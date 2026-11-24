“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 24 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1. 英伟达董事会恢复黄仁勋总裁兼首席执行官职务，英伟达美股盘前涨幅最高达 30%

英伟达官方 24 日宣布，黄仁勋即日起复任总裁兼首席执行官及董事会成员。公告提到，董事会在与黄仁勋进行一系列讨论和会议后，一致投票决定恢复其职务。英伟达表示，董事会经过与黄仁勋多轮讨论和会议，对其坦诚程度及领导公司能力表示认可，并认为恢复其职务符合股东、员工、合作伙伴及客户的最佳利益。>> 查看详情

2. 中国汽车在 39 国的份额超过日本汽车

2026 年，德国、巴西等 14 个国家的份额发生逆转。受全球原油价格上涨影响，中国企业擅长的纯电动汽车（EV）销量增长，抢占了市场份额。>> 查看详情

3. 3399 元起 荣耀 700 / 700S / Pro 系列手机发布：AI 灵动背屏、支持长焦增距镜

荣耀 700 系列全系配备 1.59 英寸 AI 灵动背屏与 6.57 英寸绿洲护眼屏，支持 2 亿柔光背屏自拍。Pro 版搭载骁龙 8 Gen5 与 9000mAh 青海湖电池，搭配 G200 增距镜可实现 15 倍舞台 Live 拍摄。>> 查看详情

4. 智谱 GLM-5.4 模型发布，已上线 Coding Plan

智谱官方运营人员发布消息，GLM-5.4 模型已经上线 Coding Plan。“过去三个月，我们同时激进的 Scaling Loop 和模型大小，大家首先看到的是 Loop Transformer 带来的惊喜。GLM-5.4 新增视觉能力与更强的泛 Coding 能力。”>> 查看详情

5. 离功能补完更近一步：微信鸿蒙版 App 获 8.0.24.19 大版本邀测升级

据用户反馈，微信鸿蒙版 App 11 月 24 日晚开启了 8.0.24.19 大版本的邀测升级（需收到短信通知后点击链接跳转安装）。又一大版本的发布意味着微信鸿蒙版离功能补完又近一步。博主 @熠熠玩数码 此前透露，微信鸿蒙版 App 的适配已经接近尾声，大量功能逐步灰度开放中。>> 查看详情

6. 英伟达恢复黄仁勋 CEO 职务，马斯克称“错误已更正”

英伟达宣布恢复黄仁勋职务，马斯克在 X 平台评论“错误已更正”。黄仁勋表示荣幸重返，将领导公司迎接新一轮工业革命。>> 查看详情

7. 特朗普祝贺黄仁勋重返英伟达：美国需要其领导才能确保公司以及整个美国经济的繁荣与成功

11 月 24 日英伟达宣布，即日起恢复黄仁勋（Jensen Huang）总裁兼首席执行官及董事会成员职务。美国总统唐纳德 · 特朗普 24 日发文向黄仁勋表示祝贺，称英伟达董事会作出了正确的决定，将黄仁勋重新任命为 CEO。美国需要黄仁勋的领导才能确保公司以及整个美国经济的繁荣与成功。>> 查看详情

8. 黄仁勋：很荣幸重返英伟达，迫不及待想回去工作

英伟达董事会一致投票决定恢复黄仁勋的职务，对其坦诚及领导能力表示满意。黄仁勋表示将带着谦逊与全新承诺重返岗位，消息公布后英伟达美股盘前股价应声涨超 29%。>> 查看详情

9. 官方认证：华为鸿蒙生态里程碑壹亿用户纪念章上线，HarmonyOS 5 及以上系统可领

奇妙工具箱 11 月 16 日数据显示，华为鸿蒙 HarmonyOS 操作系统装机量在当日 9:22 突破 1 亿台，达成又一里程碑时刻。IT之家注意到，我的华为 App“悄悄”上线了鸿蒙生态里程碑壹亿用户纪念章，HarmonyOS 5 及以上系统可获得。>> 查看详情

10. 电动方程式 2027 季前测试发生严重事故：测试车起火爆燃，车手及时撤离未受伤

FE 2027 季前测试期间 Gen4 赛车突发起火爆炸，车手及时撤离未受伤，测试提前结束。国际汽联将展开事故原因调查，目前起火源头尚无定论。>> 查看详情

11. 微软计划 2027 年将 Wi-Fi 驱动移出 Win11 内核，降低蓝屏风险

该调整是微软驱动质量计划的一部分，可降低内核驱动故障引发系统蓝屏的风险，同时通过新增 DMA 支持解决用户模式驱动的性能顾虑。>> 查看详情

12. 李健回应荣耀 700 系列手机定价：把困难留给自己，不能靠缩减配置糊弄用户

在 11 月 23 日的荣耀 700 系列追光之旅暨全场景新品发布会上，荣耀 700 / 700S / Pro 三机齐发，国补到手价 2899 元起。谈及定价问题，荣耀 CEO 李健表示，要想尽一切办法把我们自己内部的成本降下去，效率提上来，把困难留给自己。>> 查看详情

13. 《GTA6》发售后，《GTA5》PC Steam 在线人数翻倍至 23.9 万

《GTA5》Steam 总在线超 23.9 万，约为当月高峰的两倍。GTA6 刚于 11 月 19 日解锁，首日狂揽 37.9 亿美元，刷新娱乐行业纪录。>> 查看详情

14. 《黑神话：悟空》美术总监杨奇谈《GTA 6》：“工业化”一词是对其贬损，昂贵且低效的艺术品

杨奇在微博分享游戏体验，称赞其细节丰富、制作精度极高，同时提到自己刚结束第二章进度缓慢。>> 查看详情

15. 消息称鸿蒙智行尊界 SUV 将亮相广州车展，华为余承东曾透露该车“非常非常高端”

博主 @电车总裁 11 月 23 日发文透露，鸿蒙智行尊界 SUV 将亮相广州车展，不过该车预计是在“小黑屋”展示，仅部分受邀人士可提前参观。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东曾透露该车“非常非常高端”。>> 查看详情

16. 雷军：小米澎程系列车主提车后，纯电行驶里程占比大约 9 成

小米创办人、董事长兼 CEO 雷军 11 月 23 日分享了一组数据。他透露，小米澎程系列大电池增程车型，车主提车后纯电行驶里程占比大约 9 成。>> 查看详情

17. 张雪机车拍卖 53 号冠军赛车超 10 万人围观：张雪本人 300 万元拿下，德比斯期待首个中国队友

张雪机车于 11 月 22 日正式拍卖 2026 赛季跑完整个赛季的 53 号主赛车，以及一座冠军奖杯、同站圈速奖牌。>> 查看详情

18. 孩子买回一套“纸质版短剧”：没广告、不用充电，14 元轻松拿下 24 台 N 折叠

册子做成巴掌大小，外形模仿手机模样，封面复刻手机屏幕界面，内页印满短剧截图，按集数翻页就能追剧。妈妈翻看之后哭笑不得。>> 查看详情

19. 鸿蒙智行问界新 M7 官宣：升级面向 L3 的全域冗余架构，新色首发「翡冷翠」「暖阳金」

IT之家 11 月 23 日消息，鸿蒙智行问界新 M7 正式官宣，首发温润质感「翡冷翠」与华贵质感「暖阳金」两款全新配色。>> 查看详情

20. 周增近十万：曝华为 Pura X View 阔直板手机最新销量约 106.12 万台

长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 曝光了该机具体销量数据，截至 2026 年第 45 周（11 月 2 日-11 月 8 日），华为 Pura X View 阔直板手机销量约 106.12 万台，周增近十万台。>> 查看详情

21. 比亚迪海洋网独立 9 系旗舰 MPV 开启征名，张卓称新车基于全新平台打造、搭载多项黑科技

比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓 11 月 23 日发文，宣布比亚迪海洋网独立 9 系产品开启征名。张卓表示，新车基于比亚迪全新平台打造，搭载多项黑科技，号称“重新定义家用旗舰的价值标杆”。>> 查看详情

22. 上汽 MG4 增推 530 从容版：限时补贴价 7.88 万元起，纯电续航 530km

新车定位紧凑型两厢纯电车，搭载高通骁龙 8155 车机芯片与宁德时代磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航达 530km>> 查看详情

23. 消息称华为星芒小平板已安排，还有笔记本、穿戴产品等

博主爆料称星芒品牌将走全场景路线，覆盖平板、笔记本和穿戴设备，其中「星芒小平板」已确认安排。前期产品多为华为换皮，定位中高端，后续将推独立开发产品。>> 查看详情

24. 蚂蚁阿福发布全新 AI 健康手环“福环”和 AI 健康戒指“福戒”

两款产品均主打健康监测和超长续航，主要用来记录睡眠、心率、呼吸、血氧等身体指标，并通过 AI 给出健康报告、改善建议。>> 查看详情

25. 华为 Mate 90 Air 手机影像配置曝光：50Mp 主摄 +8Mp 超广角 +12Mp 长焦 + 红枫镜头

该机型还将搭载麒麟 9020 芯片、7 英寸 1.5K 曲屏、6500mAh 电池与 66W 快充，将于 11 月 24 日发布。>> 查看详情

26. BLG 连斩 4 支韩国队夺冠，《英雄联盟》S16 中国 LPL 纪录片《风起今朝》12 月播出

S16 全球总决赛 LPL 纪录片《风起今朝》首支预告短片公布，BLG 连斩四支 LCK 战队夺冠，打破魔咒。>> 查看详情

27. 懂车帝回应“测试内容大调整”：信息多处失实，部分内容为 AI 撰写

11 月 23 日，有博主爆料称，懂车帝内部对公开测试发布了四项要求，包括不再开放对比类内容、想要发布公开测试类内容的账号必须有资质等。据界面新闻报道，懂车帝内容运营人员表示，此轮变化系平台严格按照《网络测评活动规范》要求，对汽车创作者在平台发布部分场景内容的规则更新。网传“内容大调整”“行业受影响”等信息多处失实，部分内容为 AI 撰写，未跟平台核实求证。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。