IT早报 1110：出轨风波后英伟达宣布 CEO 黄仁勋仍将留任；华为、江淮和 Stellantis 三方合作车型外观确认；尊界或推 40-50 万子品牌；奥迪 A8 旗舰轿车停产...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 10 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1. 英伟达发言人确认黄仁勋将继续履职公司 CEO 一职不中断，特朗普表态支持

当地时间 11 月 8 日，英伟达发言人对外明确，黄仁勋将继续担任公司首席执行官，履职不会中断，相关风波不会打乱英伟达正常经营节奏。美国总统特朗普在被福克斯新闻记者问及相关问题时表示黄仁勋是个很好的人，并支持他继续担任英伟达 CEO。>> 查看详情

2. 消息称玛莎拉蒂与尊界新车外观确认，属华为、江淮和 Stellantis 三方合作项目

据第一财经报道，玛莎拉蒂与尊界的合作项目名为“玛莎拉蒂 Design”，该项目为华为、江淮和 Stellantis 的三方合作。目前，新车外观已确认，规划明年第四季度有进一步量产动态。>> 查看详情

3. 鸿蒙智行尊界汽车或推全新子品牌：定价 40-50 万元区间，主打 SUV 车型

据财联社报道，知情人士透露，尊界或将推出一个全新子品牌，定价区间在 40-50 万左右，车型主打 SUV。尊界与玛莎拉蒂的合作分属于两个项目，目前（子品牌）具体细节尚未正式确定。>> 查看详情

4. 奥迪 A8 旗舰轿车正式停产，继任车型 2030 年前亮相

奥迪已正式停止在德国内卡苏尔姆工厂生产 A8，结束该车型 32 年本土生产历程，未来旗舰将由全尺寸 SUV Q9 暂代，奥迪计划 2030 年前推出 A8 继任车型。>> 查看详情

5. 消息称赛力斯跟华为合作依旧紧密，工厂总装下线到路测全部依赖 HUAWEI ADS 跑无人测试

目前，关于华为与赛力斯之间合作也依旧是大家讨论的热点。博主 @旌旗超智能 11 月 9 日发文，分享了双方合作的最新模式的具体情况。他表示，目前赛力斯跟华为的合作非常紧密，尤其是工厂总装下线到路测 —— 全部依赖华为 ADS 跑无人测试。>> 查看详情

6. 丰田计划通过扩大本地采购“重夺中国市场份额”

丰田汽车表示，准备通过拥抱本地供应商并摆脱传统的采购结构，扭转其在中国市场份额下降的局面。>> 查看详情

7. 曝一汽大众取消两年“年终奖”，该收入占部分员工年薪近半

多位一汽大众员工消息称，公司上周在内部口头传达，2025 年度和 2026 年度的 BD 奖金将取消发放。>> 查看详情

8. 《GTA 6》PS5 版正式开启预载，XBOX Series X｜S 需等到北京时间早上 8 点

《GTA6》不同平台预载时间不同，最高需 212GB 存储空间，11 月 19 日正式发售，R 星还将推出实体双面海报 >> 查看详情

9. 英伟达黄仁勋承认出轨，消息称其去年已聘请擅长处理丑闻的危机公关公司

据《连线》报道，黄仁勋早在一年前就已与擅长处理公众丑闻的 Heller 公关公司合作。他于周日向员工发邮件道歉，承认对妻子不忠。>> 查看详情

10. 比亚迪方程豹钛 9 顶配版官宣，将搭载全景 PHUD 天际屏等“全新科技”

11 月 9 日下午，比亚迪方程豹汽车官宣了钛 9 顶配版车型，新车将搭载全景 PHUD 天际屏等“全新科技”。>> 查看详情

11. 限时一口价 20.69 万元起，2026 款凯迪拉克 CT5 上市

2026 款凯迪拉克 CT5 共推 4 款车型，原价 28.99 万起，限时一口价低至 20.69 万。新车配置微调，部分版本油耗小幅上涨，取消外后视镜自动防眩目等功能，动力仍搭载 2.0T+10AT 组合，配备电磁感应悬架与后桥限滑差速器。>> 查看详情

12. 打破 13 年魔咒！BLG 战队 3:1 战胜 T1 挺进《英雄联盟》S16 决赛，Faker 无缘四连冠

《英雄联盟》S16 半决赛 BLG3:1 战胜 T1，打破 LPL BO5 不胜 T1 魔咒，Faker 无缘四连冠，决赛将于 11 月 15 日 3:00 对阵 GEN。>> 查看详情

13. 英伟达黄仁勋承认出轨道歉信全文：“我对妻子不忠，伤害了家人，没有任何借口”

黄仁勋在信中承认对妻子不忠，向家人和员工道歉。他表示愿意承担全部责任，并将继续投入英伟达工作。>> 查看详情

14. 腾讯 Workbuddy 致歉：未及时公告优惠活动调整，DeepSeek-V4.1 Flash 积分消耗 5 折结算返还

腾讯 Workbuddy 11 月 8 日晚发布公告，就未及时通知用户优惠活动调整致歉，11 月 5 日至 8 日使用 DeepSeek-V4.1 Flash 的账号，多扣积分将全额自动返还，腾讯 Workbuddy 承诺 7 个工作日内到账。>> 查看详情

15. 国行 iPad、MacBook 用上“Apple 智能”在望，相关生成式 AI 服务完成备案

据“网信上海”公众号，根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》相关要求，“Apple 智能”生成式人工智能服务新增苹果平板和苹果笔记本电脑两类场景，已完成备案。目前适用场景为苹果手机、平板、笔记本电脑。>> 查看详情

16. 消息称鸿蒙智行尊界将迎“大年”：切入 50 万级 SUV 赛道，或推“三品牌”策略

综合财联社、第一财经报道，2027 年有望成为尊界的“品牌大年”。知情人士透露，在尊界基础上，华为、江淮或将推出一个全新尊界子品牌，该品牌旗下产品定价在 40-50 万元区间，主打 SUV 车型。新品牌与玛莎拉蒂的合作分属于两个项目，目前具体细节暂未正式确定。>> 查看详情

17. 星闪与华为星迹定位技术融合：畅连 App 上线查找好友功能，支持 500 米范围精准找人

今年 10 月底，华为面向 Mate 80、Pura 80 等机型推送了 HarmonyOS 7.0.0.111 升级。此次更新后，华为畅连 App 带来了“查找好友”功能。关于该功能的具体使用方法及技术原理，目前华为官网已做更新说明。>> 查看详情

18. 乘联分会报告披露小米汽车 10 月销量数据：批发 50,168 辆，零售 50,123 辆

小米汽车官方本月初宣布，2026 年 10 月，小米汽车交付量超过 50,000 台。小米汽车官方并未公布具体的交付数据，不过在乘联分会 11 月 9 日公布的 2026 年 10 月份全国乘用车市场分析中，IT之家查询到了其具体的零售销量为 50,123 辆。>> 查看详情

19. 比亚迪仰望鼎曜旗舰轿车现身官网：确认支持应急浮水功能，意外落水自动激活

11 月 7 日晚，在阿布扎比，比亚迪旗下超豪华行政旗舰轿车 —— 仰望鼎曜迎来全球首秀。这款新车目前已现身比亚迪仰望汽车官网，确认支持应急浮水功能，在意外落水时会紧急自动激活。>> 查看详情

20. 华为智选车产品总监彭磊：享界 G9 本月首周完成 ToC 交付 1435 辆，均价超 50 万元

华为智选车产品总监（享界系列）彭磊 11 月 9 日公布了享界 G9 最新动态：在 11 月第一周完成 ToC 交付 1435 辆，均价超过了 50 万，全月目标 C 端交付量冲刺 5000 台。>> 查看详情

21. 微信鸿蒙版 App 安装量超 9000 万次，华为 HarmonyOS 终端用户数预计本月突破 1 亿大关

微信鸿蒙版 App 11 月 9 日再迎里程碑时刻 —— 安装量正式突破 9000 万（最新数据显示安装量为 9017 万次）。目前，华为 HarmonyOS 6&7 终端设备数已突破 9000 万，预计本月下旬突破 1 亿。>> 查看详情

22. 全国高校首个“冷门绝学学院”成立

全国高校首个冷门绝学学院于 11 月 6 日在中国社会科学院大学成立。>> 查看详情

23. 某阔直板手机正面图曝光，预计为华为星芒 OSTA O1 Pro

博主曝光新机正面图，采用阔直板设计，网友推测为华为星芒 OSTA O1 Pro。该机预计可选星空黑、星云白、星芒紫三款配色，最高 16+1TB 容量，华为已申请注册星芒及 OSTA 商标。>> 查看详情

24. 美国总统特朗普回应黄仁勋出轨：他是个很好的人，应该继续担任英伟达 CEO

英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋 11 月 9 日早些时候向英伟达员工发布了公开信。信中，他公开致歉并承认对妻子不忠。美国总统特朗普 11 月 8 日被记者问及相关问题时表示黄仁勋是个很好的人，应该继续担任英伟达 CEO。>> 查看详情

25. 马斯克回应黄仁勋出轨风波，同意其对美国 AI 产业不可或缺

马斯克在 X 平台转发红杉资本合伙人肖恩 · 马奎尔的帖文并附文“我同意”，该帖评价黄仁勋是当代最杰出企业家之一，其领导地位对美国 AI 产业不可或缺。此前黄仁勋已向英伟达员工发道歉信承认出轨。>> 查看详情

26. 日本车灯巨头小糸制作所拆解比亚迪、问界等中国汽车，直言“不明白怎么做到这种价格”

据日经亚洲 11 月 9 日报道，日本车灯巨头 —— 日本小糸制作所正在拆解研究中国汽车的车灯，工程师直言“我不明白他们怎么能做到这种价格，如果无法降低生产成本，我们就要输了”。>> 查看详情

27. 比亚迪李柯回应仰望为何要做全华班：让我狂一次吧，因为在全世界找不到第二家公司有这么深厚技术

今年 11 月 6 日，比亚迪仰望 U9X 阿布扎比公共道路极速挑战，以 503.17km/h 的成绩再创全球极速新纪录。比亚迪执行副总裁李柯在接受博主 @向北不断电 采访时被问及仰望为何要做全华班？她回应称，因为我们已经是极速了，我们只能从自己身上去学呀。因为我们在全世界找不到第二家公司有这么深厚的技术。>> 查看详情

28. 英伟达黄仁勋长女黄敏珊因“家庭原因”取消韩国之行

黄敏珊原定出席 9 日至 10 日的 2026 年英伟达首尔 AI 日活动，并与韩国副总理裴庆勋会面，因家庭原因全部取消，活动由其他高管代为出席。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。