纳米皮版厚 8.28mm 重 188g。具体售价如下：

8GB + 256GB 售价 3999 元

12GB + 256GB 售价 4299 元

16GB + 512GB 售价 4599 元

16GB + 1TB 售价 4999 元

小米推出了全新的小米 14 Pro 手机。这款手机分为三个版本：

12GB+256GB 版本 4999 元

16GB+512GB 版本 5499 元

16GB+1TB 版本 5999 元

其他内容包括：

6499 元！ 小米 14 Pro 钛金属特别版手机 发布，跟进苹果 iPhone 15 Pro>> 查看详情

小米澎湃 OS 正式发布：最大规模“底层重构”、跨端智联、内置 AI 大模型 >> 查看详情

小米龙晶玻璃 发布：号称“小米有史以来最强保护玻璃”>> 查看详情

小米手表 S3 发布：百变表圈随心拆换，可选 eSIM，售价 799 元起 >> 查看详情

小米腕部心电血压记录仪 发布：支持跌倒检测、运动模式，售 1999 元 >> 查看详情

小米电视 S Pro 85 MiniLED 电视发布：2400 尼特峰值亮度，7999 元 >> 查看详情

40、10 月共 87 款国产游戏获批，米哈游《绝区零》、网易《射雕》等在列

国家新闻出版署 10 月 26 日发布了 2023 年 10 月份国产网络游戏审批信息，共 87 款游戏获批。IT之家发现，《了不起的修仙模拟器》《剑网 3 无界》等游戏在列，而网易有一款《射雕》通过了审批，腾讯方面本月没有游戏过审。>> 查看详情

41、神十七与空间站完成交会对接，我国 6 名航天员太空相聚

10 月 26 日，神舟十七号载人飞船成功对接于空间站天和核心舱前向端口，3 名航天员随后进入空间站天和核心舱。

10 月 26 日上午，神舟十七号发射成功。此次神舟十七号飞船对接中国空间站核心舱前向端口，形成三舱三船组合体。与神舟十七号飞船乘组完成交接后，神舟十六号乘组将于 10 月 31 日返回地球，结束近半年的太空“出差”。>> 查看详情

42、英特尔展示酷睿 Ultra 移动处理器游戏表现：锐炫核显支持 XeSS，实现 1.7 倍帧率

英特尔 10 月 27 日发布了一段视频，展示了即将推出的酷睿 Ultra 移动处理器的游戏表现。

英特尔展示的酷睿 Ultra 移动处理器是一款 28W 的型号，运行的游戏是《消失的光芒 2》1080p，官方称原生状态下称有一个不错的帧率，然后开启 XeSS 后，游戏帧率达到了原生的 1.7 倍，此时功耗仍然是 28W。>> 查看详情

43、蔚来回应“NIO Phone 手机是否由 OPPO 代工”：确实谈过合作，但没成功

此前网传蔚来 NIO Phone 是由 OPPO 代工的，内置系统 SkyUI 基于魅族的 Flyme，蔚来车手互联负责人李赟对此的回应则是，“确实找这两家（OPPO 和魅族）谈过合作，但很遗憾，没有成功。”>> 查看详情

44、消息称国产科幻电影《流浪地球 2》将角逐 2024 奥斯卡“最佳国际影片”奖项

据外媒“好莱坞报道者”报道，《流浪地球 2》已进入美国电影艺术与科学学院的会员专享流媒体服务中，意味着该片将代表中国内地角逐 2024 年奥斯卡“最佳国际影片”奖项评选。>> 查看详情

45、上线时间不到两年，中国广电 192 邮箱 12 月 1 日起停止服务

中国广电通过短信形式通知用户，旗下 192 邮箱将从 2023 年 12 月 1 日起停止提供服务，届时用户将无法登录及使用 192 邮箱。若用户拥有需要备份、保存的重要资料，需要登录官方提供的网站完成操作。>> 查看详情

46、前开发部负责人：微软放弃 Windows Phone 重要原因是运营商缺乏兴趣

在微软首席执行官纳德拉承认杀死 Windows Phone 是错误决定之后，一位微软前高管从另一个视角，解读了微软真正杀死 WP 的原因。Windows Phone 开发者体验部前负责人布兰登・沃森（Brandon Watson）在 X（推特）上发言，认为导致 WP 系统衰落的重要原因之一是运营商缺乏兴趣。>> 查看详情

47、小米 14 手机额外 8GB 存储扩容：老机型不支持，后续向友商开放

在上周的小米澎湃 OS 暨小米 14 系列新品发布会上，雷军宣布推出一项“UltraSpace 存储扩容”功能。对于 256GB 的小米 14 Pro，用户可以获得额外的 8GB 空间，而对于 512GB 的小米 14 和小米 14 Pro，用户可以获得额外的 16GB 空间。

10 月 30 日，小米手机系统软件部总监张国全对该功能进行了解读，表示“UltraSpace 存储扩容”功能完全不会对 UFS 造成寿命风险，而老机型不支持升级。

此外，小米已经把标准贡献给了 UFS 协会组织，为了尊重原创，小米要求芯片厂商做了一点时间保护期，不久的将来，各大手机厂商应该都会适配这个功能。>> 查看详情

48、华为鸿蒙 HarmonyOS 4 升级设备数量突破 1 亿，35 天新增 4000 万设备

华为官方宣布鸿蒙 HarmonyOS 4 升级设备数量突破 1 亿。IT之家注意到，HarmonyOS 4 在 9 月 25 日的升级设备数已达 6000 万，仅用时 35 天便新增了 4000 万设备升级，平均每天增加 114 万用户。>> 查看详情

49、网信部门责令“夸克”“网易 CC”立即全面深入整改，前者罚款 50 万元

据中国网信网公告，近日，针对“夸克”平台和“网易 CC”直播平台破坏网络生态问题，国家网信办指导广东省网信办依法约谈相关平台负责人，对“夸克”平台实施 50 万元罚款处罚，责令“网易 CC”暂停“舞蹈”版块信息更新 7 日，同时责令 2 家平台立即全面深入整改，严肃处理相关责任人。>> 查看详情

50、微软宣布 Win11 已原生支持多种压缩格式：含 7-zip、RAR、 tar.gz 等

微软 Windows 11 23H2 已在 9 月 26 日推出，微软在本更新中为系统带来了原生 RAR 和 7-zip 文件的支持。日前微软发言人对外媒 bleepingcomputer 表示，Windows 11 已经支持了.zip、.rar、.7z、.tar、.tar.gz、.tar.bz2、.tar.zst、.tar.xz、.tgz、.tbz2、.tzst、.txz，等多种压缩格式，不过目前尚不支持使用密码加密后的压缩文件。>> 查看详情

51、苹果发布搭载 M3 系列芯片的全新 14/16 英寸 MacBook Pro 笔记本

苹果公司在 10 月 31 日召开的新闻发布会上，在发布 M3、M3 Pro 和 M3 Max 三款处理器的同时，还推出了全新的 MacBook Pro 产品。其中 14 英寸将会配备 M3 芯片，而 16 英寸将会配备 M3 Max 或者 M3 Pro 处理器。>> 查看详情

52、神舟十六号载人飞船返回舱成功着陆，景海鹏、朱杨柱、桂海潮回家了

据央视新闻报道，神舟十六号载人飞船返回舱成功着陆，安全降落在东风着陆场。10 月 31 日早些时候，神舟十六号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离，神十六航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮踏上回家之路。>> 查看详情

53、微博、抖音、快手、B站等平台宣布自媒体账号前台实名展示要求

10 月 31 日，微信、微博、快手、抖音接连发布关于引导头部“自媒体”账号进行前台实名展示的公告。

知乎 开展头部自媒体账号前台实名信息展示工作，认证信息将展示在“个人资料”页 >> 查看详情

今日头条 推进头部“自媒体”账号前台实名，分享个人日常生活账号不用实名 >> 查看详情

百度 将引导百家号头部账号逐步公示实名，不同意实名会影响流量、收益 >> 查看详情

小红书 发布头部“自媒体”账号前台展示实名信息的公告 >> 查看详情

微博 宣布将引导头部“自媒体”账号进行前台实名展示 >> 查看详情

微信 ：近期将首先引导 100 万“粉丝”以上的“自媒体”账号对外展示实名信息 >> 查看详情

抖音 发布关于“账号实名信息展示”的公告 >> 查看详情

快手宣布推进部分“自媒体”账号前台实名工作 >> 查看详情

54、大疆回应被美国罚 440 亿元传闻：系自媒体发酵，案件仍在审理过程中

近日，网上有不少自媒体发布了“大疆被美国罚款 440 亿元”相关文章，从标题到内容，引起关注。10 月 31 日上午，大疆创新高级战略总监兼对外新闻发言人张晓楠向读创 / 深圳商报记者回应表示，这个是自媒体发酵的内容。相关案件在今年四月陪审团的裁决金额是 2.789 亿美元（约 20.42 亿元人民币），案子仍在审理过程中。>> 查看详情

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