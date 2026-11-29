“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 29 日星期日，今天的重要科技资讯有：

1. 实测电视开机仍有广告引热议：小米客服称可向其申请关闭，消息称海信商场展示机已无广告

11 月 27 日，国家广播电视总局第 17 号令与第 18 号令正式施行，有线电视与 IPTV 广告禁令正式生效。据大风新闻 28 日报道，记者走访商场，实测 10 个品牌的电视机，仅小米电视仍存在开机广告。小米客服对此表示，小米电视属于互联网电视（OTT），用户只能向客服申请关闭开机广告，申请提交后，会在 24 小时内协助关闭。>> 查看详情

2. 仅今年第三季度，SK 海力士员工人均绩效奖金预估可达 2.3 亿韩元

截至 9 月底，人均累计计提金额达到 5.02 亿韩元（现汇率约合 249.2 万元人民币）。如果全年营业利润符合证券机构的预测，人均奖金有望达到 7.85 亿韩元（现汇率约合 389.8 万元人民币）。>> 查看详情

3. 小米武汉科技园开园：雷军现身，与嘉宾一起喝小米粥

11 月 28 日，小米武汉科技园举行开园活动，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军现身活动现场，和嘉宾一起举杯共饮小米粥。>> 查看详情

4. 《黑神话：悟空》制作人冯骥发 8000 字长文谈“后 AI 时代”：如果有一天没有任何工作需要人了，人该怎么办？

11 月 27 日，游戏科学创始人、《黑神话：悟空》制作人冯骥在其个人公众号“冯骥 Yocar”发表了一篇名为《后 AI 时代最重要的问题》的长文，全文约 8000 字。他主张，当 AI 取代绝大多数人类劳动、抹平人与人在生产端的个体差异之后，社会不能再只以生产端的贡献去衡量人的价值。人不是生产的手段，人只能是生产的目的。每一个人都同样生而高贵，AI 创造的基础物质丰裕，理应通过全民分红，平等地惠及每一个人。>> 查看详情

5. 全球最大“人造太阳”第 7 个真空室模块吊装就位，安装进度超四分之三

这个千吨级模块需要在两侧已安装构件的夹缝中下降，理论间隙仅 50mm，实际安全余量可能缩至 20-30mm。团队通过三维虚拟装配和实时跟踪，历时 5.3 个月完成迄今最短工期安装。>> 查看详情

6. 消息称华为 Mate 90 系列手机实时激活销量已破 100 万

博主称 Mate 90 系列是今年下半年唯二达成百万激活的国产旗舰机。>> 查看详情

7. 全新实景视图特斯拉 FSD v15 不再独有，小米汽车世界模型 2.0 实时渲染能力公开

11 月 27 日，小米汽车正式发布 Xiaomi Auto World Model 2.0（小米汽车世界模型 2.0）。小米汽车官方还放出了世界模型 2.0 在 SR 路面感知系统渲染方面的效果（视频从上到下依次为 SR 路面感知系统、小米汽车世界模型 2.0 和车载前视摄像头实拍。中间的车外视角由小米汽车世界模型 2.0 基于测试车采集的数据生成）。>> 查看详情

8. 两小时内狂写 3.2GB：继 AMD、英伟达之后，雷蛇音频软件也被反馈异常 SSD 写入

科技媒体 Wccftech 11 月 27 日发布博文，报道称继 AMD、英伟达之后，雷蛇（Razer）音频软件（Audio Utility）也存在 SSD 固态硬盘异常写入问题。>> 查看详情

9. 华为星芒刘赫回应 OSTA O1 Pro 首销 3 天激活量约 4700 台：呵呵，不予置评

首款为 AI 而生的鸿蒙手机 —— 华为星芒 OSTA O1 Pro 已于 11 月 20 日下午正式发布，叠加国补后 4999 元起。针对近日关于星芒 OSTA O1 Pro 开售 3 天首销激活销量约 4700 台的爆料，刘赫回应：“呵呵，不予置评。”>> 查看详情

10. 荣耀 X90 Pro Max 手机三证齐全，消息称下个月发布

据爆料，荣耀 X90 Pro Max 已三证齐全，支持 90W 快充，额定电池容量高达 13300mAh，并支持 N79 频段。新机预计下个月发布，续航表现值得期待。>> 查看详情

11. 消息称 苹果 iPhone Duo 销量突破 40 万台，国行定价 15,999 元起

长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 28 日发文，曝光了苹果 iPhone Duo 折叠屏手机的最新销量数据，截至 2026 年第 46 周（11 月 9 日-11 月 15 日）约 43.57 万台。>> 查看详情

12. 雷军回应初代小米用户催更 18 标准版：非常感动，仿佛回到了 15 年前小米手机刚刚发布

小米创始人、董事长兼 CEO 雷军 11 月 26 日前往微博公司参观学习。据微博数码消息，雷军到访新浪微博总部时，遇到了小米 1 老用户现场催更小米 18。雷军 28 日发文回应了此次“催更”事件，称那一瞬间，真的非常感动，仿佛回到了 15 年前小米手机刚刚发布。>> 查看详情

13. 歼-35A 飞抵珠海将首次以真机形式进馆展出，12 月 7 日航展开幕

28 日上午，歼-35A 飞抵珠海，它将在第十六届中国国际航空航天博览会上，首次以真机形式亮相 1 号馆，面向全球观众近距离静态展示。>> 查看详情

14. 魏建军回应“长城汽车销量从第一掉到第九”：内卷、资本裹挟、财务造假是主因

长城汽车董事长魏建军在 2026 广州车展公开回应销量排名下滑问题，称主因是行业内卷、资本裹挟及同行财务造假，并表示不追求走量，聚焦单车价值，目前长城平均单车售价约 18 万元。>> 查看详情

15. 华为 HarmonyOS 7 系统 AI 快捷栏逐步放量，8GB 内存手机、折叠屏、平板均在支持范围内

AI 快捷栏是 HarmonyOS 7.0 及以上版本在桌面底部区域新增的系统级 AI 入口，支持使用系统快捷 AI 能力。目前，华为官方已公开新功能详情信息。根据规划，8GB 及以上内存的手机、折叠屏、平板均在支持范围内，按机型分批推送。>> 查看详情

16. 一汽丰田 2027 款普拉多上市：限时焕新价 40.98~55.98 万元

2027 款普拉多共推出 5 款车型，本次升级涉及内饰质感、外观设计、越野配置及拖挂拓展能力，全能 TX 版回归经典圆形大灯设计。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。