“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 23 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1. 菲尔兹奖得主梅纳德谈“AI 攻克黎曼猜想”：相信证明正确，但成果被人理解、才可能得到认可

Lean 与 Mathlib 社区发布联合声明，以 Lean 库形式给出的黎曼猜想证明已经通过核验，该证明的代码约 1700 万行。>> 查看详情

2. 特斯拉 FSD v15 全新实景视图引热议，消息称是在硬件劣势的情况做了 3D 高斯全场景重建

特斯拉 11 月 22 日宣布在美国市场推出 FSD v15，带来了全新可视化界面 ——“Tesla Reality View”。据博主 @旌旗超智能 分析，特斯拉是在硬件劣势的情况做了 3D 高斯全场景重建。他称自己仔细检查了一下特斯拉 FSD 2 代芯片的规格，发现不如很多新势力的自研芯片。>> 查看详情

3. 张雪机车计划明年推出针对外卖骑手的电动摩托车，价格尽量控制在 1 万元左右

张雪机车创始人张雪在珠海“张雪机车 · 京东 WSBK 嘉年华”现场受访时透露，计划于明年（2027 年）推出针对外卖骑手设计的电动摩托车。>> 查看详情

4. 九年长篇 11 月 22 日完结：国漫《斗破苍穹》剧场版《双帝之战》定档午间 12 点开播

国漫《斗破苍穹》官方微博 11 月 22 日宣布，系列完结篇 —— 剧场版《双帝之战》在 11 月 22 日午间 12 点上线开播。这部连载近十年的国漫终于迎来了大结局的终极之战。>> 查看详情

5. 终抵千万里程碑：曝华为 Mate 80 系列手机终端销量破 1000 万台，标准版占比近 58%

据博主 @智慧芯片案内人 透露，截至 W46（11 月 9 日-11 月 15 日），某厂 M80 系列手机销量已突破 1000 万台，其中标准版占比接近 58%。从评论区讨论来看，此 M80 系列手机指的是华为 Mate 80 系列手机。>> 查看详情

6. B站就“AI 大肥鱼”智能体账号泛滥发布调查问卷，征集治理意见

B站因大量 AI 智能体账号刷屏评论区引发用户困扰，官方现发布调查问卷征集用户对 AI 账号及相关行为的意见，将根据反馈推进后续治理行动，同时倡议用户文明使用 AI 智能体账号。>> 查看详情

7. 古尔曼：苹果准备在明年 2 月至 3 月 iOS 27.4 周期中推出入门级 iPad、iPhone 18e 和全新 MacBook Neo

古尔曼指出苹果传统软件开发模式难以适配 AI 快速迭代节奏，在 AI Agent 领域落后 OpenAI 等竞争对手，Siri 跨应用操作能力将逐步开放。>> 查看详情

8. R 星：《GTA 6》亲密戏份制作难度高，随主角关系动态变化

据开发商 Rockstar 介绍，《GTA6》将围绕杰森与露西亚的爱情主线重新设计亲密互动机制，根据玩家选择匹配关系状态，并首次在 25 年系列历史中取消嫖娼玩法。>> 查看详情

9. 雷诺集团 CEO 福兰反思职业生涯最大失误：当年未能指出在华销量目标不切实际

“我们进入中国市场太晚了。实际上，我们相当于挤上了末班车的最后一节车厢 —— 而且还没买票，”福兰表示。>> 查看详情

10. 全新一代比亚迪汉新款配色实车曝光

11 月 2 日，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天宣布，11 月广州车展将推出一款“用户呼声很高的车型”，预计为全新一代比亚迪汉。>> 查看详情

11. 商务部回应 FCC 拟禁止中国电信运营商直接获取美国互联网电话号码资源：违反非歧视和公平竞争原则，坚决反对

商务部指出美方滥用监管权力泛化国安风险，无依据恶意打压中国电信企业，推动中美电信领域脱钩断链，中方坚决反对，敦促美方立即撤销措施，将采取必要措施维护自身利益。>> 查看详情

12. Anthropic 数学家 AI 攻克黎曼猜想？Lean 社区通过核验，数十人报告代码库编译正确

阿尔波格以 1700 万行 Lean 代码形式提交证明，经 Lean 官方内核等多套独立工具交叉验证，确认陈述与证明均正确。>> 查看详情

13. 《GTA 6》Xbox 版存解锁帧率漏洞：最高可跑到 100FPS，但游戏速度也变快

该漏洞需通过调整主机刷新率搭配快速恢复功能触发，最高可达 100FPS，但会导致游戏内容加速一倍，且帧率稳定性差。>> 查看详情

14. 智能手环销量全球 No.1：小米手环官宣累计出货超 2.4 亿只，连续 35 个季度拿下第一

小米官方 11 月 21 日晚宣布，小米智能手环销量位居世界第一，截至目前全球出货量已超过 2.4 亿只。市场调研机构 Omdia 数据显示，从 2017 年第四季度至 2026 年第二季度，小米及 REDMI 在全球基础手环市场连续 35 个季度位居出货量榜首。>> 查看详情

15. OSTA O1 Pro 为何搭载麒麟 9030S？华为星芒刘赫总结三大原因，价格考虑也是关键

首款为 AI 而生的鸿蒙手机 —— 华为星芒 OSTA O1 Pro 已于 11 月 20 日下午正式发布，叠加国补后 4999 元起。关于为何选用麒麟 9030S 芯片，刘赫给出了三大理由，并透露星芒和当年荣耀 Magic 的思路有异曲同工之处。>> 查看详情

16. 安卓又一阔屏新机来袭：DOOGEE Wide Core 亮相，6500mAh 电池、紫光展锐 T7250 处理器

据 DOOGEE 公众号最新消息，其除了 Note60 W 系列，还将带来另一款阔屏新机 —— DOOGEE Wide Core。该机配备一块 6.38 英寸 16:10 阔屏，机身厚度约 8.5mm；内置 6500mAh 大容量电池，搭载紫光展锐 T7250 处理器；预装 Android 17 系统，支持 NFC 功能。>> 查看详情

17. 鸿蒙智行问界新 M7 无伪装实车上路，新增银色车漆款

据博主 @Ark咔嚓一下 分享，鸿蒙智行问界新 M7 无伪装实车已现身街头，新增银色车漆款。工信部今年 10 月发布的第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，鸿蒙智行问界新款 M7 完成申报。新车提供纯电 + 增程可选，拥有五 / 六座两种布局方案。>> 查看详情

18. 无需游戏引擎！马斯克称特斯拉 FSD v15 实景视图仅动用 AI4 芯片一个 TRIP 加速器一半算力

特斯拉 11 月 22 日宣布在美国市场推出 FSD v15，带来了全新可视化界面 ——“Tesla Reality View”（特斯拉实景视图）。马斯克透露，FSD v15 的实景视图由实时 AI 视频生成，无需游戏引擎！且仅动用了 AI4 芯片一个 TRIP 加速器一半的算力。>> 查看详情

19. 韩国高考 AI 作弊事件发酵，教育部长引咎辞职

此次高考共查处 111 名违规携带智能设备的考生，包括使用 AI 眼镜、微型摄像头等，教育部长崔教振为此辞职，总统李在明呼吁全面改革高考制度。>> 查看详情

20. 李小龙预热华为史上最薄智能手表 WATCH Air：对男性穿西装衬衣非常友好

华为WATCH Air 拥有 6.9mm 超薄机身、1.92 英寸 AMOLED 方屏和钛合金一体化机身，续航一周一充，健康功能对齐 WATCH 6、运动功能对齐 GT 7 Pro。>> 查看详情

21. 华为星芒首款手机 OSTA O1 Pro 维修备件价格出炉：屏幕 899 元起，主板 3449 元起

主板最高优惠价 5299 元，后置主摄 799 元，电池 299 元。该机搭载麒麟 9030S，配 6.39 英寸 1.5K 直屏与 7000mAh 电池。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。