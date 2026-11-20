“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 20 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1. Anthropic 完成史上最大规模 IPO，上市估值达 1.5 万亿美元

Anthropic 的发行价定为每股 83 美元（现汇率约合 554.5 元人民币），高于上周公布的预期区间，完全稀释后市值达到 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.02 万亿元人民币）。>> 查看详情

2. 苹果手机能用安卓 App 了：App Store 上架安卓虚拟机，iPhone、iPad 都能装

一款名为“Andarium”软件现已上架苹果 App Store 平台。据介绍，这是一款安卓虚拟机软件，支持在 iPhone 和 iPad 上运行 Android 应用。应用内直接包含基于 LineageOS 的 Android 17 系统，完全在设备本地运行。>> 查看详情

3. 27.99 万元起：比亚迪方程豹钛 9 上市，定位大六座方盒子

新车首发 DMS 超级混动全能平台，WLTC 纯电续航 310km、综合续航超 1600 公里，配备 30 英寸全景巨幕屏、50 英寸 AR-HUD 与 2+2+2 六座布局。>> 查看详情

4. 腾讯大幅削减元宝投入：没有我们预期的那样成功

腾讯披露了微信 AI 助手小微的运营数据。腾讯总裁刘炽平也坦言，另一款 AI 助手元宝并未达到预期。>> 查看详情

5. 1 厘米标尺竟有 12 个刻度，中南大学通报附属医院 AI 论文争议、确认存在学术不端行为

中南大学表示，学校始终坚持对学术不端行为“零容忍”，将进一步加强科研作风建设，完善监督核查体系，坚决维护风清气正的学术生态。>> 查看详情

6. 比亚迪发布 DMS 超级混动：DM-i 的能耗、DM-p 的性能、DMO 的越野

DMS 平台整合 DM-i（节能）、DM-p（性能）、DMO（越野）三大技术路线，号称“为全能而生”；首创后驱矢量控制技术，融合差速器、差速锁、电子限滑、轮端解耦，实现“大而强、大而灵、大而稳、大而省”。>> 查看详情

7. 华为最薄 Mate 直板机来了，Mate90 Air 轻薄旗舰定档 11 月 24 日发布

作为华为史上最薄的 Mate 直板旗舰，华为 Mate90 Air 将在 HUAWEI Mate X8 及全场景新品发布会上正式亮相。>> 查看详情

8. 方向盘也能折！方程豹钛 9 搭载比亚迪折叠智舱上市，全栈自研、全球首搭量产

在 11 月 20 日晚的比亚迪方程豹钛 9 车型上市发布会上，官方宣布，方程豹钛 9 首搭比亚迪折叠智舱上市。比亚迪官方表示，这是比亚迪全栈自研、全球首搭量产的 2026 年度重磅科技成果。>> 查看详情

9. 江淮汽车注册“帝境”商标，消息称与江淮、华为、玛莎拉蒂未来合作关系密切

国家知识产权局商标局最新信息显示，安徽江淮汽车集团股份有限公司近期申请注册了“帝境”商标。据上海证券报报道，业内专家表示，帝境新商标与江淮、华为、玛莎拉蒂的未来合作关系密切。>> 查看详情

10. 黄仁勋女儿现身全员会、看起来“状态不错”，英伟达要提前发钱

当地时间 11 月 18 日上午，英伟达在加州圣克拉拉总部召开全员大会，线下会议与微软 Teams 直播同时进行，全程近一小时。>> 查看详情

11. 华为希望苹果调整 iOS 蓝牙配对机制，解决新旧版本配对兼容问题

华为通过欧盟 DMA 渠道提出诉求，希望苹果允许按 iOS 版本控制 AccessorySetupKit 框架，兼顾新系统原生配对体验与旧设备传统连接流程。>> 查看详情

12. 阿里巴巴 2027 财年上半年归母净利润 750.72 亿元，同比增长 17%

阿里巴巴 2027 财年上半年营业总收入 5404.72 亿元、同比增长 9%；>> 查看详情

13. 通体酒红色，全新比亚迪汉实车曝光

本月早些时候，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天宣布，11 月广州车展将推出一款“用户呼声很高的车型”。同时，比亚迪第三代唐 8 系大五座科技旗舰 SUV 正在上市筹备中，展车已经陆续到店。>> 查看详情

14. 华为鸿蒙星河互联官宣支持流转 iPhone 来电，当前适配 Mate 90 系列、XT 2 非凡大师机型

华为官方 11 月 19 日发布图文，介绍了鸿蒙星河互联带来的 HUAWEI + iPhone 双机互联的功能，包括网络共享、一键查找、消息 & 电话流转等。IT之家进一步查询获悉，电话流转功能当前仅 Mate 90 系列、Mate XT 2 非凡大师支持。其他华为手机支持接收 iPhone 侧未接来电通知。>> 查看详情

15. 英伟达员工大会宣布告别“黄仁勋时代”：12 月员工加薪，启动新 CEO 遴选

CNBC 最新报道称美国当地时间 11 月 18 日星期三，英伟达召开了创始人黄仁勋辞职后的首次全体员工大会。临时首席执行官科莱特 · 克雷斯向员工表示“让我们继续前进”，并提及加薪。>> 查看详情

16. 《GTA 6》游戏发行首日：玩家热衷于刷墙、刷手机等“生活玩法”

科技媒体 Windows Central 11 月 19 日发布博文，报道称《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）游戏上线首日，玩家没有急着执行任务、抢车或与警方周旋，反而将大量时间花在了各种离谱又治愈的“生活玩法”上。>> 查看详情

17. 华为 Mate X8 折叠屏手机支持虚拟触控板，号称“单手也能轻松操作大屏”

华为在宣传视频中展示了屏幕右下方的虚拟光标操控区，通过滑动、轻点即可控制光标，解决了大屏单手难以触达顶部、左侧等区域的痛点。新机将于 11 月 24 日 14:30 亮相发布会。>> 查看详情

18. 消息称苹果 iPhone 18/18e/Air 2 明年 3 月发布，屏幕最早下月量产

韩媒 ET News 援引供应链消息，苹果 iPhone 18、iPhone 18e 及 iPhone Air 2 的 OLED 显示屏预估 2026 年 12 月或 2027 年 1 月进入大规模生产阶段，上市预估要等到 2027 年 3 月。>> 查看详情

19. “三星手机系统史上最大变革”：One UI 10 首张横幅曝光，玻璃质感、模糊渐变

科技媒体 SamMobile 11 月 18 日发布博文，分享了一张横幅图片，声称是三星 One UI 10 系统的首张横幅，预估会在界面上引入玻璃质感设计。>> 查看详情

20. 小米汽车首次出海：SU7、YU7、澎程率先于阿联酋代理商开启预售，首批车型 12 月交付

小米汽车已通过阿联酋经销商 Gargash Prime 在当地开启预售，SU7、YU7、澎程 SkyNomad 三款车型同步上线，首批车型 12 月交付，提供最高 5 年或 15 万公里质保。>> 查看详情

21. 网易 UU 远程官宣推出 VIP 和 SVIP 服务，基础远控将持续免费无广告

网易 UU 远程团队 11 月 19 日发布公告，计划于 2026 年 12 月 1 日推出高阶增值服务。在此日期前注册成功的用户，可领取年卡五折专属优惠。>> 查看详情

22. 马斯克自称“中国超级粉丝”：首次到访深圳被震撼，特斯拉将继续在华提高产量

马斯克还称深圳是中国先进技术最大中心，2026 年上半年特斯拉上海超级工厂交付近 46.8 万辆，占全球同期产量 54% 以上。>> 查看详情

23. 边框约 1mm：消息称苹果开发 4 款 20 周年 iPhone 机型，四曲面带来“无边框”观感

数码博主 @i冰宇宙 11 月 18 日发布博文，爆料称苹果正在为 iPhone 20 周年开发 4 款机型，其中 2 款采用传统平面玻璃盖板，另外 2 款则采用四曲面玻璃盖板。>> 查看详情

24. 微软宣布砍掉 To Do 待办应用，建议用户迁移到 Microsoft Planner

微软官网发布公告，Microsoft To Do 将于 2027 年 6 月 30 日停用，包括网页版、Windows、Mac、iOS 和 Android 客户端。>> 查看详情

25. 华为史上最薄智能手表 WATCH Air 官宣，11 月 24 日登场

华为 11 月 19 日宣布，华为史上最薄智能手表 —— 华为WATCH Air 将于 11 月 24 日 14:30 登场。该产品拥有 6.9 毫米机身，号称“薄，且强”。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。