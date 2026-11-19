“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 19 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1. “纯血鸿蒙智行”再进化！智界获道路机动车辆独立生产资质

据蓝鲸汽车报道，奇瑞集团获同意增加成员企业安徽智界新能源汽车有限公司，注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道华山路与千岛湖路交叉口芜湖经济技术开发区管理委员会 15 楼 1507 室。这意味着智界拿下道路机动车辆独立生产资质。>> 查看详情

2. 格力董明珠回应利润下降仍不用铝代铜：铝可以代铜但不能代表品质，要对消费者负责

据中新网报道，格力电器董事长董明珠在 2026 年 APEC 工商领导人峰会期间接受三里河采访时回应了“利润下降仍不用铝代铜”这一问题：铝可以代铜，但是不能代表它的品质。如果用铝代铜，消费者买回去，既耗电，又有可能（面临）机器衰减、质量问题等等，所以我们研究了很久，宁可减少利润，也要保证是铜。>> 查看详情

3. 苹果首款折叠 iPhone Duo 铰链风波升级，韩媒称供应商受压撤回声明

韩国媒体 The Elec 11 月 17 日发布博文，报道称苹果向零部件供应商 Fine M-Tec 施压，要求其撤回 10 月 26 日发表在官网的相关声明，让苹果首款折叠 iPhone Duo 铰链故障风波再起波澜。>> 查看详情

4. 华为鸿蒙系统装机量被曝破亿后，HarmonyOS 7 设备占比突破 82%

奇妙工具箱 11 月 16 日数据显示，华为鸿蒙 HarmonyOS 操作系统装机量突破 1 亿台，又一里程碑时刻达成。华为开发者官网更新了存量设备 API 版本使用数量参考，截至 2026 年 11 月 15 日，HarmonyOS 7（API 26）的设备量占比已达 82.21%，较上一统计周期出现大幅增长。>> 查看详情

5. 腾讯 WorkBuddy 日活跃用户数超 1000 万，成为中国大语言模型日均 Token 用量最高 AI 产品

截至 11 月初，WorkBuddy 日活跃用户数超过 1000 万，日均 Token 调用量超过 100 万亿。>> 查看详情

6. “童话大王”郑渊洁停更 2 年后发声：用 AI 手搓动画短片开放免费观看，祝贺 00 后赶上知识平权好时代

中国当代知名童话作家、“童话大王”郑渊洁 11 月 17 日发声，恢复停更两年的自媒体，表示最近自己遇到了一件特别振奋和不可思议的事。>> 查看详情

7. 小米 18 标准版手机预计 12 月发布，消息称起售价 5699 元

据界面新闻报道，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军在 APEC 圆桌会谈的采访中披露未发布新机小米 18 相关信息。这款机型预计 12 月正式发布，硬件层面沿用小米数字标准版小机身，性能、影像、续航、屏幕等实现升级。报道提到，有消息称新机起售价为 5699 元。>> 查看详情

8. 史诗级进化！谷歌 Genie 4 世界模型开放体验：支持边玩边改天气、召唤角色，所见皆可互动

谷歌面向 Google AI Ultra 订阅用户推出全新 Project Genie 体验，首次开放 Genie 4 世界模型，支持会话中实时修改世界、适配原生音频，同时升级 Genie 3、新增智能创建代理与社区画廊。>> 查看详情

9. 真 · QQ 音乐简洁版“复活”：绿钻权益互通，脱离波点音乐 App

腾讯今日悄悄在安卓平台上架了 QQ 音乐简洁版 App，脱离于波点音乐 App，更新日志显示为“迈出了小小的一步”。IT之家实测，新版 QQ 音乐简洁版支持使用原账号的绿钻权益（波点音乐并不继承 QQ 音乐的会员）。>> 查看详情

10. DeepSeek API 定价调整：调用模型时触发服务端搜索、网页抓取不再计费，仅按模型 Token 用量计费

10 月 17 日，DeepSeek 宣布 Search / Fetch API 上线，使用自研搜索引擎。>> 查看详情

11. 华为星芒 OSTA O1 Pro 手机设置页截屏流出，“实锤”搭载麒麟 9030S 处理器

华为全新子品牌星芒的首款产品 —— OSTA O1 Pro 阔直板手机将于 11 月 20 日发布。此前爆料显示，这款新机会搭载麒麟 9030S 处理器。博主 @RuryRen 11 月 18 日晒出 OSTA O1 Pro“关于本机”的截图，“实锤”了这一爆料。>> 查看详情

12. 小米春节前待发新机曝光，含 Xiaomi 18 标准版、REDMI Note18 / Turbo6 系列等

博主 @数码闲聊站 11 月 18 日发文，曝光了小米春节前待发新机，含 Xiaomi 18 标准版、REDMI Note18 / Turbo6 系列等机型。博主称，三款新机分别定位标准版小屏旗舰、万级长续航中端机、超大屏中端旗舰性能机。>> 查看详情

13. 华为麒麟 9050 系列新一代芯片级安全架构公开：双芯协同，首批获权威检测的抗量子攻击移动 SoC

据介绍，麒麟 9050 系列芯片是首批获权威检测的抗量子攻击移动 SoC，也是首个芯片级隐私安全平台，支持 MSP 安全处理器与 eSE 安全芯片双芯协同，并获 CCRC EAL5+ 安全认证。>> 查看详情

14. 董明珠 APEC 现场求合作，称格力研发机器人十几年了

董明珠表示，具身智能机器人需要减速机、驱动器、伺服电机等核心零部件，而格力已经研发机器人十几年，目前格力电器自动化生产线上的机器人全部由格力自主完成。>> 查看详情

15. 消息称华为 Mate 90 Air、Nova 17 系列新机年底前发布，MatePad Mini 2 小平板预计也有

数码博主爆料称，除 Mate X8 和星芒 OSTA O1 Pro 外，华为年底前还将推出 Mate 90 Air、Nova 17 系列，覆盖折叠、直板、轻薄等多个品类，MatePad Mini 2 小平板也已备案，预计年前发布。>> 查看详情

16. 英伟达临时 CEO 克雷斯：黄仁勋离职后，客户和员工都不会流失

英伟达临时 CEO 科莱特・克雷斯（Colette Kress）表示，尽管黄仁勋已经辞职，但公司主要客户依然高度支持英伟达。>> 查看详情

17. 小米雷军 APEC 现场挨个发名片，参会时给台下朋友拍合影

小米创办人、董事长兼 CEO 雷军 11 月 17 日出席 APEC 工商领导人峰会，现场社交发名片。>> 查看详情

18. 《GTA 6》地图究竟有多大？实测步行横穿要 3 小时 21 分钟，开车近 11 分钟

编辑 Zack Zwiezen 实测《GTA 6》地图，步行横穿耗时 3 小时 21 分，驾车需 11 分钟，飞机仅 6 分钟，其规模远超前作，细节丰富可探索内容充足。>> 查看详情

19. 贝索斯：把科技巨头当替罪羊，并不能解决美国经济问题

当地时间 17 日，贝索斯在 Semafor 举办的“Silicon Valley & The World”大会上接受采访时表示，寻找替罪羊是由来已久的政治手法，虽然有利于政治操作，却根本解决不了问题。>> 查看详情

20. 人类历史上首次：旅行者 1 号抵达 1 光日位置，还需约 3 万年才能真正飞出太阳系

探测器飞行 49 年，与地球单程通信需 24 小时，目前仅 2 台科学仪器运行，预计还需 3 万年才能真正飞出太阳系。>> 查看详情

21. 比亚迪王传福、美团王兴、小米雷军 APEC 2026 并排就坐，拒绝透露聊天内容

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福、美团 CEO 王兴、小米创办人兼董事长兼 CEO 雷军并排就坐。>> 查看详情

22. 蔚来 ES9 灯光秀把“爸爸我爱你”判违规？副总裁马麟回应称“爱字被误判”，已修复

蔚来 ES9 灯光秀因 OCR 识别误差将车主手写的“爸爸我爱你”误判为违规内容，副总裁马麟回应称系“爱”字被错识别触发限制，目前已完成算法修复，相关内容可正常投影。>> 查看详情

23. 韩国总统李在明公布防 AI 作弊新招：考试期间发送最高级别灾难警报，让藏匿的手机无处遁形

韩国总统李在明公布多项防作弊新招：考试期间不定时发最高级别灾难警报，向 AI 公司调取考生拍题问答案记录，举报者最高可获 1 亿韩元奖励，向 AI 索要答案最高判 5 年。>> 查看详情

24. 数毛社称《GTA6》游戏 CPU 需求过高，PS5 Pro 难以实现 40 帧

数毛社指出《GTA6》对 CPU 要求极高，每帧运算时间仅 25 毫秒，PS5 Pro 的 CPU 仅小幅升级，需大量删减优化才能实现 40 帧。>> 查看详情

25. 张朝阳再度回应搜狐“躺平”：大模型投入太大，没资源来做这个事情

聊起张一鸣、梁文锋等新一代互联网创业者，张朝阳感慨：“江山代有人才出，各领风骚多少年。”>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。