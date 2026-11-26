“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 26 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1. 踩刹车！李想宣布理想汽车更新节奏从一年一次调整为两年一次

据理想车友群分享，在理想汽车 2026 年第三季度财报电话会上，理想汽车董事长兼 CEO 李想透露，理想车型的更新节奏会从过去的一年一次调整为两年左右一次。理想汽车认为这个调整对于用户、行业、供应商和自己都是更有利的。李想称，2027 年，会补充一到两个单独的车型，不会做大面的改款。这个是理想汽车的一个核心的规划。>> 查看详情

2. 特朗普称美国政府入股英伟达犹未为晚，自称早就想过但一直没说

美国总统特朗普接受采访时称，曾考虑让美政府持有英伟达股份，目前行动或仍来得及，暂未公布具体计划。英伟达尚未回应。>> 查看详情

3. 奥迪中国回应“网传长春工厂产能利用率跌破 10%”：工厂根据各车型的市场需求灵活安排生产

奥迪中国方面 11 月 25 日回应称，中国新能源汽车市场，尤其是豪华细分市场，竞争激烈且发展迅速。>> 查看详情

4. 全球首款自动驾驶摩托车亮相广州

11 月 25 日上午，第五届琶洲算法大赛生态赋能大会在广州市海珠区广交会堂举办。大会现场，一台自动行驶的智能摩托车引起人们的关注。这是全球首款量产自平衡摩托车，也是全球首创纯视觉智能驾驶摩托车。>> 查看详情

5. 曝 2027 年苹果、三星、小米、OPPO、vivo、华为等手机厂商出货目标落地，多数厂家下调预期

界面新闻 11 月 25 日援引供应链消息称，2027 年主要手机厂商出货目标近期陆续落定。受上游存储芯片成本持续高企影响，多数厂商选择下调明年预期。>> 查看详情

6. 小米卢伟冰称 Q3 是他从业以来感觉最难的一个季度，但不影响对未来坚定投资

小米集团合伙人、总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰在财报电话会上表示，这是他从业以来感觉最难的一个季度。IDC 初步统计显示，2026 年第三季度，全球智能手机市场同比下跌 22%，创下有统计以来单季度最大同比降幅。>> 查看详情

7. “独立”微信音乐悄悄上线：内置在听一听中，曲库来源于 QQ 音乐

从目前的分享来看，微信音乐内置在听一听中，是听一听的一部分，其曲库来源于 QQ 音乐，但是有微信音乐自己的推荐、评论、分享、共享等玩法。>> 查看详情

8. 华为陈海波称设计鸿蒙一大重要考虑是性能：HarmonyOS“全栈熵减”，实现终端性能持续提升

在 11 月 25 日的 HarmonyOS 创新技术沟通会上，华为 Fellow、鸿蒙首席科学家陈海波登台，介绍了鸿蒙 HarmonyOS 系统的设计。陈海波称，当初设计鸿蒙的第二个重要考虑是性能。因为应用的创新是日新月异的，而每一个创新都需要有相应的应用支撑。所以每年应用对资源的需求增长约 20%~30%。而华为需要鸿蒙能够支撑终端的性能可以长期、可持续的提升。>> 查看详情

9. “一生万物，万物归一”：华为鸿蒙元 OS 架构 + 分布式互联，实现设备“车同轨，书同文”

在 11 月 25 日下午的 HarmonyOS 创新技术沟通会上，华为 Fellow、鸿蒙首席科学家陈海波重提了鸿蒙系统“一生万物，万物归一”的设计理念。据介绍，传统 OS 架构存在生态割裂的情况，于是华为设计了元 OS 架构，辅以分布式互联，让大大小小的设备实现了“车同轨，书同文”的效果。>> 查看详情

10. 懂车帝最新回应“尊界 V800 刹车踏板支架断裂”事件：公司内部仍在等待相关结果

在经历刹车踏板支架断裂事件风波后，鸿蒙智行尊界汽车微博已于 10 月底重启日常宣发工作。据南方都市报报道，对于此前“有关车辆刹车踏板支架断裂问题”，南都记者从懂车帝方面获悉，公司内部仍在等待相关结果。>> 查看详情

11. 消息称华为 MatePad Mini 2 小平板搭载麒麟 9030 系处理器，发布时间待定

博主 @熠熠玩数码 11 月 25 日发文称，今年大家所期待的华为产品基本上发布上架了。关于 MatePad Mini 2，博主透露，新款小平板会搭载 9030 系处理器，支持 SIM 卡（部分版本可能有 eSIM）。不过博主表示，新平板的发布时间还是待定。>> 查看详情

12. 消息称华为星芒还有 O1 标准版手机，7 英寸 1.5K 等深四曲屏 + 麒麟 9020 系处理器

据爆料，星芒 O1 标准版定位纤薄大屏，采用 7 英寸 1.5K 等深四曲屏与麒麟 9020 系芯片，目前已备案。星芒品牌将覆盖全场景产品，走中高端激进路线。>> 查看详情

13. 美国 58 岁女子移植猪肾满一年成全球最长存活者，无严重并发症且不用透析

美国新罕布什尔州 58 岁女性患者 Molly Falco 接受基因编辑猪肾移植满一年（365 天），成为目前全球已知接受猪肾移植后存活时间最长的活体患者。>> 查看详情

14. 宝马新世代首款国产车型 BMW iX3 上市交付：26.99 万元起，全域 800V 架构 + Momenta R7 智驾

宝马新世代 iX3 上市交付，26.99 万起配 800V 高压架构，全系搭载 Momenta 纯视觉智驾，CLTC 最高续航 919km。>> 查看详情

15. 3.5 小时直达，神舟二十四号载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接

据中国载人航天工程办公室消息，神舟二十四号载人飞船入轨后，于北京时间 2026 年 11 月 25 日 11 时 56 分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约 3.5 小时。>> 查看详情

16. 华为与行芯科技打造“韬 EDA”，实现行业首次国产 EDA 工具串链成功

在韬定律的技术牵引下，行芯凭借自研底层技术完成 3D-Native τ-Aware Signoff EDA 工具，将缩短 τ 的创新构想转化为可量化、可验证的工程能力。面向韬芯片的国产 EDA 工具 —— 韬 EDA，正是与华为开展多年深度协作共同打磨而成。>> 查看详情

17. 日出神箭耀东方：神舟二十四号载人飞船与火箭成功分离进入预定轨道，发射取得圆满成功

11 月 25 日，神舟二十四号发射圆满成功！乘组包括汤洪波、武毅和巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里，中国空间站首次迎来外籍航天员。航天员朱杨柱将成为我国首位在轨驻留一年的航天员。>> 查看详情

18. 黄仁勋复职后首次主持全员大会：感谢 CFO 克雷斯代管公司，称英伟达不需要接班人计划、承诺调整往日的强硬管理风格

黄仁勋复职后首次召开全员大会，为个人错误道歉，称每日接受 1.5 小时心理治疗，承诺调整强势管理风格，接受月度 360 度评估，否认特朗普介入复职决策。>> 查看详情

19. 网民针对华为手机 / 鸿蒙系统发布数百条不实评论、捏造“千亿营销费用”等虚假信息，已被行政处罚

湖南网警聚焦涉企造谣抹黑类违法案件，11 月 25 日公开了一起“恶意抹黑知名企业产品，散布数百条不实言论”典型案例：网民李某峰针对华为手机、鸿蒙系统、问界汽车等知名产品，持续发布数百条不实评论，捏造“千亿营销费用”“研发费用造假”等虚假信息，目前已被行政处罚。>> 查看详情

20. 马斯克带俩娃到访英伟达总部与黄仁勋会面，还拍了大合照

这是黄仁勋戏剧性复职仅两天后，两位科技巨头掌门人的首次会面。马斯克旗下特斯拉、xAI 高度依赖英伟达 GPU，此次沟通或将影响 AI 算力供应格局。>> 查看详情

21. 苹果 iPhone Air 2 爆料：后摄模块凸起加厚 0.35 毫米，增配 4800 万像素超广角

科技媒体 Engadget 11 月 24 日发布博文，在爆料 iPhone 18e 相机单元变化外，还爆料称苹果 iPhone Air 2 的摄像头模块凸起厚度从 3.45 毫米增至 3.8 毫米，布局从单摄像头调整为双摄。>> 查看详情

22. 越南南北高铁计划 2028 年启动：法韩越八家企业组成的联合体中标，总投资约 673 亿美元

越南政府选定由法国 SYSTRA 牵头的八家企业联合体，负责南北高铁勘察与可研。项目全长 1541 公里，设计时速 350 公里，计划 2028 年四季度开工，2035 年通车。>> 查看详情

23. 华为将在 ISSCC 2027 展示五层混合键合 HBM、逻辑芯片 3D 堆叠等先进技术

华为将在 ISSCC 2027 展示 4 项芯片技术，涵盖五层混合键合 HBM、3D 堆叠逻辑芯片等领域，会议将于 2027 年 2 月在美国旧金山举办。>> 查看详情

24. 《三体》电影版编剧陈宇：已集中写剧本两年多时间，自己和张艺谋压力都非常大

在 11 月 24 日的新浪潮论坛 X 2026 嘉兴南湖吴天明青年电影展对话活动中，《三体》电影版编剧陈宇透露目前项目进度。>> 查看详情

25. 国铁普速、旅游列车车次 11 月 25 日变更：原 T 字头调整为 N 字头，原 K 字头及纯数字列车调整为 V 字头

11 月 25 日 0 时起，国铁普速旅客列车及货物列车正式启用新车次，涉及客货列车 4700 余列。Z 字头保持不变，原 T 字头调整为 N 字头，原 K 字头及纯数字列车调整为 V 字头，旅游列车维持 Y 字头。>> 查看详情

26. 鸿蒙智行问界新 M7 车型 11 月 26 日开启预售并将亮相广州车展：升级 L3 冗余架构，增程版电池容量提升

新车外观延续在售车型轮廓，重点升级华为乾崑智驾 ADS 5 系统、面向 L3 的全域冗余架构，并新增翼子板补盲激光雷达。增程版电池容量有望提升至 56 度，纯电续航进一步延长，内饰换装更大副驾屏与东方美学设计。>> 查看详情

27. 刷剧停不下来，红果短剧新增“时间锁”功能

用户可自行设定单日使用时长，当日观看达到设定时长后，App 进入锁定状态，需输入用户设置的四位密码才能继续使用。>> 查看详情

28. 华为正推进门锁与门厂产业对接：“门 + 锁”出厂适配，免去后期开孔改造

华为联合门厂推出“门 + 锁”出厂适配模式，主打智能门锁 2 系列，支持人脸、掌静脉等多种开锁方式，可联动超 4500 款鸿蒙智联设备。>> 查看详情

29. 魏建军向于东来自曝压力很大：长城汽车从自主品牌销量第 1 滑落到第 9，不追求走量而是追求单车价值

魏建军主动聊起了自己这几年的焦虑，他告诉于东来，长城汽车曾经是中国自主品牌的销量冠军，如今已经滑落到了第九，曾经不行的变成了第一第二。长城汽车面临着巨大的资本与舆论压力，还被竞争对手嘲笑。>> 查看详情

30. 黄仁勋回应接班问题：英伟达不需要“太子”继任计划

科技媒体 TechCrunch 最新报道称，美国东部时间 11 月 24 日周二 12:30（北京时间 11 月 25 日凌晨 1:30）在加州圣克拉拉召开的全员大会上，黄仁勋回应外界最关心的接班问题，表示英伟达不需要继任计划。>> 查看详情

31. 男子开辅助驾驶巡航后低头玩手机撞死见义勇为救人者：获刑一年九个月，判赔 200 余万元

司机王某文开启辅助巡航后分心玩手机，未观察路面撞死救人的过路司机李建伟，被认定交通肇事罪，获刑一年九个月并赔偿 200 余万元，法院联合检察院为受害者家属申请 13 万元司法救助金。>> 查看详情

32. 英伟达 CEO 黄仁勋向员工道歉，称自己正在接受心理治疗

黄仁勋在全员会议上就违反公司行为准则致歉，否认美国总统在其复职中起主导作用，坚称董事会独立决策。他透露每日接受超 1 小时心理治疗，并为英伟达扁平化管理架构辩护。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。