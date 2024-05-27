科技一周大事（5 月 20 日-26 日）：雷军：小米汽车今年内至少交付 10 万台，冲刺 12 万台；B站取消用视频播放时长代替播放次数；刘强东回应京东严抓考勤

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（5 月 20 日-26 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、京东支付可扫微信收款码了，行业首家同时打通微信个人码和商家码的第三方支付机构

近日，京东支付与微信支付实现互联互通，成为行业首家同时打通微信个人码和商家码的第三方支付机构。据介绍，用户可以通过京东金融 App 扫描微信收款码进行付款，付款时还可享立减优惠，最高减 30 元。>> 查看详情

2、京东小时达官宣升级为“秒送”，号称“最快 9 分钟”送达

京东 5 月 20 日宣布即时零售业务全面升级，京东小时达、京东到家品牌整合升级为京东秒送，并发布新业务 logo 形象。>> 查看详情

3、小鱼到太空后游泳都找不着北了，中国空间站 4 条斑马鱼状态良好

神舟十八号乘组将实施国内首次在轨水生生态研究项目，以斑马鱼和金鱼藻为研究对象，在轨建立稳定运行的空间自循环水生生态系统，实现我国在太空培养脊椎动物的突破。

据央视新闻报道，中国空间站 4 条斑马鱼状态良好。航天员发现，斑马鱼在微重力下表现出腹背颠倒游泳、旋转运动、转圈等定向行为异常现象。研究员表示：“一开始发现鱼肚皮朝上游泳，还以为有问题。其实这是因为鱼感受不到重力了，开始搞不清上下左右。”>> 查看详情

4、长城董事长魏建军痛批哈弗 H6 营销：完全没有用户思维，不知用户关注什么

长城汽车股份有限公司 CGO（多指首席增长官，Chief Growth Officer）李瑞峰 5 月 20 日发文披露，今天魏总（长城汽车董事长魏建军）再次痛批哈弗 H6 的营销工作，并直指团队“完全不懂营销”，完全没有用户思维，用户关注什么全然不知。

魏建军直言，“干了这么多年，如果还是老一套，花钱就是浪费，结局就是白干！”>> 查看详情

5、 iQOO Neo9S Pro 手机发布：搭载天玑 9300+，限时优惠价 2699 元起

5 月 20 日晚 iQOO 发布了 iQOO Neo9S Pro 新机，搭载天玑 9300 + 处理器、自研电竞芯片 Q1，618 限时优惠价 2699 元起。>> 查看详情

iQOO Pad2 Pro 两款产品，现已开启预约，5 月 31 日 20:00 全渠道预售，具体售价暂未公布。>> 查看详情

6、国家新闻出版署发布 5 月国产网络游戏审批信息，共 96 款游戏获批

国家新闻出版署 5 月 20 日发布了 2024 年 5 月份国产网络游戏审批信息，共有 96 款游戏获批版号。>> 查看详情

7、和 iPad Pro 掰手腕，微软新 Surface Pro 登场：性能提升 90%，首搭 OLED 屏幕

微软在 5 月 21 日凌晨 1 点召开的 Build 开发者前瞻大会上，推出了全新 Surface Pro 产品，搭载高通骁龙 X Plus 芯片，首次配备 OLED 屏幕，可以认为是微软叫板苹果 iPad Pro 的最强产品。>> 查看详情

8、微软最强 Surface Laptop 登场：性能快 86%、13.8/15 英寸可选、配骁龙 X Elite / Plus 芯片

微软在 5 月 21 日凌晨 1 点举办的 Build 开发者前瞻大会中，发布了全新的 Surface Laptop，采用高通骁龙 X Elite 芯片，也是市面上首批 Copilot+ PC 之一。>> 查看详情

9、通义千问宣布“GPT-4 级”主力模型 Qwen-Long 降价 97%，一元 200 万 tokens

5 月 21 日，阿里云紧随字节跳动抛出重磅炸弹：通义千问 GPT-4 级主力模型 Qwen-Long 宣布降价，API 输入价格从 0.02 元 / 千 tokens 降至 0.0005 元 / 千 tokens，降幅 97%。>> 查看详情

10、百度宣布文心大模型 ENIRE Speed、ENIRE Lite 全面免费，即刻生效

字节跳动上周发布了豆包大模型并宣布大模型价格进入“厘时代”，号称“比行业便宜 99.3%”。5 月 21 日，阿里云也宣布通义千问 Qwen-Long 降价 97% 来应战。

现在，百度文心大模型更进一步，直接宣布其两款主力模型 ENIRE Speed、ENIRE Lite 全面免费，即刻生效。>> 查看详情

11、消息称下一代 DDR6 内存速率可达 17.6Gbps、LPDDR6 内存速率可达 14.4Gbps

博主 Darkmont 5 月 21 日放出了 Synopsys 与 JEDEC 关于下一代 DDR6 / LPDDDR6 内存标准的文档，显示 DDR6 内存速率可达 17.6Gbps、LPDDR6 内存速率可达 14.4Gbps。>> 查看详情

12、56 家出版单位联合抵制京东 618 图书大促：无底线打折伤害全行业

近日，京东推出 618 期间图书促销方案，宣称将在 8 天内以全品种图书价保 2-3 折进行促销。目前已有包括北京 10 家和上海 46 家出版机构向江苏圆周电子商务有限公司发出告知函，声明不参加京东的此轮促销。>> 查看详情

13、微软全新 Surface Pro 国行预售：骁龙 X Elite / Plus 芯片，8688 元起

微软于北京时间 5 月 21 日凌晨 1 点召开的 Build 2024 开发者前瞻大会上，推出了全新 Surface Pro 产品。可选骁龙 X Elite 和骁龙 X Plus 芯片，首次配备 OLED 屏幕（最低配为 LCD 屏），国行起售价为 8688 元。>> 查看详情

14、余承东：华为和江淮合作车型对标远超迈巴赫、劳斯莱斯幻影档次

华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东透露，今年一季度华为智选车已实现扭亏为盈，而华为车 BU 去年亏了 60 亿。

余承东介绍称，华为与江淮合作的智选车名称还未确定，定位是要做百万级，对标远远超越迈巴赫、劳斯莱斯 Phantom 这个档次。>> 查看详情

15、B站取消用视频播放时长代替播放次数：犯了一个错误，过于理想化

B站社区与产品负责人方方 5 月 22 日日发文称团队已经决定取消播放时长指标外显的改版，同时称在目前的推荐算法中，播放时长已经成为了非常重要的统计因素。>> 查看详情

16、英伟达市值逼近 2.6 万亿美元，超德国上市公司市值总和

英伟达发布截至 4 月 28 日的 2025 财年第一财季报告，各项数据全面超越预期的状态。英伟达盘中涨幅达 10%，2024 年至今累涨 110%，总市值逼近 2.6 万亿美元。值得一提的是，英伟达的市值现已超过所有德国上市公司的总和。>> 查看详情

17、雷军：小米汽车今年内至少交付 10 万台，冲刺 12 万台

小米创办人、董事长兼 CEO 雷军 5 月 23 日发微博称，在小米季报分析师会上小米分享了一些关于小米汽车的消息，包括 6 月工厂开双班，当月至少交付 1 万台。今年内至少交付 10 万台，冲刺 12 万台。>> 查看详情

18、OPPO Reno12 / Pro 手机发布：采用四曲柔边直屏，售价 2699 元起

5 月 23 日下午 OPPO 正式发布了 OPPO Reno12 系列手机，采用四曲柔边直屏，售价 2699 元起。OPPO Reno12 系列全系搭载天玑星速引擎，Pro 版支持《王者荣耀》120 帧极致画质，首发适配高画质游戏《逆水寒》。>> 查看详情

19、历史首次！中芯国际跃升至全球第三大晶圆代工厂，仅次于台积电、三星

根据研究机构 Counterpoint 的 5 月 22 日报告，中芯国际在 2024 年第一季度跃升至全球第三大晶圆代工厂，仅次于台积电、三星，市场份额 6%。

随着国内应用等需求开始复苏，中芯国际季度业绩超出市场预期，2024 年第一季度晶圆代工收入市场份额首次稳居第三，市场份额 6%。中芯国际预计，随着库存补货范围扩大，第二季度将继续增长。>> 查看详情

20、9 月前必须适配 64 位，OPPO、vivo、小米将逐步清理商店 32 位应用

移动智能终端生态联盟（金标联盟）5 月 24 日官宣，为了更好地提升安卓应用兼容性体验，避免在 2024 年下半年的新机上出现应用无法安装使用的问题，请各位开发者务必在 2024 年 8 月 31 日前完成 64 位适配。>> 查看详情

21、刘强东回应京东严抓考勤：无法继续让大量员工“躺着睡大觉”

界面新闻 5 月 26 日放出了刘强东 5 月 24 日的线上讲话。刘强东在宣布给全体采销涨薪 20%-100% 后，进行了一番“狼性训话”：“不管是我们深入的行业，还是内部外部环境，我们永远没办法继续让我们大量员工躺着睡大觉。”>> 查看详情

22、“低价充话费”为何变成了“洗钱”？司法部发布警示

近日，司法部官方公众号发文，对“低价充话费”变“洗钱”的套路进行了解密。网友李女士正在某二手购物平台出售商品，正好刷到了优惠话费充值活动，活动上写着“180 元可以充值 200 元面值的话费，三天内到账，六天不到账可退款”，李女士直接购买并提交了手机账号信息。过了一段时间吧后，李女士接到了运营商短信通知，因手机账号涉及诈骗案件，被做出了“封号”处置，暂停通信功能。>> 查看详情

23、QQ 的“老大哥”，ICQ 聊天软件官宣 6 月 26 日关闭：上线运营近 28 年

ICQ 消息应用程序官方宣布将于 2024 年 6 月 26 日关闭，在上线运营近 28 年之后走向终结。>> 查看详情

24、消息称抖音电商 2024 年 GMV 目标 4 万亿元，接近去年的拼多多

有接近抖音电商的人士向 36 氪透露，抖音电商 2023 年的商品交易总额（GMV）大约为 2.7 万亿，2024 年的 GMV 目标则是 4 万亿，涨幅接近 50%。

作为对比，阿里巴巴去年全年 GMV 为 7.2 万亿，而拼多多 GMV 则是 4.05 万亿。>> 查看详情

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。