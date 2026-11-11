IT早报 1111：Anthropic 启动最高 643.5 亿美元 IPO；全球最强模型 Claude Fable 5.2 登场；董明珠称因铜涨价致格力业绩下滑...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 11 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1. Anthropic 发布 IPO 路演视频正式启动最高 643.5 亿美元募资计划，估值约在 1~1.4 万亿美元

Anthropic 启动 IPO 路演，拟发行 8.25 亿股募资最高 643.5 亿美元，叠加 260 亿美元私募配售后总融资规模达 904 亿美元，估值区间 1 至 1.4 万亿美元，谷歌、英伟达等参与认购。>> 查看详情

2. 全球最强 AI 模型：Claude Fable 5.2 登场，编程超 GPT-6 Astra、登顶多项基准

Anthropic 11 月 10 日发布 Claude Fable 5.2 与 Claude Mythos 5.2 两款前沿 AI 模型。官方称，新模型在编码、推理、科学研究、网络安全及机器人等领域均有显著提升，同时输出速度最高提高 30%，成本下降 20%。>> 查看详情

3. 董明珠回应格力电器业绩下滑：因为铜在涨价，宁可损失几十亿利润，也不降低产品品质

董明珠表示，铝一定是可以做的，但稳定性、可靠性、持续性都要打上问号，那消费者就变成受害者了。>> 查看详情

4. 谷歌迄今最强模型 Gemini 4 Carbon 登场：主打复杂编程、科学研究与网络安全

谷歌正式开放最强推理模型 Gemini 4 Carbon，支持多模态输入，最大输出可达百万 Token，面向复杂编程、科研及网络安全场景提供服务。>> 查看详情

5. 苹果 iPhone Air 2 机模曝光：厚度 5.2 毫米、新增 4800 万像素超广角镜头

消息源 Lusi Roy 曝光苹果 iPhone Air 2 机模，显示其厚度从初代 5.6mm 缩至 5.2mm，背部新增 4800 万超广角镜头，将搭载 A20 芯片与 3500mAh 电池。>> 查看详情

6. 首款「逻辑折叠」技术 τ 芯片：华为详解麒麟 9050 系列核心升级，晶体管密度暴涨 53.5%

华为麒麟官方公众号 11 月 10 日发文介绍了首款「逻辑折叠」技术 τ 芯片 —— 麒麟 9050 系列。据称，该系列芯片围绕计算、AI、图形、影像、通信、音视频、显示与安全八大核心单元进行了升级。>> 查看详情

7. 点外卖、打网约车真实手机号将隐藏，阿里云、腾讯云等首批十家企业获批 700 专用码号试点

号码保护服务业务是指受外卖、网约车等互联网平台企业委托，为其个人用户分配临时电话号码代替真实手机号，减少用户号码泄露风险的一种业务。用户下单时如果勾选号码保护服务，与外卖员、网约车司机之间将以 700 开头的 15 位专用号码完成联系，通信双方真实手机号码互不展示。>> 查看详情

8. 苹果开始释放旗下首款折叠屏手机 iPhone Duo 库存，国内多家 Apple Store 支持部分机型当天到店取货

苹果折叠屏 iPhone Duo 已大规模释放库存，国内多家 Apple Store 支持部分版本直接购买、当天到店取货，无需预约排队。该机型首销期销量接近 20 万。>> 查看详情

9. 消息称苹果计划明年上半年为 iPad Air 换用 OLED 面板，预计仍为 60Hz 刷新率

据 DigiTimes 报道，新款 iPad Air 预计采用单层 OLED 结构和 LTPS 背板，定位低于双层 OLED+LTPO 的 iPad Pro。ProMotion 仍为 Pro 专属，三星显示将供应大部分面板，京东方也在争取订单。>> 查看详情

10. 第 39 届中国电影金鸡奖全名单公布，《浪浪山小妖怪》《窗外是蓝星》《给阿嬷的情书》等获奖

据央视新闻报道，11 月 10 日，第 39 届中国电影金鸡奖颁奖典礼举行。《浪浪山小妖怪》《窗外是蓝星》《给阿嬷的情书》《南京照相馆》等获奖。>> 查看详情

11. 国漫《浪浪山小妖怪》获第 39 届中国电影金鸡奖最佳动画片奖

国产动画电影《浪浪山小妖怪》11 月 10 日宣布，本片获第 39 届中国电影金鸡奖“最佳动画片”奖。《浪浪山小妖怪》在去年暑期档电影中成功破圈，票房已破 17.19 亿元，成为中国影史二维动画电影票房冠军，目前豆瓣评分 8.5。>> 查看详情

12. 董明珠称格力年底有一款能重新定义家电的产品，也许用完 10 年以后可以原价卖掉

谈到 AI 家电是不是概念游戏的问题，董明珠在节目中表示：“对没有实力的企业，AI 就是个概念游戏；对有实力的企业，它是实打实的技术升级。”>> 查看详情

13. 升腾资讯 × 华为全球首发“双旗舰新品”：鸿蒙 HarmonyOS 台式机 + 笔记本，均搭载麒麟 X90 芯片

升腾资讯还联合华为全球首发“双旗舰新品”—— 基于 HarmonyOS 打造的两款旗舰新品，包括升腾台式机“升华 P270”与升腾笔记本“升华 M270”。升腾资讯这两款旗舰新品均搭载麒麟 X90 处理器及 HarmonyOS 操作系统。>> 查看详情

14. 2027 款丰田皇冠上市：29.9 万-35.4 万元，由一汽丰田进口国内

11 月 10 日下午，一汽丰田宣布 2027 款皇冠以纯进口身份在国内正式上市，官方售价为 29.9 万-35.4 万元（至享版 29.9 万元，至尊版 34.9 万元，至尊版双拼色 35.4 万元）。>> 查看详情

15. Pura X“登陆”PC？华为 MateBook Fold S 小折叠鸿蒙电脑 Live 小方屏玩法曝光

华为官方 11 月 10 日宣布全新鸿蒙小折叠电脑 —— MateBook Fold S 将于 11 月 14 日 10:08 开启预订。目前，华为 MateBook Fold S 小折叠鸿蒙电脑的 Live 小方屏玩法已曝光，画面显示，其功能与 Pura X 小阔折叠手机的背屏几乎一致。>> 查看详情

16. 身价 30 分钟缩水约 74 亿美元：英伟达黄仁勋陷婚外情风波，跌至全球富豪榜第十

英伟达首席执行官黄仁勋因卷入婚外情风波，遭遇资本市场剧烈反应，其身价周一估计缩水约 74 亿美元，降至 1547 亿美元。>> 查看详情

17. 英伟达黄仁勋遭股东集体诉讼，出轨丑闻致公司市值蒸发超万亿元

英伟达董事会 8 日宣布，将针对有关首席执行官黄仁勋个人关联事项的指控启动独立调查。受相关风波影响，黄仁勋的去留成为市场焦点。>> 查看详情

18. 李斌：蔚来 ES9 连续 5 个月拿下 50 万级纯电销冠，即将迎来第 4 万台新车交付

李斌透露，2026 年 10 月蔚来全新 ES8 蝉联 40 万级销冠，ES9 连续第五个月稳居 50 万级纯电销量第一，第 4 万台交付在即。第 3 万台约 9 月下旬交付，8 月 8 日完成第 2 万台交付仅用 73 天，刷新 50 万级高端纯电最快破两万纪录。>> 查看详情

19. 华为官宣 MateBook Fold S 鸿蒙小折叠电脑 11 月 14 日开启预订

华为全新鸿蒙小折叠电脑 MateBook Fold S 将于 11 月 14 日 10:08 开启预订，提供三款配色，采用类似手机的背屏设计，展开为 14.7 英寸屏，目前配置及价格暂未公布。>> 查看详情

20. 8 天从零搓出操作系统：Anthropic 最强 Claude Fable / Mythos 5.2 AI 模型登场，API 调用费下降 20%

Anthropic 11 月 9 日官宣推出 Claude Fable 5.2 和 Claude Mythos 5.2，两款模型基于同一底层模型，前者面向普通用户并内置网络安全与生物安全防护，后者则面向通过审核的网络安全和生命科学机构开放，用于高风险的专业应用。>> 查看详情

21. 曝小米 SU7 Ultra Extreme 现身北京小米汽车超级工厂，全身伪装但遮不住超大尾翼

据博主 @尊川川 透露，小米 SU7 Ultra Extreme 已现身北京小米汽车超级工厂。从画面可以看到，这辆小米 SU7 Ultra Extreme 全身处于伪装状态，还有一块蓝色的遮罩挡住了其超大尾翼。>> 查看详情

22. 华为：鸿蒙电脑应用数量已突破 2.1 万款，通用办公基本盘稳固、多款专业软件已完成适配

华为宣布鸿蒙电脑应用数量突破 2.1 万款，头部办公、AI 工具及多款专业工业软件完成适配，同时开发者规模与工具链持续完善。>> 查看详情

23. 中汽测评公布尚界 Z7 MAX+ 车型 C-NCAP 成绩：综合得分率 93.4%

此次测试的车型为 Z7 MAX+，综合得分率为 93.4%。其中，乘员保护得分率 97.21%，VRU 保护 83.18%，主动安全为 95.94%。>> 查看详情

24. 华为李小龙分享吃胡萝卜血糖快速升降经历，网友猜测或在为血糖监测设备预热

华为终端 BG CTO 李小龙 11 月 10 日在微博分享了自己吃胡萝卜血糖快续升降的经历。随后评论区有网友猜测，李小龙此举是在为即将发布的血糖监测设备预热。今年 9 月，华为终端 BG CEO 何刚发布视频，透露华为未来一段时间，会发布一款血糖测试的设备；今年 10 月，国家药监局公示的医疗器械批准文件送达信息中出现了一条来自“华为终端有限公司”的公示，产品名称为“持续葡萄糖监测系统”。>> 查看详情

25. 诺基亚粉丝坚持“回帖盖楼”14 年：每天一句“我觉得，对吧，我还是支持诺基亚”，三千余层盖出一代人的情怀

诺记吧网友自 2012 年起每日打卡支持诺基亚，帖子历经 14 年仍在更新。诺基亚如今淡出消费市场，靠专利授权经营，但上半年 AI 相关业务收入翻倍。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。