“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 22 日星期日，今天的重要科技资讯有：

1. 不只是华为，消息称其他厂商也考虑为旗舰产品线引入阔直板形态

博主 @数码闲聊站 21 日下午爆料称，当下手机市场“阔形态”升级势不可挡：除了华为，其他家也考虑在正代旗舰线加入阔形态，与常规直板机双线并行。>> 查看详情

2. “几乎所有人将永久失业”：Anthropic 研究员预测 2027 年底 AI 在几乎所有领域超越顶尖专家

11 月 15 日在接受 Palisade Research 采访时，Anthropic 公司技术团队成员 Tao Lin 预测到 2027 年年底，在编程、电影制作等几乎所有领域，人工智能（AI）在发展大约还有 1.3 年后，可以媲美或超过世界顶尖人类专家的水平。>> 查看详情

3. 华为星芒 O1 Pro 定价 5499 元起引争议，总经理刘赫回应称“我们选择创新优先”

5499 元起的定价与“主打性价比”预期存在落差，星芒总经理刘赫回应称宁愿把产品做好，创新优先于降价，16GB 版本开售当日全平台售罄，星芒后续将扩展至全场景品类。>> 查看详情

4. 微软回应 To Do 待办应用明年停服，承诺帮用户“平稳过渡”

科技媒体 NeoWin 11 月 21 日刊发来自微软 AI 和智能体产品总监霍华德 · 克劳（Howard Crow），回应旗下任务管理应用 Microsoft To Do 停运事件。>> 查看详情

5. OpenAI 公布反蒸馏防护进展：GPT-6.2 Astra 思考链提取成功率从 54% 降至 0.2%

OpenAI 加强 GPT-6.2 Astra、GPT-6.2 Sol 推理思考链保护，经黑盒红队测试，旧请求推理提取成功率从 54% 降至 0.2%，新请求从 22.9% 降至 0.9%。OpenAI 还采取多层防护，每周封禁数千至数万涉未经授权蒸馏的账号。>> 查看详情

6. 黄仁勋没有的“护身符”：Anthropic 创始人手握 50.1% 投票权建立“反夺权”机制

科技媒体 Business Insider 11 月 20 日报道，AI 公司 Anthropic 在上市后通过特殊股权设计，让包括 CEO 达里奥 · 阿莫代伊（Dario Amodei）在内的 7 位联合创始人共同掌握 50.1% 的股东投票权。>> 查看详情

7. 比亚迪腾势 B5 海外“秀肌肉”，两轮成功拉动 180 吨客机

第一轮测试保留了全部四个车轮；第二轮则以三轮状态拖行，并增加约 2 吨配重。最后一轮拆除了右侧两个车轮，配重进一步增加到 5 吨。在这三次测试中，腾势 B5 拖着重达 180 吨的波音 747-400 行驶了超过 1.6 公里。>> 查看详情

8. 南非开发者宣称独自开发操作系统 Impossible OS：兼容 Win32 和 Linux 二进制程序，两年后见

根据项目官方宣言，Impossible OS 的目标是原生运行基于 Win32 API 开发的软件，同时兼容 Linux 二进制程序。>> 查看详情

9. 奥迪首款大型豪华全尺寸 SUV，一汽奥迪官宣 Q9 将在广州车展完成中国首秀

11 月 27 日，一汽奥迪将携首款大型豪华全尺寸 SUV 奥迪 Q9 及豪华产品矩阵亮相 2026 广州国际汽车展览会。>> 查看详情

10. 消息称华为 Mate 90 Air 手机搭载麒麟 9020 芯片，厚 6.58mm

华为 Mate 90 Air 将于 11 月 24 日 14:30 举行的 HUAWEI Mate X8 及全场景新品发布会发布。>> 查看详情

11. 《GTA 6》卖爆了：预售超 2400 万份，一家实体游戏店却只卖出 5 份

科技媒体 Windows Central 11 月 20 日发布博文，尽管《侠盗猎车手 6》（GTA 6）游戏在预售阶段已突破 2400 万份，但实体游戏零售商几乎无法分享这场“史上最大规模娱乐产品发布”的红利。>> 查看详情

12. 消息称华为星芒品牌已在内部酝酿约三年，将承担更多前沿技术的率先应用任务

近日，华为星芒相关负责人在接受媒体采访时透露，星芒品牌已在内部酝酿约三年，未来一两年，公司不会对其提出过高的销量及经营目标要求。现阶段，星芒更重要的任务是建立品牌认知、培育目标用户，并验证新的 AI 技术与产品体验。>> 查看详情

13. 荣耀 700/700 Pro 核心配置汇总：骁龙 8s Gen4 / 骁龙 8 Gen5，11 月 23 日发布

荣耀 700/700 Pro 将于 11 月 23 日 14:30 亮相，搭载骁龙 8s Gen4 / 骁龙 8 Gen5，配备 6.57 英寸 1.5K 直屏、1.59 英寸原生背屏及 9000mAh 青海湖电池，Pro 版支持 50W 无线充与 200Mp 潜望长焦。>> 查看详情

14. 全球仅此一件：马斯克到访上海工厂收到员工特制“边角料手办”，陶琳晒图

手办由工厂员工以生产余料制作，融合特斯拉车型与上海特色元素，获马斯克喜爱。这是马斯克自 2023 年以来首次到访上海超级工厂，还交流了辅助驾驶与人形机器人业务进展。>> 查看详情

15. 蔚来 ES9 地平线鎏金特别版上市：24K 鎏金车标，售 63.8 万元起

蔚来 ES9 地平线鎏金特别版正式上市，提供鎏金系列专属配色及 24K 金车标、22 英寸锻造轮圈，内饰首次引入金属绣线工艺，租电方案 53 万元起。>> 查看详情

16. “大空头”迈克尔 · 伯里谈 AI 股暴跌：我早就提醒过你们了

“大空头”迈克尔 · 伯里在 X 平台发文称：“CoreWeave、Nebius、英伟达，还有半导体股，我都试着提醒过大家。我没让你们做空，但我提供的信息足以让你们决定卖出股票。”>> 查看详情

17. 英伟达董事会为何对黄仁勋态度转变？婚外情无关紧要，核心问题在于诚信

英伟达董事会接受黄仁勋辞职的核心原因并非婚外情，而是其持续约一年的撒谎行为，严重损害了董事会对其的信任。目前英伟达、黄仁勋方均拒绝置评。>> 查看详情

18. 比亚迪闪充枪突破 3.1 万个：覆盖全国 345 城，用户超 357 万人

不到两个月闪充枪新增近万把，配套 1500kW 闪充桩，配合第二代刀片电池 9 分钟可从 10% 充至 97%。>> 查看详情

19. 黄仁勋下台后有人挖出英伟达 20 年前员工投诉记录，指控其威胁下属、发表色情言论

彭博社曝出两份陈年诉讼文件，前员工指控黄仁勋辱骂威胁下属、发表色情言论，两起案件最终均以保密和解收场。>> 查看详情

20. 消息称某厂骁龙 8E6 大屏旗舰机“打磨中”，预计为小米 18 Max

据数码博主爆料，新机搭载超大底影像、超 8000mAh 大电池，采用简约 ID 设计，网友推测为小米 18 Max，有望延续上代产品架构。>> 查看详情

21. 跌掉一个亚马逊：英伟达市值较 10 月高点蒸发 2.73 万亿美元，纳斯达克创 2020 年 3 月疫情后最差单周表现

受黄仁勋辞职引发的治理不确定性及市场对 AI 投资回报的担忧影响，英伟达 11 月 20 日收盘暴跌 14%，累计市值蒸发超 2.7 万亿美元，纳斯达克创 2020 年 3 月以来最差单周表现，AI 科技股普遍重挫。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。