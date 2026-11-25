“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 25 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1. 华为“发钱”了：鸿蒙一亿感恩有礼活动细则公开，设备使用一天 = 100 积分，最高价值 883 元

在 11 月 24 日的 HUAWEI Mate X8 及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布推出“鸿蒙一亿感恩有礼”。目前活动已在我的华为 App 上线，并公布了具体细则。积分领取时间为 2026 年 11 月 24 日 16:00-2026 年 12 月 20 日 20:00，积分最高价值可达 883 元。>> 查看详情

2. 黄仁勋承认不止两段婚外情并向英伟达董事会表达悔意，特朗普称其已与妻子和好

黄仁勋向英伟达董事会披露除此前报道外仍有其他婚外情并致歉，董事会经讨论后恢复其全部职务。英伟达调查仍在推进，新任首席合规官正在招聘。>> 查看详情

3. 华为 Mate X8 大折旗舰机发布：麒麟 9050 Pro 逻辑折叠 τ 芯片、内屏亮度比肩双层 OLED，12,999 元起

在 11 月 24 日下午的 HUAWEI Mate X8 及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东正式发布了 Mate X8 大折叠旗舰手机，定价 12,999 元起。>> 查看详情

4. 消息称豆包灰度测试“豆包购物”，配有一级功能入口

豆包购物独立放置在侧边菜单栏，和新对话、定时任务、插件技能并列，点击进入后是抖音电商提供的类小程序页面，相当于一个小型的抖音商城。>> 查看详情

5. 比亚迪第三代唐 EV 正式上市：18.79 万-21.99 万元，加 2 万可选四驱线控底盘

24 日晚间，比亚迪第三代唐 EV 正式上市。根据官方介绍，该车定位“科技旗舰”将以科技赋能，让出行更为省心。>> 查看详情

6. 首次中外联合飞行：神舟二十四号瞄准今日 8:18 发射，乘组为汤洪波、武毅、穆罕默德齐尚阿里

本次任务将实现中国空间站首次中外航天员联合飞行，巴基斯坦载荷专家短期驻留开展科学实验，还将验证六人同时在轨等新机制。>> 查看详情

7. 华为：截至目前，对外专利许可协议累计金额超 69 亿美元

以“卓越创新、开放共赢”为主题的第七届华为创新和知识产权论坛 24 日在北京举办。据介绍，截至目前，华为对外专利许可协议累计金额超 69 亿美元，其中 2025 年的专利许可收入约为 8 亿美元。截至 2025 年底，超过 32 亿部 5G 设备、超过 16 亿台 Wi-Fi 消费电子终端及超过 41 亿台多媒体设备获得了华为的专利授权。>> 查看详情

8. 中国空间站首位外籍航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里亮相：七个月零基础学中文，用普通话做自我介绍

七个月的训练中，中文零基础的穆罕默德 · 齐尚 · 阿里从拼音开始学起，不仅啃下了航天专业口令，还在训练之余学书法、读诗词，感受中华文化。目前，他已熟练掌握飞行程序里面的中文口令，满足在轨任务需求。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。

9. 黄仁勋回归英伟达首日：换下招牌黑皮衣，海军蓝 Dior 夹克再度亮相

纽约邮报 11 月 24 日发布博文，联合创始人黄仁勋复职重返英伟达公司首日，并未穿着标志性的黑色皮夹克，选择了一件海军蓝色 Dior 外套，显得更为低调。>> 查看详情

10. 鸿蒙设备使用 1 天 = 1 元：华为 HarmonyOS 终端设备数破亿，余承东宣布推出“感恩有礼”

在 11 月 24 日的 HUAWEI Mate X8 及全场景新品发布会上，余承东提及了鸿蒙破亿这一里程碑。他宣布推出“鸿蒙一亿感恩有礼”—— 鸿蒙设备使用 1 天 = 100 积分 = 1 元。用户可前往我的华为 App 进行领取。>> 查看详情

11. 特朗普自夸：我和英伟达董事会谈过，是我促成了“黄仁勋回归”

美国总统唐纳德 · 特朗普当地时间周一早晨接受 CNBC 电话采访时表示：“是我说服了他们，昨天说服他们比一周半前容易多了。”>> 查看详情

12. 黄仁勋回归英伟达首日：没有办公电脑用，希望配台 RTX Spark

黄仁勋重返英伟达总部，在员工讲话中调侃自己“重新上班第一天还没电脑”，希望 IT 部门配一台 RTX Spark。RTX Spark 整合 Grace CPU 与 Blackwell RTX GPU，面向轻薄 Windows 笔记本和小型台式机。>> 查看详情

13. 知乎宣布间接投资 DeepSeek，股价应声大涨 10%

知乎 11 月 23 日发布自愿公告，宣布知乎参投的天津砺思星深股权投资合伙企业已通过中间主体间接投资 DeepSeek，取得低个位数百分比股权。>> 查看详情

14. 华为首款动态血糖仪“维感 G1”发布，限时优惠价 299 元

华为首款动态血糖仪“维感 G1”发布，获三类医疗器械认证，1.5g 超轻设计可连续监测 14 天血糖，支持手机手表联动，限时优惠价 299 元。>> 查看详情

15. 华为余承东：鸿蒙终端设备数突破一个亿，越过规模临界点迈入新阶段

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东 11 月 24 日发文，宣布鸿蒙终端设备数突破一个亿。>> 查看详情

16. 小米 2026 财年前三季度归母净利润 180.61 亿元

小米 2026 财年前三季度营业总收入 3153.03 亿元、同比下降 7.4%。>> 查看详情

17. 特斯拉推“特从容”购车方案：Model 3/Y 首付 3.99 万元起，月供约 2429 元

特斯拉中国推出“特从容”金融购车方案，活动期为 2026 年 11 月 24 日至 12 月 31 日，覆盖 Model3、Model Y 及 Model Y L，首付 3.99 万元起、0 利息、期末尾款 3.99 万元。>> 查看详情

18. 华为最薄智能手表 WATCH Air 发布：6.9 毫米超薄机身，2499 元起

华为WATCH Air 在 Mate X8 及全场景新品发布会上亮相，高亮钛合金一体化机身仅 6.9 毫米、重约 27 克，配备 1.92 英寸 AMOLED 屏和 3500 尼特峰值亮度，支持一键微体检与多种运动模式，续航约 5 天。12 月 4 日 10:08 开售。>> 查看详情

19. 14999 元起华为首款鸿蒙小折叠电脑 MateBook Fold S 正式发布：14.7 英寸 OLED 内屏、麒麟 XE90 芯片

华为在 Mate X8 及全场景新品发布会上推出首款鸿蒙小折叠电脑 MateBook Fold S，重 639g，配 14.7 英寸 120Hz OLED 内屏，支持双屏并行 AI 办公。>> 查看详情

20. 4999 元起：华为 Mate 90 Air 手机发布，7 英寸轻薄大屏 + 麒麟 9020 处理器

新机主打大屏轻薄设计，机身中框薄至 3.7mm，搭载麒麟 9020 处理器，CPU 多核性能提升 36%。配备 7 英寸 2160Hz 高频调光屏、6500mAh 电池及双向北斗卫星消息，12 月 4 日正式开售。>> 查看详情

21. 余承东：华为 Mate X8 折叠屏手机全系搭载麒麟 9050 Pro 逻辑折叠 τ 芯片

余承东在新品发布会上宣布，Mate X8 全系搭载麒麟 9050 Pro，晶体管数量提升 30%，多核性能提升 23%，光追渲染性能提升 40%。天线面积提升 3 倍，信号强度提升 2dB。>> 查看详情

22. “感谢大家给我第二次机会”：黄仁勋重返英伟达总部，员工高呼欢迎

CNBC 11 月 24 日在 X 平台发布推文，分享了一段视频，英伟达创办人黄仁勋（Jensen Huang）在辞职约两周后重返总部，员工在加州圣克拉拉总部大厅夹道欢呼。>> 查看详情

23. 六旬旅客首次乘机轻信旧俗“抛币保平安”，致航班延误 58 分钟被拘留 5 日

武汉周女士登机时抛 4 枚硬币祈福致航班延误 58 分钟，被警方依法行政拘留 5 日。警方提醒此举或危及飞行安全，民俗不能凌驾法律之上。>> 查看详情

24. 比亚迪方程豹鲨鱼皮卡 12 月 2 日上市：11 月 27 日广州车展首秀，1.5T 插混双电机

比亚迪旗下首款皮卡方程豹 SHARK 将于 12 月 2 日国内上市，11 月 27 日广州车展首次公开亮相。该车基于 DMO 插混越野平台打造，搭载 1.5T 插混系统，综合功率 320kW。>> 查看详情

25. Anthropic 数学家澄清 Claude 证明黎曼猜想争议：“25 万页”的说法只是开玩笑，没想到大家都当真了

参与用 Claude 研究黎曼猜想的数学家 Levent Alpöge 发文澄清，此前引发热议的“25 万页证明”只是玩笑，同时承认公开的 Lean 代码质量不佳。>> 查看详情

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