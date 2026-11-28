“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 28 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1. DeepSeek 灰度测试“消耗额度”：直观展示对话成本，此前已实施限额

DeepSeek 移动端小范围测试“显示本轮消耗额度”功能，可展示单次对话 Token 消耗及估算金额，当前个人用户仍可免费使用该服务。>> 查看详情

2. 有线电视与 IPTV 广告禁令 11 月 27 日生效：开机看全屏直播，违者最高罚 10 万元

广电总局两项新规 11 月 27 日施行，有线电视与 IPTV 开机广告被全面禁止，违规最高罚 10 万；超 6 亿用户可实现开机即看直播，智能电视厂商开屏广告暂不受限。>> 查看详情

3. 比亚迪海洋网首款旗舰 MPV“海鲸”全球首发亮相

该车定位海洋网第五大独立 IP，主打家用旗舰 MPV 市场，填补了海洋网在 MPV 领域的空白，进一步完善海洋生物 IP 产品矩阵。>> 查看详情

4. 雅迪、台铃、爱玛等 15 家电动自行车企业被点名，市场监管总局集中约谈

市场监管总局 11 月 27 日宣布对雅迪、台铃、爱玛、新日、小刀、绿源、金箭、九号、小牛、绿佳、绿驹、立马、极跃、赛鸽、极核等 15 家电动自行车企业进行集中约谈。>> 查看详情

5. 曝海康威视取消大小周实现双休、但早晚餐补没了，员工称每月少 3000 元

海康威视作为智能物联和安防视频监控领域的龙头企业，2026 年第三季度营业总收入 272.22 亿元，同比增长 13.71%；归母净利润 50.16 亿元，同比增长 36.97%。>> 查看详情

6. 奥迪 Q9 中国首秀：品牌史上最大 SUV，首次启用“9”命名

11 月 27 日召开的 2026 广州国际汽车展览会上，奥迪旗下首款大型豪华全尺寸 SUV Q9 迎来中国首秀。作为奥迪首次启用“9”命名的旗舰 SUV，Q9 也是奥迪品牌史上尺寸最大的车型，填补了奥迪在全尺寸豪华 SUV 市场的空白。>> 查看详情

7. 海康威视称“取消大小周遭员工抵制”报道不属实：公司反对以在岗时间替代价值贡献的无效“内卷”

海康威视回应称，此报道不属实。海康威视持续努力营造良好的职场环境，反对以在岗时间替代价值贡献的无效“内卷”。>> 查看详情

8. 我国自主聚变能源解决方案发布工程初步规划，拟分两个阶段实施

根据规划，工程拟分两个阶段实施，先开展聚变点火和核心工艺验证，再建设面向城市供热、工农业用热等需求的示范堆。>> 查看详情

9. 美团 CEO 王兴谈外卖行业拐点：客单价同比明显回升，行业补贴趋于理性

美团 Q3 收入 1156 亿元，净利润扭亏为盈。王兴称行业拐点已至，客单价回升、低价订单收缩、补贴退潮，经营效率成胜负手。>> 查看详情

10. 字节火山引擎：豆包大模型已服务八成国内头部电视厂商，创维、长虹、海信、TCL 等推出量产电视

2026 年双十一期间，豆包大模型版电视在抖音电商渠道销售额破亿。>> 查看详情

11. 宝马计划推出新一轮员工自愿离职补偿方案，首轮有部分员工获 65 万欧元补偿金

据公司内部人士称，新一轮方案的补偿条件预计依然优厚。>> 查看详情

12. 不只能卖网约车，广汽杨龙称埃安今年 C 端销量占比已达 81%

在 11 月 27 日的 2026 广州车展上，广汽集团昊铂埃安 BU 副总裁杨龙表示，埃安今年的产品定义有了非常大的变化，今年 C 端（消费者端）销量占比已达 81%。>> 查看详情

13. 全球首款增程汉兰达来了：广汽丰田汉兰达 9X 官宣，携手华为、宁德时代打造

新车是丰田的首款增程车型及全球首款增程汉兰达，并有华为乾崑智驾、鸿蒙座舱与宁德时代联合定制电池方案的加持。>> 查看详情

14. 领克 900L 预售：定位 900V 旗舰大七座 SUV，30.98 万-36.98 万元

新车定位 900V 超级电混旗舰大七座 SUV，提供 320km（Halo、Ultra）和 430km（Ultra、Ultra+）两种续航共 4 种配置，价格区间为 32.98 万-38.98 万元，先享提车价 30.98 万-36.98 万元。>> 查看详情

15. 零跑全新 Lafa5 上市：限时 10.28 万-12.88 万元，全域 800V 加持

在 11 月 27 日上午开幕的 2026 广州车展期间，零跑全新 Lafa5 正式上市。新车提供 5 款不同配置，官方指导价区间为 10.58 万-13.18 万元，上市限时优惠价 10.28 万-12.88 万元。>> 查看详情

16. 奕境 X9 纯电版上市：标配华为乾崑智驾的首个千伏纯电车，自称“30 万级最强纯电 SUV”，27.98 万元起

奕境 X9 纯电版车型 11 月 27 日在 2026 广州车展正式上市，限时优惠价 27.98 万元起。作为参照，此前上市的增程版售价区间为 27.98 万至 35.98 万元。>> 查看详情

17. 东风日产 NX7 上市发布：全系宁德时代电池 320km 续航，11.99 万元起

新车提供三款配置，入门版核心三电与高配一致，全系纯电续航 320km，综合续航 1666km。>> 查看详情

18. 蔚来新乐道 L60 黑骑士版上市：标配曜黑套装，整车购买 21.08 万元起

新车推出 Max+ 与 Ultra+ 两款版本，整车售价 21.08 万起，电池租用方案 15.38 万起，标配星空黑外观、20 英寸曜黑轮圈等专属配置，同步推出多项至高超 5 万元购车权益。>> 查看详情

19. 2027 款极氪 7X 车型上市：全系 900V 高压架构，限时权益价 21.68 万元起

2027 款极氪 7X 车型 11 月 27 日在 2026 广州车展正式上市，定价 22.98 万元起，限时权益价 21.68 万元起。>> 查看详情

20. 全新一汽红旗 H9 上市发布：华为乾崑智驾 ADS 5 高阶版，官方指导价 32.98 至 41.98 万元

全新红旗 H9 在广州车展上市，预售先享价 32.98-41.98 万元，标配鸿蒙座舱、华为乾崑 ADS 5 高阶智驾，搭载 2.0T 混动系统，车身全面加长。>> 查看详情

21. 宝马新世代 BMW i3 广州车展上市：CLTC 续航最高 1028km，24.99 万元起售

新车推出 30L、40L、50L 三个版本，全国统一售价 24.99 万至 31.99 万元。搭载驾控超级大脑、无感刹停、Momenta 智驾及 43.3 英寸全景 iDrive，CLTC 续航最长 1028km，2027 年 1 月交付。>> 查看详情

22. 李肖爽宣布小米澎程系列汽车累计交付超 6 万台，用时两个半月

在 11 月 27 日的 2026 广州国际车展上，小米汽车副总裁李肖爽宣布，截至 11 月 26 日，小米澎程系列已交付超 6 万台。>> 查看详情

23. 小米 12S、MIX Fold 2、Redmi Note 12 Pro 等多款机型终止软件支持

小米新增 6 款手机进入 EOS 列表，涵盖 12S、MIX Fold2 等热门机型，此后不再提供软件及安全更新。>> 查看详情

24. ALL IN 新能源：上汽 MG 官宣 2027 年起面向中国大陆市场停产燃油车

在 11 月 27 日的 2026 广州车展上，上汽 MG 官宣，自 2027 年 1 月 1 日起，面向中国大陆市场停产燃油车。>> 查看详情

25. 教育部辟谣“九年级教材有多处错误”网络谣言：系盗版书籍，正版尚未出版

教育部联合人民教育出版社辟谣，网传“封面六指、内容有错漏”的 2027 春季九年级下册统编教材均为盗版，正版尚未出版，将于 2027 年春季开学前统一配发。>> 查看详情

26. 华为星芒 OSTA O1 Pro 阔直板手机首销激活量曝光，开售三天约 4700 台

博主 @数码闲聊站 11 月 27 日发文爆料，某厂 O1 Pro（预计指华为星芒 OSTA O1 Pro）开售 3 天，首销激活销量约 4700 台（统计周期为 W47 | 11 月 16 日-11 月 22 日）。>> 查看详情

27. 长城为何坚持燃油车？魏建军称国内电车不赚钱、36 年没造过一辆速成车

在 2026 广州车展上，长城汽车董事长魏建军表示，目前国内电动车销售暂未盈利，但海外多动力车型均实现盈利，依托“归元平台”实现多能源布局，同时认可“速成车是对中国车污名化”的观点。>> 查看详情

28. 蔚来李斌谈“速成车”：这三个字是对中国智能电动汽车产业多年创新的污名化

李斌表示，中国绝大部分的汽车产品经过了非常完善的测试以及有关认证。“当然不能说每一款产品，我认为是‘绝大部分’产品。所以可能有人贴了这么一个词，但是在智能电动汽车时代，本来它的迭代就会快一些，它和发动机要做很长的标定，要做很长的台架，是不一样的。”>> 查看详情

29. 美团声明：骑手薪酬透明可查，不存在网传“工资准时险”

声明称，自 2020 年以来，美团每月稳定透明为百万骑手发薪，骑手伙伴均可查阅个人收入明细，坚决打击各种合作商违规扣费、乱收费行为。>> 查看详情

30. 魏牌谭健：打死不做增程、打死不做速成，是长城汽车永远不变的做事准则

在 11 月 27 日的 2026 广州车展上，长城汽车魏牌执行副总经理谭健在长城汽车全球多动力战略暨魏牌新品发布会上登台发表讲话。谭健表示，打死不做增程、打死不做速成，是魏牌和长城汽车永远不变的做事准则。>> 查看详情

31. 问界发布整车一体 L3 架构，赛力斯副总裁周林称 L3 核心体验就是脱手脱眼

在 11 月 27 日的 2026 广州车展上，赛力斯集团副总裁、问界汽车 CTO 周林发布了问界整车一体 L3 架构，包含整车一体 L3 级全域感知、整车一体 L3 级决策协同控制、整车一体 L3 级场景体验。周林表示：“L3 时代，核心体验就是脱手脱眼，人不需要一直握着方向盘，那在这种情况下，就需要保证绝对的安全。”>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。