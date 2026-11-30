“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 30 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1. iPhone Duo 内屏开裂售后政策调整，苹果优先维修而非整机换新

苹果对 iPhone Duo 内屏开裂的售后策略已改变，现在优先维修而非直接换机。维修配件已可订购，涉及内屏、铰链总成及电池。购买 AppleCare+ 的用户仍可付费 99 美元申请快速更换。>> 查看详情

2. 爱玛科技官宣加入华为“鸿图计划”，启动开源鸿蒙在产品端的规模化搭载计划

据介绍，双方将围绕开源鸿蒙在两轮车整车智能化方向开展合作探索。继安博会之后，爱玛黑翼旗舰新品在本次技术大会上再度公开亮相。其中，爱玛黑翼旗舰新品的部分版本，搭载上海海思 AI 视觉芯片、拥有行业首个 AI 纯视觉辅助驾驶系统、并行业率先搭载 HUAWEI HiCar 互联。>> 查看详情

3. 张朝阳：“有点庆幸”搜狐没做大模型，这个钱是烧不完的

他坦言，2022 年大模型取得新技术突破之后，所有企业都在进入，庆幸当时没有进场。事实证明，这一方向的投入规模太大，必须靠新的创新把算法成本降下来。>> 查看详情

4. 酷态科 10 Ultra 充电器存在低压设备损坏隐患，官方补偿方案公布

酷态科 10 Ultra 充电器（型号 AD1204U）被曝存在安全隐患，官方在本月早些时候作出回应，确认存在低压设备损坏隐患。据多名用户 / 网友 / 博主反馈，酷态科已开启售后服务，支持 18 个月内退货退款；或升级固件后继续使用，并联系客服申请补偿（提供 3 个小礼品可三选一，含挂绳线、磁吸短线、20W 快充头）。>> 查看详情

5. 重返中国市场！《愤怒的小鸟：经典归来》上架苹果 App Store，预计 12 月 30 日推出

苹果 App Store 商店显示，游戏《愤怒的小鸟：经典归来》已上架，预计 2026 年 12 月 30 日推出。据官方介绍，作为史上最大移动游戏《愤怒的小鸟 2》的重续新篇，即将重回中国市场！游戏由 Rovio 官方原班团队打造，中国大陆地区由金山世游代理发行。>> 查看详情

6. 《黑神话：悟空》制作人冯骥：无论如何论证 AI 给普通人赋能，人类智力的总稀缺性都大大下降

游戏科学创始人 / CEO、《黑神话：悟空》制作人冯骥在《后 AI 时代最重要的问题》提到，当资本可以直接拿电费去批发智力，它向普通人购买工时的必要性，便从根子上动摇了。无论我们如何论证 AI 给普通人赋能，人类智力的总稀缺性，都大大下降了。他认为，AI 会给文娱内容行业带来空前的撕裂与两极分化。而 AI 的加速进化，正在掀起一场“我是不是已经没用了”的存在主义危机。>> 查看详情

7. 返回舱成功着陆，神舟二十三号载人飞行任务取得圆满成功

航天员张志远、黎家盈在轨驻留 189 天，完成多项科学实验。香港航天员黎家盈实现飞天梦，外籍航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里参与 5 天联合实验。此次任务为中国空间站国际合作标志性成果。>> 查看详情

8. 12 月新机曝光：含 vivo S70 系列、小米 18、华为 nova 17 系列、荣耀 X90 Pro Max 等

博主 @体验more 29 日曝光了预计将于 12 月发布的新款手机。>> 查看详情

9. 吉利星越 L PLUS 官宣 12 月 6 日上市，预售 15.77 万元起

吉利汽车 29 日宣布，星越 L PLUS 将于 12 月 6 日在西安正式上市。>> 查看详情

10. 消息称小米 REDMI Turbo 6 Max 搭载 7 英寸 2K 屏、天玑 9 系处理器

博主爆料称该机配备对称扬声器和 11000mAh 超大电池，有望成为首款 7 英寸偏旗舰配置的手机。另有大 V 透露某厂明年上半年将推多款 7 英寸大屏新机，大屏爱好者值得关注。>> 查看详情

7. R 星：《GTA 6》希望改变旧有设计，前作“凭空掏出火箭筒”等设定的乐趣很短暂

R 星开发负责人罗布・尼尔森透露，为让游戏世界更具真实感，《GTA 6》优化了 NPC 反应逻辑，取消玩家凭空掏武器的设定，NPC 会对持枪行为做出更贴合现实的反应。>> 查看详情

11. 现代汽车高管：力争三年内尽可能缩小与中国车企的成本差距

现代汽车集团副会长张在勋提出，要在 3 年内尽可能缩小与中国车企的成本差距。“据我们估算，与中国车企的成本差距在 30% 左右。未来 3 年内，我们必须尽可能缩小差距。从配置到标准，不全面改变就无法取胜，我们一直抱着这样的决心开展工作。”>> 查看详情

12. 韩国女主播直播突遇意外，手中苹果 iPhone Duo 刚展开就当场爆屏

近日，苹果 iPhone Duo 内屏问题再度引发热议。起因是一韩国女主播在直播时，准备展开自己的 iPhone Duo，不料内屏当场“爆裂”。录屏画面显示，伴随着“咔哒”碎裂声，女主播成功将 iPhone Duo 展开，但在开启瞬间，内屏中央折叠区域瞬间出现裂纹，并伴有亮线显示异常问题。>> 查看详情

13. 6 款充电宝存在安全隐患，品胜主动召回近 1.2 万个 PISEN 牌移动电源

日前，广东品胜电子股份有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》的要求，主动向深圳市市场监督管理局报告了召回计划，将自即日起，召回 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日期间制造的部分 PISEN 牌移动电源，六款产品共计 11860 个。>> 查看详情

14. Telegram CEO 杜罗夫敦促苹果用户尽快更新 iOS 系统，称网络攻击风险正在扩大

Telegram CEO 杜罗夫警告旧版 iOS 用户存在安全风险，访问恶意网站可能导致设备被入侵。>> 查看详情

15. 曝华为 Pura X Max 阔折叠手机销量突破 125 万台，标准版领先典藏版近 10 万台

长期关注国内手机市场份额的博主 @RD观测 11 月 29 日分享了华为折叠屏手机的销量情况：截至 2026 W46（IT之家注：11 月 9 日-11 月 15 日），华为 Pura X Max 约 68.3 万台、Pura X Max 典藏版约 58.7 万台。>> 查看详情

16. 消息称《植物大战僵尸 2》制作组正测鸿蒙版包体，预计 12 月开启稳定性测试

据B站 UP 主“Kingh-J”消息，《植物大战僵尸 2》制作组正测试鸿蒙版包体，现向官方群成员发起招募，预计将会在 12 月中下旬进行稳定性测试。>> 查看详情

17. 上万站点落地：华为真 5G 微波回传方案获 2026 年非洲科技节“年度最佳联接解决方案”奖

据华为无线网络公众号分享，在 2026 年非洲科技节（Africa Tech Festival）期间，华为与合作伙伴凭借“真 5G 微波回传”解决方案获“年度最佳联接解决方案（Connectivity Solution of the Year）”大奖。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。