IT早报 0926：微软发布新版 Copilot“超级应用”；罗永浩回应交个朋友代销劣质溜溜凳；Muse 大火扎克伯格成全球第四大富豪；央视揭抢票工具四大套路...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 9 月 26 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1. 聊天、编程、智能体三合一，微软正式发布新版 Copilot“超级应用”

微软 AI 工作业务首席营销官贾里德 · 斯帕塔罗表示：“正如 Office 定义了 PC 时代的工作方式，新 Copilot 旨在定义 AI 时代的工作方式。”>> 查看详情

2. 罗永浩回应交个朋友代销劣质溜溜凳：2022 年 5 月已退出管理层，承认严重质量管理事故

近日交个朋友直播间被曝代销劣质溜溜凳，用料为废弃发霉材料，罗永浩回应称虽然 2022 年 5 月就退出了交个朋友管理层，但一直担任交个朋友的首席监督官。不管怎么样，这是一起严重的质量管理事故。>> 查看详情

3. Muse 爆火提振 Meta 股价，扎克伯格超戴尔跃升《福布斯》全球第四大富豪

据《福布斯》报道，随着 Meta 股价上涨，Meta 首席执行官马克 · 扎克伯格的个人财富超过戴尔科技董事长兼首席执行官迈克尔 · 戴尔，跃升为全球第四大富豪。>> 查看详情

4. 央视披露非正规火车票抢票工具四大套路：“极速加速”不提速、“余票监控”不靠谱、“免费候补”收费卖

央视披露了非正规抢票工具的四大套路：极速加速不提速、余票监控不靠谱，还会把 12306 免费的候补服务包装成收费项目牟利，提醒旅客购票注意避坑。>> 查看详情

5. 马斯克秀 AI 算力：计划年底前配 110 万张英伟达 GB300，目标约 6 个月跻身行业领先

Colossus 1 已搭载 23 万张英伟达 GPU，Colossus 2 集群达 55 万张。马斯克还预告下周投运 22 万张 GB300，年底前再增 44 万张。他坦言 SpaceXAI 仅 3 年积累，但有望半年内登顶。>> 查看详情

6. DeepSeek Harness 官方桌面版预览偷跑

DeepSeek Harness 悄然上线官方桌面版，目前还是开发者预览版，版本号为 V0.1.7-rc.2。>> 查看详情

7. 苹果公布全产品线端侧 AI 能力矩阵：iPhone 18 Pro 等最高跑 140 亿参数激活模型

@aaronp613 9 月 25 日在 X 平台发布推文，报道称 Jamf 用户大会（JNUC）中，苹果公司公布一张端侧 AI 推理能力对比图表，展示从 iPhone、iPad 到 Mac Studio 集群完整硬件梯队的本地 AI 上限。>> 查看详情

8. 123 云盘新增专业空间：原空间更名为标准空间，老用户免费配额为 50GB + 2TB

本次升级将原空间更名为标准空间，区分不同存储类型文件分类，按用户注册时间区分配额规则，已有历史文件暂不占用专业空间配额，后续动态调整分类。>> 查看详情

9. 2026 WSBK 意大利站超级杆位赛：张雪机车德比斯排第八

WorldSSP 超级杆位赛 9 月 25 日晚收官，德比斯第八、卡里卡苏洛第二十四。德比斯总积分 209 分位列第二，9 月 26 日至 27 日正赛继续。>> 查看详情

10. 小米 18 Fold 中折叠首销情况曝光：9 月 7 日-13 日约 3.97 万台

数码博主爆料，小米 18 Fold 中折叠手机首销一周约 3.97 万台。新机 9 月 7 日发布、9 月 10 日开售，10999 元起，首发玄戒 O3 芯片，搭载 6000mAh 金沙江电池。>> 查看详情

11. 奕境 X9 上市 24 小时大定 9157 台，满配华为乾崑全栈智能

新车满配华为乾崑全栈智能，首发鸿蒙座舱 HarmonySpace 6，综合 CLTC 续航达 1570km，限时优惠后起售价 27.98 万元。>> 查看详情

12. 比亚迪大汉上市定档 10 月 13 日：纯电车型续航破千，预售价 24.99 万-29.99 万元

9 月 25 日上午，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天宣布，比亚迪大汉将于 10 月 13 日上市。>> 查看详情

13. realme 真我 Neo8 三星堆限定版样机曝光，产品未能上市

原 realme UI 产品经理康达晒出真我 Neo8 三星堆限定版真机，该机采用绿色半透明背板与金色电路纹理。礼盒原定与 Neo8 一同发布，却因工艺备货问题延期，如今随真我退出市场彻底无缘上市。>> 查看详情

14. 鸿蒙智行国庆 OTA 推送：智界、享界、尊界、尚界同步升级

本次 OTA 升级覆盖智界、享界、尊界、尚界四大品牌多款车型，在辅助驾驶、充电体验、鸿蒙座舱等多方面进行功能优化升级。>> 查看详情

15. 新一代梅赛德斯-迈巴赫 S 级轿车上市：搭载高阶智能辅助驾驶系统，139.8 万元起

新一代梅赛德斯-迈巴赫 S 级轿车上市，售价 139.8 万元起。>> 查看详情

16. 苹果 macOS 27 亮点汇总：重绘图标、精简视觉元素、统一窗口圆角等

科技媒体 9to5Mac 9 月 24 日发布博文，在 Siri AI 之外，深入探索了 macOS 27 Golden Gate 系统的亮点功能。>> 查看详情

17. 长安汽车：行业进入存量博弈阶段，利润率降至历史低位

长安汽车称当前汽车行业进入存量博弈，利润率处于历史低位，公司坚持规避恶性价格竞争，聚焦差异化竞争。目前已完成三电、智能化领域全系统布局，天枢领航智驾已进入量产阶段。>> 查看详情

18. 乘联分会：今年以来全国乘用车累计零售 1259.3 万辆，同比下降 21%

9 月 1-20 日全国乘用车零售同比降 22%，新能源零售渗透率达 67.9%，今年累计零售同比下降 21%。来看看这份最新乘用车销量报告。>> 查看详情

19. 英伟达黄仁勋谈“AI 让孩子淡忘基础数学”：这不是问题，我都记不住家庭地址 / 电话号码

在接受《纽约时报》采访时，针对外界对“AI 让孩子淡忘基础数学”的担忧时，英伟达首秀执行官黄仁勋认为，由于 AI 而忘记基础数学知识无关紧要。>> 查看详情

20. 消息称华硕主板工厂通知 10 月将全面涨价，涨幅约为 5%~10%

“ChannelGate 视博合聚”公众号 9 月 24 日发布博文，报道称华硕主板工厂通知 10 月将全面大幅度拉涨。>> 查看详情

21. 最贵 AI 订阅服务之一：曝 OpenAI 正筹备 ChatGPT Pro Max 订阅层级

开发者在 ChatGPT 网页端代码中发现 PROMAX 字样，推测 OpenAI 将推出月费 600 美元的更高阶 ChatGPT Pro 订阅方案，官方暂未确认相关信息。>> 查看详情

22. 特斯拉金秋促销：Model 3 尾款立减 5000 元，Model Y 立减 7000 元

促销截止 10 月 31 日，除尾款减免外，还可叠加金融方案、车漆福利与充电权益，部分车型另有保险补贴。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。