IT早报 0925：李佳琦称 AI 无法取代真人主播；华为余承东称会让每个界都获更充足资源；营业厅“0 元购机”全面停办；国补 5499 元荣耀 Magic9 价格提前公布...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 9 月 25 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1. 外媒关注中国直播带货，李佳琦称 AI 无法取代真人主播

如今，尽管行业增长放缓，AI 也正在重塑这一领域，但李佳琦仍然认为，直播电商未来依然离不开像他这样的主播。>> 查看详情

2. 华为余承东：接下来会聚焦尊界、享界、智界、尚界，让每个界都获得更加充足的资源

余承东在合肥巡店时透露，接下来，会聚焦尊界、享界、智界、尚界，让每个界都获得更加充足的资源，团队也能有更多精力把产品做细、把体验做好，让四界快速提升，利好鸿蒙智行共同发展。>> 查看详情

3. 曝移动、电信、联通三大运营商暂停金融分期业务，“0 元购机”全面停办

知情人士称，移动、电信、联通自 9 月 24 日起停止受理橙分期、沃分期、和包分期等新业务，存量合约不受影响。该业务曾因被包装成“0 元购机”导致大量投诉，甚至影响用户征信。>> 查看详情

4. 荣耀 CEO 李健公布 Magic9 手机价格：16+512GB 国补到手 5499 元

荣耀 CEO 李健提前揭晓 Magic9 16+512GB 版本售价，国补到手 5499 元。新机将于 9 月 28 日正式发布，外观、影像、AI 全面进阶。>> 查看详情

5. 腾讯 QClaw 微信远程办公 AI 助手宣布 12 月 24 日停运，即日起停止新用户注册

因业务调整，QClaw 即日起停止新用户注册，12 月 24 日正式停运，支持用户数据迁移，并为迁移用户提供积分补贴。>> 查看详情

6. 华为余承东首度回应问界品牌合作模式调整：赛力斯主动提出想自己主导，我们支持他们

据博主 @邓凳Max 分享，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东 9 月 24 日现身合肥鸿蒙智行门店，首次公开回应了问界品牌调整。余承东表示，赛力斯这几年跟我们合作，能力有了长足的成长，现在他们想自己主导。于是他们主动提出来想自己做，我们还是支持他们。>> 查看详情

7. 尊界、享界、智界、尚界集体转发华为余承东微博：鸿蒙智行，未来可期！

余承东在合肥巡店时透露，鸿蒙智行未来将聚焦尊界、享界、智界、尚界四大品牌，并剧透尊界大型超豪华 SUV 将于明年初上市。他还首次回应问界品牌调整，称赛力斯希望自己主导，华为表示支持。>> 查看详情

8. 苹果 iPhone 4“天线门”发布会完整问答视频流出，乔布斯、库克现场答记者问

视频长达 47 分钟，记录了乔布斯、库克等高管回答记者提问的完整过程。面对信号争议，三人曾同时举起未戴保护套的 iPhone 4，乔布斯还分享了苹果控制核心技术的战略思考。>> 查看详情

9. 9 月 24 日晚油价上调：国家继续对成品油价格实施调控，加满一箱多花 15 元

根据现行价格机制计算，自 9 月 24 日 24 时起，国内汽、柴油（标准品）价格每吨分别应上调 830 元、800 元，调控后实际上调 395 元、385 元。>> 查看详情

10. 比亚迪第二代海鸥座舱草图公布，采用最新设计语言

第二代海鸥座舱设计草图显示，中控实体按键移至空调出风口下方，中部或配备无线充电板。新车已完成工信部申报，车身尺寸和轴距大幅增加，搭载 95kW 电机和弗迪磷酸铁锂电池。>> 查看详情

11. 《生化危机：爆发夜》电影中国内地定档，10 月 5 日上映

影片将登陆 CINITY、IMAX、中国巨幕、4DX、SCREENX 多制式上映，由扎克 · 克雷格执导，讲述浣熊市全新故事，时间线与《生化危机 2》大致相同。>> 查看详情

12. 华为余承东：问界今年上市的新车仍然由华为团队主导、设计

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东 9 月 24 日现身合肥鸿蒙智行门店。除了剧透尊界大型超豪华 SUV 将在明年初上市外，余承东还表示，问界今年上市的新车仍然由华为团队主导设计。从目前的宣发节奏来看，预计问界新车指的是问界新 M8。>> 查看详情

13. 尴尬，保时捷向车主发送零跑汽车调查问卷

近日有保时捷车主在社交媒体上表示，收到保时捷中国发送的拥车旅程体验调研，但填写完问卷后，页面却显示“感谢您对零跑汽车的支持”。>> 查看详情

14. 送别“济公”！表演艺术家游本昌 9 月 24 日去世，享年 93 岁

游本昌塑造了多个经典艺术形象，因饰演济公被大众熟知，晚年凭借《繁花》中“爷叔”一角再次出圈。送别游本昌先生，永远缅怀。>> 查看详情

15. 华为 MatePad Air Z 平板配置公布：麒麟 T93SD 处理器、12 英寸 LCD 屏，2799 元起

华为 MatePad Air Z 平板 9 月 24 日 10:08 正式开启预售，9 月 29 日首销。新品搭载麒麟 T93SD 处理器和 HarmonyOS 7.0，配备 12 英寸 144Hz LCD 屏，提供标准版和悦享款两种选择，限时优惠价 2799 元起。>> 查看详情

16. 罗永浩评小米 18 Fold“如果能接受 D 型屏，确实做得非常漂亮”，强调无商业利益合作

罗永浩特别称赞了酒红色版本的阳极氧化工艺，称其色彩控制达到完美水准，并透露自己当年未能解决类似难题。他还强调该评价无商业利益合作。>> 查看详情

17. OpenAI CEO 奥尔特曼联合国演讲：AI 可能走向文艺复兴，也可能带来工业革命式动荡

奥尔特曼呼吁各国加强国际合作，建立 AI 安全监管标准，指出 AI 发展存在失控与权力集中两大风险，同时也展示了 AI 在数学研究领域的最新突破。>> 查看详情

18. 国家金融监督管理总局：2025 年我国交强险赔付 2524 亿元，3.47 亿辆汽车参保

2025 年交强险覆盖面持续扩大，参保机动车数量达 3.86 亿辆，同比增长 3.8%。其中，汽车参保数量共计 3.47 亿辆，同比增长 3.9%。当年交强险保障金额达 76.8 万亿元，同比增长 3.4%。当年赔付支出 2524 亿元，同比增长 11.6%，保障民生作用明显提升。>> 查看详情

19. 《永劫无间》中国队全胜夺金，斩获 2026 亚运会首枚电竞金牌

中国队从小组赛到决赛全程零封对手，决赛 3:0 击败泰国队拿下金牌，这也是本届亚运会中国代表团的首枚电竞金牌。>> 查看详情

20. 上汽 MG4 第 20 万辆整车下线，用时一年多

去年 8 月，全新 MG4 整车在江北新区基地开始批量生产，第一个 10 万辆，用时 8 个月；第二个 10 万辆，仅用了 4 个半月，产能近乎翻倍。>> 查看详情

21. 奕境 X9 正式上市：满配华为乾崑全栈智能，限时优惠价 27.98 万-35.98 万元

该车是东风与华为全价值链深度共创，首发鸿蒙座舱 HarmonySpace 6，搭载华为乾崑智驾方案，综合续航超 1500km，限时优惠价 27.98 万-35.98 万元。>> 查看详情

22. 奕境汽车汪俊君：最好的华为在奕境，永远和华为站在一起，行业只此一家全价值链深度共创模式

在 9 月 24 日的奕境 X9 旗舰大六座 SUV 上市发布会上，奕境汽车董事长汪俊君喊出：“最好的华为在奕境。”>> 查看详情

23. 理想汽车 CEO 李想亲自回应新款 i6 延期原因：10 月底才有车辆合格证，在此之前连临牌都上不了

理想汽车宣布 2026 款理想 i6 延期至 10 月底发布，李想回应称因该车才刚登上工信部目录，10 月底才能拿到车辆合格证，此前无法上牌试驾。>> 查看详情

24. 比亚迪官宣苹果 Apple CarPlay 首搭腾势 Z9S 上线，国内首发小窗化呈现

腾势 Z9S 将率先搭载 Apple CarPlay 小窗模式，实现与 iPhone 无缝衔接，其他车型后续通过 OTA 升级。该车还兼容华为、小米等全部主流手机品牌。>> 查看详情

25. 腾讯 WorkBuddy 上线微信小程序发布能力：可使用自然语言生成、上线小程序

用户只需用自然语言描述需求，即可在 WorkBuddy 内完成小程序的生成、预览、发布全流程，全程无需写代码，还自带数据库、登录认证和文件存储等云服务。>> 查看详情

26. 小米回应网友造谣“公司员工破坏其他车企车辆”：第一时间取证，造谣者已被公安机关依法行拘

小米公司发言人称，针对网友造谣小米员工破坏其他车企车辆一事，公司第一时间取证并报案。公安机关迅速锁定造谣者刘某，其为发泄个人不满情绪蓄意捏造虚假信息，已被依法行政拘留。>> 查看详情

27. 月之暗面最强 AI：消息称 Kimi K3.1 下月登场

科技媒体 Wccftech 9 月 23 日发布博文，报道称月之暗面（Moonshot）正酝酿推出 Kimi K3.1 模型，并将提供 Low、High、Max 共 3 档推理强度，预估会在下月（2026 年 10 月）登场。>> 查看详情

28. 豆包公关负责人刘星回应“裁员、对话团队砍掉一半”传闻：不实，系分工组织调整

刘星表示，豆包通用 Session 团队的部分职能拆到了豆包的交易和豆包工作团队，所以人员也随着过去了。很多也是在做之前的工作。比如交易，也是优化交易对话体验。这个团队不到 50 人，分工调整涉及 11 人。其中 3 人离职。>> 查看详情

29. 华为运动健康活力人生会员 11 月 16 日起调价，连续包月从 15 元涨至 29 元

全档位会员价格均有上涨，连续包月涨至 29 元；11 月 16 日前开通且订阅有效的老用户可享原价续费至 2027 年 6 月底。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。