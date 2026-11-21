“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 21 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1. 5499 元起，“首款为 AI 而生的鸿蒙手机”华为星芒 OSTA O1 Pro 阔直板正式发布

新机采用 6.39 英寸 1.5K 阔直板屏，搭载麒麟 9030S 处理器与 7000mAh 电池，首发 HarmonyOS 7 AI 先锋版，起售价 5499 元。>> 查看详情

2. 腾讯向百度索赔 1 亿元，后者未拦截《仙逆》盗版视频网站链接

福建省福州市中级人民法院 11 月 10 日在人民法院公告网刊登了一份起诉状副本及开庭传票，显示因《仙逆》动画盗版纠纷，腾讯向百度索赔 1 亿元。>> 查看详情

3. 网传零跑 A10 后备箱被几箱啤酒压穿？官方回应系下层独立储物盒受损，非底板或整车承载结构损坏

近日，有零跑 A10 的车主反馈，自己的后备箱装了几箱啤酒就被压穿底了。随后该情况引发了网友热议。针对网传情况，零跑汽车官方在 11 月 20 日晚 23:05 发布情况说明，称本次受损部件为后备厢盖板下方的独立储物盒，系装载物品超过其设计承重上限所致，并非后备厢底板或整车承载结构受损。我们已与用户充分沟通并获得了用户的理解。>> 查看详情

4. DeepSeek 新一轮千亿级融资落地，梁文锋保留绝对控制权

最新工商信息显示，DeepSeek 运营主体杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司近日完成工商变更。>> 查看详情

5. 苹果 20 周年款 iPhone 渲染图曝光：整机如一块玻璃，四曲面带来“无边框”观感

YouTube 频道 AppleTrack 11 月 19 日更新视频，分享了苹果 20 周年款 iPhone（该信源称其为 iPhone XX）的渲染图。>> 查看详情

6. 三年销售目标 700 亿，京东与华为 OSTA 星芒达成战略合作

近日，京东与华为 OSTA 星芒签署战略合作协议，明确未来三年华为 OSTA 星芒在京东实现全品类销售额 700 亿的目标。>> 查看详情

7. 华为余承东：享界 V8 具备 L3 硬件能力但未开放，当下 L2 时代开车不能睡觉

华为常务董事、产品投资委员会主任、终端 BG 董事长 @余承东 11 月 20 日在微博发文称：“大家用辅助驾驶要专心开车、按要求握好方向盘。现在还是 L2 时代，大家一定要注意安全，开车不能睡觉。”>> 查看详情

8. 独占特性确认：华为 Mate 系列旗舰机“无缘”OSTA 小星芒、AI 屏等功能

华为星芒 OSTA O1 Pro 已于 11 月 19 日发布，品牌总经理刘赫在自己微博评论区解答了不少消费者的疑惑。针对星芒首发的新功能 Mate 系列能否 OTA 支持相关问题，刘赫透露 Mate 旗舰也“无缘”OSTA 小星芒、AI 屏等功能。>> 查看详情

9. 比亚迪腾势汽车李慧：易三方 Evo 是全球独一无二的硬核技术平台，友商追赶了易三方超过三年也没追上

腾势汽车总经理李慧表示，易三方 Evo 是全球独一无二的硬核技术平台，目前任何一个汽车品牌都没有。>> 查看详情

10. T2 宣布《GTA 6》首日收入 37.9 亿美元创娱乐行业新纪录，远超漫威《复仇者联盟 4》总票房

刷新游戏及娱乐行业首发纪录，预售销量达 3250 万份；还带动全球互联网流量、游戏直播观看量大幅增长，创下多项相关领域新纪录。>> 查看详情

11. 鸿蒙智行享界 V8 MPV 正式上市，31.98 万-42.98 万元起

四种版本可选增程或纯电动力，搭载华为乾崑智驾与四激光雷达，全系标配后轮转向和零重力座椅，增程版 CLTC 综合续航超 1400km。>> 查看详情

12. 比亚迪张卓宣布海洋网重磅旗舰 MPV 即将亮相，市场“独一无二”的存在

比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓 11 月 20 日发布预热海报，宣布海洋网重磅旗舰 MPV 即将亮相，口号“时代新作为家而生”。>> 查看详情

13. 特斯拉副总裁陶琳：马斯克 24 小时中国行专门从深圳飞到上海，对上海超级工厂赞赏有加

马斯克 24 小时中国行专程从深圳飞赴上海，感谢亚太及中国团队付出，盛赞上海超级工厂制造实力与中国团队执行力，鼓励摒弃短期投机思维。>> 查看详情

14. 铁路 12306 App 信息通知服务 11 月 20 日起优化：新增候补兑现情况和列车运行调整等

11 月 20 日起，12306App 新增候补兑现、列车停运折返等通知服务，并支持微信、支付宝、邮箱多渠道推送。旅客需在设置中开启通知权限并留存真实手机号。>> 查看详情

15. 鸿蒙全新版本来袭！华为星芒 OSTA O1 Pro 官宣首搭 HarmonyOS 7 AI 先锋版系统

在 11 月 20 日下午的鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会上，华为官方宣布，星芒开山之作 —— OSTA O1 Pro 是首款为 AI 而生的鸿蒙手机。IT之家从发布会现场了解到，华为星芒 OSTA O1 Pro 还官宣首搭 HarmonyOS 7 AI 先锋版系统，支持全新 AI 交互、系统主动智能和长期陪伴成长。>> 查看详情

16. 华为星芒刘赫：得麒麟芯者得天下，OSTA O1 Pro 搭载麒麟 9030S 旗舰 τ 芯片

11 月 20 日下午的鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会上，华为 OSTA 星芒品牌总经理刘赫登台，介绍了华为星芒开山之作 —— OSTA O1 Pro 的详细信息。刘赫表示，江湖上有句古话，得麒麟芯者得天下。OSTA O1 Pro 搭载麒麟 9030S 旗舰 τ 芯片，支持软硬芯云垂直整合、深度协同，可实现秒启秒开秒加载等特性。>> 查看详情

17. 华为全新子品牌星芒 OSTA 正式登场，余承东称目标成为 AI 时代消费者喜爱的先锋科技品牌

在 11 月 20 日下午的鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会上，大家期待已久的华为全新子品牌星芒 OSTA 正式登场。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东表示，华为星芒将主打原创、智能、科技和触手可及等特性。>> 查看详情

18. 华为余承东：L3 自动驾驶来了以后开车是可以睡觉的，别睡死过去就行

在 11 月 20 日的鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东介绍，享界 V8 率先开启全国首个 120km/h L3 自动驾驶跨城高速路测。>> 查看详情

19. 目前算力性能最强中国自研 AI 芯片，阿里真武 V900 明年一季度将量产售卖

阿里云官方宣布，明年一季度，新一代 AI 芯片真武 V900 将量产售卖，是目前算力性能最强的中国自研 AI 芯片。>> 查看详情

20. 华为余承东晒鸿蒙智行“五界”品牌矩阵，重回“问智享尊尚”序列

鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会正在进行中。发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东做了开场演讲，并晒出鸿蒙智行“五界”品牌矩阵。值得一提的是，五大品牌重回了“问智享尊尚”序列。>> 查看详情

21. 余承东重申：鸿蒙智行是华为终端主导的智能汽车技术生态联盟，六大独有核心技术推动国内产业升级

在 11 月 20 日下午的鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东登台，再次介绍了鸿蒙智行的定义，称是华为终端主导的智能汽车技术生态联盟，以六大独有核心技术推动中国智能汽车产业升级。>> 查看详情

22. “这是 AMD 的巨大机遇”：苏姿丰首谈黄仁勋离任英伟达 CEO，他是杰出领袖

科技媒体 Business Insider 11 月 19 日发布博文，报道称在美国奥斯汀（Austin）举行的 TomorrowX 峰会上，AMD 首席执行官苏姿丰（Lisa Su）首次公开谈及其表舅、英伟达前首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）离任一事。>> 查看详情

23. 能让 iPhone 跑安卓 App 的虚拟机 Andarium 被苹果 App Store 火速下架

一款名为“Andarium”软件日前上架苹果 App Store 平台，这是一款安卓虚拟机软件，支持在 iPhone 和 iPad 上运行 Android 应用，引发网络热议。>> 查看详情

24. 爆料者 Cyberleek 公布疑似《GTA 6》Xbox 版文件，一周内有望实现 PC 模拟运行

目前文件缺少主程序暂无法启动，爆料者称若代币市值达标或倒计时结束将放出缺失文件，一周内有望实现 Xbox 版 PC 模拟运行。>> 查看详情

25. 摩根大通：计划购买 苹果 iPhone 18 Pro /iPhone Duo 等的受访群体中，97% 年底前购买

摩根大通（J.P. Morgan）的 2026 年度消费者调查报告显示，73% 的全球受访者在 2026 年计划或者已经购买新 iPhone，为近年最高水平。2025 年和 2024 年这一比例分别为 71% 和 68%。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。